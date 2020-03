Questa giornata conclusiva di marzo si rivelerà faticosa per la Vergine alle prese con delle questioni burocratiche da risolvere, ma anche per l'Ariete, che si prepara a vivere un buon momento di recupero. Passionale il Sagittario, mentre rimane cauto il Leone. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, martedì 31 marzo, per tutti i segni con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 31 marzo 2020 per tutti i segni

Ariete: il mese di marzo si conclude in maniera positiva per il sogno che si prepara ad accogliere un aprile molto vantaggioso.

Quella di martedì è una giornata ricca di energie e positività in cui prevale la voglia di fare e tenersi impegnati.

Toro: il cielo di questa giornata è piuttosto mutevole, causa anche l’entrata di Marte in Acquario che potrebbe creare delle instabilità al Toro. Potrebbe essere una giornata nostalgica leggermente sottotono, in cui sarebbe meglio evitare i contrasti.

Gemelli: l'oroscopo di martedì 31 marzo lascia presagire una giornata impegnativa per il segno che potrebbe essere completamente assorbito da questioni riguardanti la sfera economica o lavorativa.

Le stelle consigliano di agire con attenzione, evitando di cadere in banali errori di distrazione.

Cancro: questa giornata porta soluzioni al segno per quanto riguarda le questioni pratiche ed economiche. In tal senso infatti potrebbero sbloccarsi delle situazioni controverse che durante il mese hanno creato delle difficoltà.

Leone: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di agire con cautela, evitando di sottoporre il fisico a situazioni eccessive.

Qualcuno potrebbe infatti risentire di un calo di energie o accusare malesseri fisici.

Vergine: l'oroscopo lascia perdere una giornata impegnativa, e anche un po' noiosa, qualcuno infatti potrebbe essere alle prese con questioni burocratiche da risolvere. Serenità in amore.

Bilancia: con l'avvicinarsi del mese di aprile la Bilancia si proiettata al futuro e ritrova l’energia e la positività. È una giornata vantaggiosa in cui dedicarsi alla cura delle persone care o magari chiamare qualcuno lontano, che non si sente da tempo.

Scorpione: l'oroscopo di martedì 31 marzo lascia presagire una giornata faticosa per il segno che potrebbe essere alquanto nervoso e con il piede di guerra. Meglio ritagliarsi dei momenti di solitudine per riordinare le idee e trovare la serenità.

Sagittario: è' una giornata interessante soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. La passione si riaccende e il segno emana una forte energia che conquista gli altri. Recupero nel lavoro.

Capricorno: sono giornate interessanti per il segno, non solo per quanto riguarda il lavoro e la sera lavora sentimentale che regalano belle soddisfazioni, ma anche per quanto riguarda l’aspetto finanziario che sta vivendo un buon momento di recupero.

Acquario: è un momento di grande forza ed energia per l’Acquario. Con l'entrata di saturno nel segno c'è stato un recupero tutti punti di vista. La passione si riaccende. Sessualità in crescita.

Pesci: è un buon momento per il segno, per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. La passione si accende e chi vive in coppia può vivere belle emozioni. Grattacapi in ambito lavorativo.