L'Oroscopo del giorno 21 marzo mette in bella mostra la qualità degli astri in merito al prossimo sabato d'inizio weekend. La giornata sotto analisi svela una meravigliosa Luna in Pesci sicuramente portatrice di buone opportunità da investire in campo sentimentale.

Parlando di previsioni, oltre a svelare la classifica stelline quotidiana sono pronte le nuove analisi astrali, in questo contesto relative alla seconda sestina dello zodiaco. Diciamo subito che ad essere valutati in questa sede i comparti interessanti l'amore e il lavoro, messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stato valutato questo primo giorno di weekend, non è così?

Ebbene, ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'Astrologia quotidiana, certamente ben evidenziati nell'articolo di oggi solo tre segni, altamente supportati dagli astri. Bene, tagliamo subito la testa al toro (ovviamente senza offesa per gli amici Toro!) regalando una bella soddisfazione a coloro nativi in Pesci, nel frangente considerati al 'top del giorno'; ottimo periodo anche per Scorpione e Acquario valutati a cinque stelle.

Invece ad andare probabilmente incontro a problemi o intoppi di varia natura, secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 21 marzo, Bilancia e Sagittario: a seguire tutti i dettagli.

Classifica stelline 21 marzo 2020

La nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 21 marzo, è arrivata. Ansiosi di sapere quante stelle sono state assegnate sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina?

Visto che in apertura sono stati già anticipati i segni favoriti dalle stelle e quelli in difficoltà, è inutile allungare il brodo! Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Capricorno;

★★★: Bilancia;

★★: Sagittario.

Oroscopo sabato 21 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★.

Partirà non troppo positivamente questo vostro sabato di fine settimana. Il periodo infatti è stato classificato come 'sottotono', quindi non lasciatevi trasportare dalla frenesia del fare ma state rilassati in attesa che cambi il vento, ok? In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, previste in leggera difficoltà tutte quelle situazioni che avevate messo in conto di risolvere nel breve: sforzatevi di dare maggior spazio al dialogo, soprattutto quello costruttivo, nel contempo cercate di essere più elastici sia fisicamente che sul modo di pensare. Se single, invece, potreste fare grandi passi avanti, servirà solo dimenticare l'insicurezza e la timidezza prendendo quella decisione che state rimandando ormai da troppo tempo.

Le previsioni del giorno nel lavoro, sarete piuttosto permalosi: evitate discussioni con i colleghi.

Scorpione: ★★★★★. Giornata altamente positiva giudicata dall'Astrologia del momento come quasi perfetta. Insomma, questa parte della settimana per voi Scorpione è stata valutata nelle predizioni di sabato con le cinque stelline della fortuna: contenti? In amore, massimo appoggio astrale: comunque vadano le cose tra voi e il partner in questo periodo, sappiate sfruttare con la massima destrezza eventuali situazioni. Ottima l'intesa sessuale, finalmente efficace ed appagante per entrambi: approfittatene per vivere nottate all'insegna della passione pura.

Single, l'oroscopo del giorno indica che questo sabato sarete ben motivati, gioirete per le scelte fatte tempo addietro ed i successi ottenuti consentiranno alla vostra vita di andare ancora meglio. In tanti sarete sotto un'ottima stella, molto presto pronti per il grande amore. Nel lavoro intanto, porterete a casa degli ottimi risultati. Tranquilli, qualcuna delle vostre previsioni in merito ad alcuni progetti si riveleranno abbastanza giuste.

Sagittario: ★★. Si prevede con toni abbastanza aspri questa parte della settimana con un sabato interessato da astri estremamente negativi. Per questo motivo vi esortiamo ad armarvi di tantissima pazienza, abbastanza calma unendo il tutto ad altrettanta buona volontà.

