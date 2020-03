L'oroscopo di questo weekend del mese di marzo porta buone notizie per la maggior parte dei segni zodiacali. Qualche notizia positiva sembra proprio apparire per il segno della Vergine che nelle scorse settimane ha dovuto affrontare periodi non proprio positivi. Allo stesso modo, i nati sotto al segno del Toro potranno ritenersi fortunati in amore, mentre il Sagittario saprà godere qualche giornata in totale serenità. Chi non sembra riuscire a gestire nel migliore dei modi la situazione attuale è invece il segno dell'Acquario, fin troppo stressato da una situazione generale che condiziona lavoro e vita sociale.

Di seguito approfondiamo l'andamento dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - questo periodo sta sicuramente rafforzando i rapporti con la propria famiglia, facendo riscoprire momenti che a causa dello studio e del lavoro sembravano essere andati ormai perduti. Ci si potrebbe imbattere in qualche piccolo momento di malinconia e rimpiangere momenti legati al passato, ma nulla che non possa essere superato con facilità.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo di questo segno zodiacale sembra essere tra i migliori di tutto il periodo.

Chi si ritrova già all'interno di una relazione amorosa potrà avvertirne i profumi e ciò che di positivo l'amore ha da donare. Chi invece non ha ancora avuto modo di incontrare l'anima gemella, potrà trovare conforto nella presenza di una persona cara ed affidabile.

Gemelli - i nati sotto al segno dei Gemelli potrebbero ricevere notizie positive per quanto riguarda l'arrivo di un probabile lavoro.

Molte aziende risultano essere bloccate dalla situazione di stallo attuale, ma c'è ancora chi continua a ricercare risorse da aggiungere al proprio personale. Non demordere e farsi forza sembrano essere gli unici consigli plausibili.

Cancro - gli amanti avranno modo di sciogliere ogni dubbio presente all'interno della propria relazione. Il tempo trascorso insieme, specialmente in queste giornate quasi noiose, offrirà la possibilità di chiarire le varie situazioni lasciate aperte in passato e di comprendere quanto sia importante potersi fidare l'uno dell'altra.

Leone - il weekend che sta per avvicinarsi potrebbe portare alla luce non poche situazioni che una persona nata nel segno del Leone non vorrà assolutamente lasciare irrisolte. Un carattere decisamente forte porterà questo segno a divenire particolarmente esigente, tanto in amore quanto sul piano lavorativo. Attenzione, quindi, a non esagerare con le richieste.

Vergine - la positività renderà particolarmente felice i nati sotto al segno della Vergine. Con scuole e luoghi commerciali chiusi, il fine settimana risulterà un periodo decisivo per dedicarsi esclusivamente alla cura della propria persona, non solo esteticamente ma anche interiormente.

La mente è un "muscolo" che va allenato costantemente, soprattutto quando ci sono attimi vuoti da dover colmare.

Oroscopo e previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - finalmente sembra essere in arrivo un periodo di positività anche per il segno della Bilancia. Il weekend in avvicinamento si farà portatore di nuove opportunità nonostante la situazione su tutto il territorio italiano non sia tra le migliori. Potrebbero esserci novità importanti e positive in merito alla vita di coppia e, specialmente, in merito all'ambito lavorativo.

Scorpione - i nati sotto al segno dello Scorpione, secondo l'oroscopo di questo nuovo fine settimana di marzo, spiccheranno nella vita di coppia per la loro energia e passionalità.

Sapranno soddisfare il partner nelle sue esigenze e lo faranno sentire amato come mai prima di questo periodo. Attenzione però a non esagerare troppo, non tutti sono in grado di apprezzare questo lato.

Sagittario - il fine settimana potrà finalmente essere dedicato al relax. Come consigliano le istituzioni e le autorità locali, in questo periodo è fondamentale ridurre al minimo gli spostamenti per cercare di dimezzare ed eliminare completamente il rischio di contagio. Cosa c'è di meglio, quindi, della compagnia delle persone amate e di un comodo divano?

Capricorno - il segno del Capricorno si ritroverà, sfortunatamente, ad affrontare un periodo carico di energia che non potrà essere scaricata con facilità in questo momento.

Chi ha la possibilità di praticare un po' di attività sportiva potrà decidere di dedicarsi ad essa, mentre chi è costretto a stare in casa dovrà cercare un modo efficace per rilassarsi e scaricare la tensione. Qualche seduta yoga potrebbe essere un'utile alternativa.

Acquario - la situazione attuale è in grado di mettere a dura prova la pazienza di chiunque, specialmente quella dei nati sotto al segno dell'Acquario. Nonostante l'irrefrenabile voglia di uscire, vi è la necessità di stringere i denti e trovare qualcosa da fare in compagnia della propria famiglia. Questa situazione stressante non dovrebbe durare per molto tempo.

Pesci - il romanticismo, specialmente per il segno dei Pesci, sembra ormai essere all'ordine del giorno e qualsiasi gesto, anche quello più semplice, potrebbe divenire qualcosa di magico in mano sua. Il cuore e la mente andranno finalmente d'accordo e permetteranno alla vita di coppia di sbocciare ulteriormente.