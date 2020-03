Ultimo weekend del mese di marzo in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo come andranno le giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo 2020. Di seguito le stelle e l'oroscopo per l'amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questo fine settimana a livello amoroso le giornate saranno caratterizzate da momenti particolarmente interessanti. Le stelle vi aiuteranno soprattutto nella giornata di domenica, quando potrete fare delle scelte importanti. Possibile che avvertiate della stanchezza, ma ci sarà comunque un recupero generale.

In campo professionale potrete riflettere su dei nuovi progetti.

Toro: il weekend potrebbe cogliervi sottotono soprattutto nella giornata di sabato. Domenica cercate di recuperare le vostre energie. In amore le coppie forti hanno in mente dei grandi progetti da portare avanti.

Gemelli: provate ad evitare lo stress in questo weekend. In campo lavorativo potrete fare delle scelte importanti. Giornate interessanti per quel che riguarda l'amore, presto Venere sarà favorevole e vivrete un recupero completo.

Cancro: rispetto alle precedenti giornate che sono state particolarmente pesanti per voi, in campo emozionale vivrete le situazioni con più calma. In campo lavorativo, domenica ci saranno delle stelle agitate, è un momento di confusione.

Leone: nella giornata di domenica vivrete un momento di prospettive più favorevoli a livello sentimentale. Nel lavoro potrete fare degli investimenti nei prossimi mesi.

Per quel che riguarda la salute, sabato sarà una giornata sottotono.

Vergine: a livello sentimentale, in questo fine settimana vi sentite particolarmente affascinanti. In campo lavorativo troverete delle soluzioni. Cercate di trovare del tempo da dedicare al vostro relax.

Stelle e astri del weekend per tutti i segni

Bilancia: presto i nati sotto questo particolare segno potranno recuperare in amore.

In campo professionale, in particolare domenica, potreste avere delle buone idee per risolvere delle problematiche.

Scorpione: a livello sentimentale in queste giornate potreste vivere dei momenti di nervosismo. Nel lavoro cercate di tenere sotto controllo le spese, è possibile che arrivino delle novità.

Sagittario: nel lavoro, è possibile che viviate dei momenti di crisi, ma cercate di essere positivi per il futuro. In campo amoroso, domenica cercate di non alimentare polemiche che potrebbero rivelarsi inutili.

Previsioni del fine settimana per gli ultimi segni zodiacali

Capricorno: in campo amoroso è possibile che viviate delle situazioni complicate, ma che potranno dissolversi nei prossimi mesi.

Soluzioni anche per le questioni professionali.

Acquario: chi ha vissuto dei momenti conflittuali, dovrà approfittare di queste giornate del fine settimana per tentare di risolverle, in particolare nella giornata di domenica. Nel lavoro le vostre idee sono importanti.

Pesci: a livello sentimentale, non è questo il momento di agire, la fase di revisione inizierà con l'inizio del mese. In campo professionale non agitate le acque.