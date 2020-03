L'Oroscopo di aprile per i Segni d'Aria è molto favorevole. In campo ci sono: Venere nei Gemelli, Marte e Saturno in Acquario, Mercurio in Ariete. Questi pianeti sono tutti positivi e offrono un ottimo scenario per tutti e tre i Segni d'Aria. Gli influssi di questi astri agiranno su campi diversi: mentre i Gemelli saranno più affettuosi nel loro privato, l'Acquario e la Bilancia avranno modo di vivere nuove esperienze in ogni campo e di iniziare a fare cambiamenti costruttivi nel lavoro e nell'amore.

Vediamo ora che cosa racconta, nello specifico, l'oroscopo per questi tre Segni.

Oroscopo di aprile: i Gemelli brillano di luce propria

Gemelli - Aprile sarà un mese molto positivo i Gemelli. Nel cielo del vostro oroscopo sono, infatti, tanti i passaggi planetari positivi, a cominciare da Venere che sarà nel vostro Segno. Il pianeta dell'amore e della fortuna vi renderà irresistibili. Avrete di nuovo modo di mostrare al mondo la vostra famosissima simpatia e quel modo di fare sempre ironico e giovanile che vi rende unici.

Venere sarà anche appoggiata da Marte e da Saturno: questo vuol dire che anche in amore ci sono ottime prospettive per gestire bene il rapporto di coppia o per confermare un nuovo amore. Dall'11 aprile, inoltre, avrete anche Mercurio positivo: il vostro astro-guida vi aiuterà nelle questioni pratiche e nei rapporti con amici e parenti. In questo periodo, quindi, tornerete a fare le vostre mille chiamate al cellulare, invierete messaggi a tutti i vostri contatti e sarete presenti sui social in modo assolutamente costante!

Saturno favorevole, infine, aiuterà i Gemelli della prima decade a essere più comprensivi e meno egoisti e per alcuni di voi presto ci sarà anche voglia di... matrimonio!

Bilancia: finalmente prenderete delle decisioni

Bilancia - L'oroscopo di aprile per voi prevede un periodo molto stimolante in arrivo. Il mese inizia con il Sole in opposizione che mette l'accento ancora sul rapporto di coppia. Quelli di voi in crisi da tempo saranno aiutati da Marte e da Venere in aspetto positivo che renderanno la situazione più soft e vi faranno capire, con calma e serenità, quali potranno essere i prossimi passi da fare.

Questi due pianeti, allo stesso tempo, vi favoriscono anche dal punto di vista professionale: in campo lavorativo, infatti, sarete molto più grintosi rispetto agli ultimi mesi. È, però, Saturno in Acquario il pianeta più importante per voi in questo momento. Saturno, infatti, è, insieme con Venere, il vostro astro-guida: in questo momento si trova in posizione positiva e alleggerisce moltissime situazioni che negli ultimi due anni vi hanno sicuramente complicato la vita. Ricordate, però, che dal giorno 11 avrete Mercurio in opposizione: questo aspetto va vissuto nella maniera più positiva possibile, quindi evitate le discussioni, di essere polemici, di voler avere ragione a tutti i costi.

Oroscopo di aprile: Acquario sul podio

Acquario - Il vostro oroscopo del mese di aprile vi vede sotto ai riflettori come principali protagonisti. Avete, infatti, Saturno nel vostro Segno che vi porterà grandi trasformazioni in ogni campo nel corso dei prossimi anni, ma già da aprile ne avvertirete l'influsso. Sarete, infatti, molto più concreti del solito, meno distratti e avrete un gran desiderio di mettere in pratica tutti i vostri progetti. Da questo punto di vista, sarete favoriti anche da Marte nel Segno che vi donerà energia e tanta voglia di fare: insomma, è sicuro che non resterete fermi a pensare!

Dal 3 aprile avrete anche Venere in posizione positiva. Il pianeta dell'amore sarà, infatti, nei Gemelli: sono, quindi, favoriti i nuovi incontri, ma soprattutto quei rapporti (o flirt) con chi in questo momento vive lontano da voi. Avrete voglia di comunicare con tutto il mondo, sarete più aperti e meno distratti anche grazie ad un ottimo Mercurio che vi renderà brillanti e simpatici e vi favorirà anche nel lavoro Dal 19 aprile il Sole sarà in posizione critica con il vostro Segno: il consiglio è, ad esempio, di non andare a correre, ma di fare yoga o ginnastica dolce, insomma dosate le vostre energie.

Molti di voi cominciano ad avere una gran voglia di rivoluzionare tutto. Sono, quindi, in vista cambiamenti di lavoro e, per qualcuno di voi, anche di abitazione.