Il mese di marzo risulta essere tra i più stressanti e preoccupanti dell'anno, specialmente a causa della situazione creata dal coronavirus, eppure l'oroscopo continua a portare previsioni positive per la maggior parte dei segni zodiacali. Sembra proprio essere la settimana del Toro, fortunato in quasi tutti i suoi ambiti, e dello Scorpione che, dopo qualche giorno di tentennamento, sta per imboccare la strada del miglioramento. Sulla stessa linea d'onda sembrano essere i nati sotto al segno dei Pesci, abbastanza fortunati in amore con Venere dalla loro parte, mentre la Bilancia dovrà fare i conti con una stanchezza non indifferente che sembrerà appesantire le giornate in arrivo.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - l'intero periodo non sembra certo essere tra i migliori, specialmente se si considerano tutte le occasioni che, non per colpa di qualcuno, sono andate perse. L'arrivo del virus e le misure precauzionali adottate dallo stato sembrano aver messo le catene ai polsi dell'Ariete, rendendolo irrequieto e decisamente poco tranquillo in questo periodo. Fortunatamente la situazione migliorerà con l'arrivo del weekend.

Toro - secondo le previsioni dell'oroscopo, i nati sotto al segno del Toro affronteranno delle giornate decisamente fortunate. Le energie non mancheranno di certo ed i buoni propositi, nonostante la situazione attuale, non saranno da meno. L'inventiva di questo segno gli permetterà di organizzare l'intera settimana nel migliore dei modi.

Gemelli - i nati sotto al segno dei Gemelli non trascorreranno, purtroppo, giornate positive.

Specialmente con l'arrivo di martedì si avvertirà una insolita sensazione di malessere dovuta allo stress accumulato e che andrà scemando con l'arrivo del prossimo fine settimana. L'unico consiglio plausibile, quindi, è quello di stringere i denti ed attendere un miglioramento dell'intera situazione.

Cancro - lo stress, specialmente per questo segno, risulta essere uno tra i peggiori compagni che si possa mai desiderare e sfortunatamente è con lui che si trascorreranno le prossime giornate.

Alcuni tra i nati sotto a l segno del Cancro risultano essere in grado di sopportare la tensione ed il nervosismo affrontando il tutto nel migliore dei modi, mentre altri vivranno la settimana un po' sottotono.

Leone - ottime notizie sembrano essere in arrivo per il Leone, specialmente per quanto riguarda il piano lavorativo e la propria carriera. Anche sul piano sentimentale non ci si potrà lamentare, specialmente se si considera la celere diminuzione di stress e lo scemare delle discussioni con il proprio partner. Da lunedì in poi ci si potrà godere in totale tranquillità la vita di coppia.

Vergine - le energie non mancheranno di certo, quasi come se il weekend appena trascorso fosse servito a fare un pieno di esse.

La mente sarà più rilassata che mai e pronta ad affrontare ogni singolo problema che si paleserà lungo il cammino. Con l'avvicinarsi del fine settimana potrebbe avvertirsi qualche tensione, ma nulla che non possa essere superata con facilità.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, coloro che sono nati sotto al segno della bilancia si ritroveranno ad affrontare una settimana in preda alla stanchezza. Si tratta di uno stato d'animo causato specialmente dallo stress degli ultimi giorni. Restare a casa per giornate intere, specialmente se si è abituati ad uscire spesso, non è certo ciò che ci si poteva augurare.

Basterà stringere i denti per un po' ed attendere l'arrivo di giovedì con il suo carico di fortuna.

Scorpione - i giorni passati non sono certo stati tra i migliori, con alti e bassi che hanno messo a dura prova non solo la pazienza, ma anche il fisico di questo segno. Fortunatamente, da lunedì inizierà un periodo di ripresa e di miglioramento specialmente in ambito lavorativo. Le notizie non sono tutte negative in questo momento e si potrà sempre fare affidamento alle persone care.

Sagittario - secondo quanto previsto dall'oroscopo, anche per il segno del Sagittario sembrano essere in arrivo novità importanti e positive.

Il lavoro non è certo un tasto da poter toccare, specialmente a causa della situazione che sta bloccando il mondo intero, eppure qualcosa sembra muoversi da "sotto le macerie". Meglio, quindi, non demordere e continuare a sperare in un miglioramento.

Capricorno - i nati sotto al segno del Capricorno risulteranno essere imbattibili ed intoccabili in queste nuove giornate. La fortuna non sembra volere abbandonare questo segno e sia in amore che in ambito lavorativo non ci si potrà lamentare. Il Capricorno avrà l'intera situazione sotto controllo e tutto ciò che gli serve sarà a portata di mano. Ci si potrà sentire talmente protetti come se ci si trovasse all'interno di una vera e propria fortezza.

Acquario - le occasioni che non sono state colte sono ormai da considerare perdute, specialmente perché Mercurio si sta preparando per andare in soccorso del segno dei Pesci. L'Acquario, quindi, nonostante potrà contare sulla costante presenza delle persone amate, avvertirà un'insolita sensazione di malessere e malinconia.

Pesci - Mercurio ha finalmente abbandonato il segno dell'Acquario per dedicarsi esclusivamente ai Pesci e far loro dono di numerose opportunità, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che quello sentimentale. Il favore di Venere permette anche di divenire quasi "a prova di proiettile" e sentirsi forti abbastanza da attraversare qualsiasi intemperia.

Nulla di cui doversi preoccupare, specialmente da lunedì fino alla giornata di sabato.