In amore, parlando più in generale, avrete difficoltà a conformarvi ai desideri del vostro partner. A stuzzicare la vostra aggressività sarà il modo in cui la persona amata potrebbe esprimersi o il modo in cui porrà eventuali problemi: calma, agitarsi non porta a nulla, ok? Single, sarete un po' schivi e bisognosi di attenzioni: diciamo pure che (forse) avrete voglia di essere abbracciati e coccolati, ma sappiamo tutti che per il secondo desiderio questo non è possibile. Eventualmente potete sempre ripiegare in soluzioni alternative (banali, ma efficaci): quali? Ebbene, le previsioni del giorno invitano ad aprire il pc, il tablet o il telefonino e invitare la persona che vi piace a chattare del più e del meno.

Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 21 marzo al Sagittario invita ad agire con dedizione e perspicacia: riuscirete (forse) ad imboccare la direzione giusta, ma dovrete sudare tanto.

Astrologia del giorno 21 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato annuncia un periodo senz'altro non negativo, di certo sufficientemente buono da vivere. Diciamo pure che la giornata di fine settimana sarà piacevole ma solo da metà percorso: nel primo pomeriggio fino a inizio sera potrebbero prender piede delle situazioni in grado di regalare soddisfazioni inaspettate. In amore, in primis per coloro attualmente già in coppia, si consiglia di agire con calma: anche se non è certo un periodo top quello che state vivendo da un po' di tempo a questa parte, il pensare e agire positivo potrebbe risultare una mossa vincente.

Single, l’inizio di questo nuovo giorno potrebbe essere frenetico, ma per molti di voi sarà sicuramente il momento giusto per fare un bilancio della propria vita affettiva: ascoltate il cuore e fate le vostre scelte senza farvi influenzare da interferenze esterne. Nel lavoro invece, arriveranno buone risposte! Per quanto riguarda le attività in proprio, sarà ancora una giornata di confusione: potrete evitare scontri diretti cercando di essere più comprensivi.

Acquario: ★★★★★. In arrivo un ottimo inizio weekend, sicuramente indirizzato al meglio e secondo le vostre più rosee attese. Sarete vincenti su tutta la linea, qualunque sia la vostra condizione fisica o mentale: senza dubbio potrete concedervi momenti molto positivi e ciò non è affatto poco.

In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, dovrebbe andare a gonfie vele (il condizionale è sempre d'obbligo in questi casi, visto che si tratta di previsioni globali): certamente il periodo sarà per tanti di voi denso di momenti magici da gustare soprattutto in questo periodo di ristrettezza: condividete sogni e progetti con il partner, sempre attento alle vostre esigenze di cuore. Single, un incontro inatteso arriverà molto presto, probabilmente durante il vostro solito 'girovagare' nei vari social, risvegliando in voi appassionanti emozioni.

Sotto un cielo costellato di aspettative sarete senz'altro pronti a cogliere al volo questa bella opportunità offerta dall'Astrologia. Nel lavoro invece, il cielo del momento stimolerà la fantasia e creerà anche le condizioni adatte per iniziative fortunate e per incontri che procureranno amicizie importanti per il futuro.

Pesci: ’top del giorno’. Giornata senz'altro classificata dall'astrologia spettacolare e gradevole sotto tanti aspetti. Diciamo pure che l'intero periodo è stato meritatamente valutato nelle predizioni di sabato con la prima posizione in classifica, quindi siate sereni e pensate positivo.

Secondo l'oroscopo del giorno 21 marzo, a dare una grossa mano all'amore sarà compito della Luna in Pesci, in ingresso nel comparto dalle ore 13:33 di questo sabato. In coppia, la vostra sfera emotiva si tingerà di felicità ad ogni livello: sarete naturalmente inclini a mostrare la vostra considerazione nei confronti del partner o verso i familiari. Se single invece, giornata da vivere con fiducia, cercando di cogliere lati positivi anche in questo periodo molto complicato per eventuali relazioni dal vivo. Un grande cielo è pronto a favorire i più intraprendenti tra voi: potrete contare su una grossa spinta nel centrare obbiettivi sentimentali, pur soltanto in modo virtuale.

Nel lavoro, per chiudere, si prevede una giornata stabile, senza note particolari.