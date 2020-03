L'Oroscopo del mese di aprile 2020 sembra portare buone notizie soprattutto per i segni di aria, con Gemelli, Bilancia, Acquario e Cancro che gioveranno di una generale ripresa dovuta ai nuovi transiti planetari. Di seguito il dettaglio della situazione segno per segno.

L'oroscopo di aprile: amore e lavoro

Ariete (21/03-20/04): i rapporti d'amore proseguiranno al meglio, ci saranno sia sentimento che passione. Sarete più rilassati e disponibili verso gli altri. Il lavoro sarà al top, in particolare, tra il 12 e il 27 aprile con il transito di Mercurio nel vostro segno.

Toro (21/04- 20/05): non sarà un mese positivo come quelli trascorsi. Saturno e Marte in quadratura vi porteranno delle difficoltà ma avrete sempre Giove dalla vostra parte che vi darà una mano. In amore non ci saranno novità. Per il lavoro aprile non inizierà al meglio ma finirà con qualche soddisfazione.

Gemelli (21/05-21/06): l'oroscopo indica che questo sarà il mese dedicato all'amore. Scoprirete che se c'è un vero sentimento anche le relazioni a distanza possono durare. Chi ha il partner vicino si lascerà andare invece alla passione.

In campo professionale la situazione apparirà problematica fino al giorno 11, poi dovreste notare dei miglioramenti.

Cancro (22/06-22/07): per voi ci sarà una ripresa. Aprile vi vedrà riprendere in mano alcune importanti situazioni. Il lavoro procederà bene fino a metà mese, poi non mancheranno intoppi e problemi da risolvere. L'amore avrà alti e bassi ma sarete più tolleranti.

L'oroscopo di aprile: gelosia per la Vergine

Leone (23/07-23/08): noterete un aumento del nervosismo e dell'agitazione, perderete più facilmente la pazienza e per gran parte il responsabile di ciò sarà Marte in cattivo aspetto dal segno dell'Acquario. Avrete anche Saturno contro ma la cosa non vi influenzerà molto in questo momento.

Vergine (24/08- 22/09): dal giorno 4 aprile Venere inizierà un transito negativo per voi.

In amore inizierete a sentirvi poco considerati, sarete gelosi oppure sarete voi ad essere scostanti con il partner. Soprattutto a inizio mese ci saranno liti e incomprensioni. Il lavoro procederà come al solito o subirà un momentaneo stop.

Bilancia (23/09-22/10): le stelle vi renderanno più luminosi in questo mese di aprile. Venere e Marte in trigono faranno notare da subito i loro effetti. Avrete più energia e voglia di dedicarvi a voi stessi oltre a riempire il partner di attenzioni che saranno ricambiate. Il lavoro presenterà qualche difficoltà nelle settimane centrali.

Scorpione (23/10-22/11): ansia e agitazione caratterizzeranno questo periodo.

Il vostro oroscopo indica aspetti planetari che vi metteranno alla prova. Il partner sarà un valido sostegno. Per la professione andranno bene i primi dieci giorni, poi ci sarà qualche oscillazione in negativo dovuta al vostro stato d'animo.

Le previsioni astrologiche mensili di aprile

Sagittario (23/11-21/12): l'oroscopo del mese vi favorirà più nel lavoro che in amore. Con Venere negativa avrete infatti delle difficoltà con il partner. Ci saranno polemiche e vi sentirete traditi. Per la professione la seconda parte del mese sarà più fortunata dopo una prima parte non al top.

Capricorno (22/12-20/01): sarà un periodo abbastanza tranquillo.

Avrete modo di riflettere sulla vostra vita e di prendere delle decisione importanti. Coinvolgerete anche il partner in un nuovo progetto. Il lavoro inizierà bene ma con il passare dei giorni avvertirete un po di stress .

Acquario (21/01-19/02): il vostro oroscopo di aprile è in generale positivo. Marte vi conferirà forza, determinazione e coraggio. Vi renderà più affascinanti e seducenti e il partner “cadrà ai vostri piedi”. Successo anche nel lavoro dove una vostra idea sarà particolarmente apprezzata. Ci saranno anche novità positive.

Pesci (20/02-20/03): momento difficile in amore. Non sarete soddisfatti della vostra relazione e vi perderete in troppe elucubrazioni mentali.

Cercate di essere più pratici. Le difficoltà lavorative saranno superate grazie all'appoggio del pianeta Giove in sestile.