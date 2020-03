Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo dunque cosa dicono le stelle del giorno con amore, lavoro e salute di mercoledì 4 marzo 2020 dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle per i segni da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata sarà possibile che avvertiate dalla stanchezza in particolare in serata. A livello lavorativo tenete le situazioni sotto controllo. Per quel che riguarda il settore amoroso, evitate complicazioni.

Toro: per i nati sotto questo segno, la giornata sarà piuttosto valida in campo amoroso.

Per quel che riguarda il lavoro è possibile che qualcuno vi dia una ricompensa per quanto fatto nell'ultimo periodo.

Gemelli: a livello amoroso questa giornata può essere vissuta con interesse. Nel lavoro alcune situazioni potrebbero cambiare, sono in arrivo delle soluzioni.

Cancro: per i nati sotto il quarto segno zodiacale, la giornata, con la Luna nel segno, alimenta buone emozioni. In campo professionale sono in arrivo delle responsabilità.

Leone: nel lavoro è possibile che arrivino delle spinte, qualcuno potrebbe anche rinnovare dei contratti.

In campo amoroso potrete risolvere delle situazioni, ma solo nei prossimi giorni. Alcune coppie stanno vivendo un momento di verifica.

Vergine: a livello lavorativo siate prudenti, in particolare in questa giornata. In amore, chi ha vissuto una crisi di recente, potrà vivere una giornata più serena.

Previsioni astrologiche giornaliere: oroscopo 4 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia: giornata di nervosismo per il segno, cercate di essere più prudenti.

A livello lavorativo sono in arrivo dei cambiamenti, che poi si concretizzeranno entro i prossimi mesi. In amore, con la Luna dissonante, potrebbero nascere delle discussioni.

Scorpione: con la Luna in ottima posizione vivrete un buon momento a livello emozionale. Nel lavoro sono in arrivo delle occasioni importanti.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata potrebbe essere caratterizzata da alcuni malesseri.

Nel lavoro sono favorite le compravendite. Per quel che riguarda il settore amoroso è un buon momento per riuscire ad aprire il vostro cuore.

Capricorno: a livello sentimentale, con la Luna dissonante, alcune coppie potrebbero vivere dei problemi. Per quel che riguarda il lavoro prestate attenzione alle nuove proposte.

Acquario: giornata strana per i sentimenti, è importante che diate spazio alle persone che vi circondano. Per quel che riguarda il lavoro ci sono molte cose da organizzare.

Pesci: i nati sotto questo segno vivranno, a livello sentimentale, dei piccoli malesseri. In campo lavorativo potrete avere delle buone idee, sentite la voglia di fare qualcosa di nuovo.