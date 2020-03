L'Oroscopo del giorno 27 marzo 2020 è pronto a mettere in evidenza il possibile andamento riservato dagli astri al prossimo venerdì. In primo piano dunque, l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro nonché la nuova classifica stelline interessante in questo contesto gli ultimi sei simboli zodiacali. Pronti a togliere il velo dall'Astrologia giornaliera? Come visto dal titolo di apertura, nella giornata sotto esame a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi sarà il Sagittario, favorito da una prosperosa Luna in Toro, quindi meritevole di essere considerato al primo posto in classifica.

Ad avere un periodo buono, ovviamente parlando sempre in merito ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, segni sotto analisi in questo contesto, solo due di questo potranno godere della seconda posizione: lo Scorpione e il Capricorno, ambedue valutati a cinque stelle. Tutto o quasi in salita intanto, in base a quanto messo in evidenza nell'oroscopo di venerdì 27 marzo, per gli amici nativi dell'Acquario: a quest'ultimi gli astri hanno riservato un giorno segnato con la poco piacevole spunta relativa al 'ko': la causa?

Senz'altro la pessima quadratura in atto tra Urano e Saturno, quest'ultimo risulta essere il pianeta presente nel settore dell'Acquario appunto.

Classifica stelline 27 marzo 2020

La nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 27 marzo 2020 è stata da pochissimo resa pubblica: ansiosi di sapere quante stelle sono state assegnate ai sei segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina?

Intanto confermiamo che ad essere supportati da astri positivi - uno per tutti: la Luna in Toro - saranno coloro nativi in Sagittario, meritatamente previsti al 'top del giorno'. La parte centrale nella scala del periodo invece, quella per intenderci indicante i frangenti di routine, è rappresentata da Bilancia e Pesci (quattro stelle) e, a chiudere il giro, l'Acquario ultimo in classifica.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: NESSUNO

★★: Acquario.

Oroscopo venerdì 27 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo venerdì di fine settimana (lavorativa), in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, indica un pomeriggio con il punto interrogativo: potrebbero maturare dubbi o incertezze in merito alla propria situazione economica: attenzione alle spese impreviste o ad alcune scadenze in arrivo prossimamente: cercate di capire il perché in questo periodo risultano più soldi in uscita che in entrata e metteteci 'una pezza'.

Polemiche d'amore con la persona del cuore? Sappiamo che non sapete rinunciare a chi amate, malgrado quest'ultima continui a stressarvi in continuazione: tranquilli, è tutto amore! Provate intanto a guardare con occhi diversi le altre persone vicine a voi e rilassatevi. Se siete in stato singolo, questo venerdì sarete decisamente più dolci e positivi nei confronti di tutti. Una chicca: dal prossimo mese di aprile arriverà una bella notizia o una comunicazione decisamente piacevole per voi nativi. Attenzione ai contatti telefonici con estranei o chat con sconosciuti.

Scorpione: ★★★★★. L'oroscopo del giorno indica il probabile arrivo di sostanziose proposte di lavoro, specie a chi ha un'attività indipendente oppure è un libero professionista.

A coloro in ansia per il momento che tutti stiamo vivendo, oppure a chi è incerto e non sa cosa fare, diciamo di stare tranquilli. Finalmente si muove qualcosa all'orizzonte, ma per adesso non bisogna fare niente, solo aspettare che tutto ritorni alla normalità. Le cose andranno molto meglio di prima per molti Scorpione: cercate di essere meno ansiosi, ok? Soldi in arrivo a fine mese, anche se le spese non si prevedono in diminuzione. Chi avesse recentemente stipulato un mutuo o chiesto un prestito dovrà stare molto attento ad amministrare il denaro. Parlando di coppia, possibile una notte passionale, ottima per recuperare sentimenti vacillanti.

Sagittario: ’top del giorno’. L'oroscopo di venerdì 27 marzo a voi del Sagittario indica la probabile nascita di nuove amicizie, senz'altro molto utili in questo frangente di restrizioni e stress. Per molti nativi tutto è pronto per 'rinascere' a nuova vita, anche se purtroppo ci sarà da attendere ancora un pochino: non bisogna fare altro che vivere alla giornata e stare tranquilli, tutto qui. Troppo spesso l'ansia del futuro rovina il presente e questo non va bene: sappiate che ci stiamo avviciniamo ad aprile, mese potenzialmente in grado di riportare amore e fiducia in se stessi. Più di qualche nativo riceverà una buona notizia da un contatto rivelatosi in questo periodo molto utile.

E' importante stare attenti alle relazioni di lavoro, meglio non opporsi lasciando passare tempo prima di aprire contenziosi. Ottima la Luna per chi intendesse chiedere soldi o chiudere affari in ambito lavorativo. Nella professione, aria di cambiamento e qualche spesa di troppo.

Astrologia del giorno 27 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata del 27 marzo valuta in netta ripresa sia l'amore che il lavoro, strizzando un occhio anche ai rapporti a base familiare. Se siete soli però è consigliabile guardarsi attorno: entro uno o massimo due mesi la vostra vita potrebbe cambiare in meglio, soprattutto a chi fosse reduce da una separazione.

Diciamo anche che, questa volta, anche l'ambiente restrittivo a cui ancora non siamo abituati potrebbe variare a vostro favore. Intanto, un sogno fatto durante la notte di mercoledì o giovedì potrebbe essere rivelatore di verità nascoste. In recupero la fiducia in se stessi: se un rapporto fosse arrivato alle strette lo potrete recuperare il mese prossimo. Dovete solo stare attenti alle questioni economiche rimaste in sospeso. Non imbarcatevi in discussioni con chi vi conosce poco, rischiereste di fare qualche errore.

Acquario: ★★. In base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, questo venerdì di fine settimana potreste tornare ad essere abbastanza polemici.

Doppia attenzione se c'è una persona che non sta dalla vostra parte oppure tenetevi fuori dai contatti con qualcuno che ormai rappresenta il vostro passato. Fisicamente state molto meglio, dovete solo cercare di accorciare alcune tempistiche in merito al risolvere una questione di lavoro o familiare per voi di grande importante. La forza fisica in questo venerdì è minore, ma da sabato senz'altro recupererete molto velocemente. Attenzione alle spese fuori programma: potrebbe essere costoso il periodo se avete familiari 'spendaccioni'.

Pesci: ★★★★. Secondo l'oroscopo del giorno 27 marzo, si presume possa essere un periodo stabile ma nel pieno della normalità.

Insomma, la positività non mancherà ma sarà soggetta ai soliti alti e bassi quotidiani. Qualche problema in coppia o a casa non mancheranno di sicuro, pertanto tenete a portata di mano la pazienza tenendo soprattutto il nervosismo a freno. In serata cercate di moderare le parole con i componenti il vostro nucleo familiare: facile possa nascere un discussione per questioni legate a questo periodo di restrizioni. Possibili mal di testa di origine nervosa, come sovente capita quando siete presi da mille cose contemporaneamente. Calma: durante il giorno, almeno una volta concedetevi una pausa gustando magari un cioccolatino; un toccasana capace di alzare un po' l'umore.