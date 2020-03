Le previsioni astrali del segno del Leone, per quel che riguarda il mese di aprile, ci fanno conoscere gli aspetti legati alle attività sentimentali e professionali di coloro che sono nati sotto questo segno zodiacale. L'amore risulterà essere molto buono, anche se in alcuni momenti potrebbero verificarsi liti molto accese. I cuori solitari potrebbero fare conoscenze importanti, potrebbero portare all'innamoramento e a stringere preziose amicizie. Il lavoro e la sfera economica saranno particolarmente positivi, soprattutto nella seconda parte del mese, si prevederanno maggiori entrate economiche e buone opportunità professionali.

Le predizioni astrologiche del Leone sull'amore

Nel mese di aprile i nati sotto questo segno trascorreranno delle giornate prevalentemente serene, coloro che sono in coppia potranno infatti beneficiare di diverse situazioni astrali favorevoli. Non sarà pero tutte rose e fiori, infatti nell'arco del periodo considerato ci potrebbero essere screzi abbastanza forti, in alcuni casi da far vacillare la relazione. In linea di massima, va detto, che il mese sarà positivo e il rapporto potrà essere consolidato fino a scaturire in qualcosa di estremamente avvincente e positivo.

I single potranno essere protagonisti di nuove conoscenze, in alcuni casi sfoceranno in veri e propri amori, in altri resteranno comunque delle belle amicizie. La sfera intima potrebbe risultare non pienamente soddisfacente, sarebbe il caso di impegnarsi di più per ritrovare il feeling perduto con il proprio partner.

L'oroscopo del Leone sul lavoro

Il lavoro potrebbe regalare delle belle occasioni professionali, specialmente a partire dall'ultima settimana del mese.

Coloro che intendono fare nuove esperienze, potrebbero beneficiare di alcune situazioni favorevoli che si verranno a creare. Alcune dinamiche professionali renderanno l'ultima parte del periodo estremamente fruttuoso, lavorativamente parlando. Si potrebbero verificare anche buone opportunità di guadagno, bisognerà solo pazientare e non farsi prendere dallo sconforto di inizio mese. La sfera economica risulterà infatti positiva, ci sarà la possibilità di togliersi qualche sfizio ed effettuare qualche investimento di natura finanziaria.

Coloro che sono alla ricerca di una prima occupazione, e coloro che hanno perso il lavoro e stanno cercando di ricollocarsi, potranno sfruttare positivamente la seconda parte del periodo, arriveranno infatti delle offerte e delle buone possibilità. Bisognerà solamente non essere troppo statici e poco attendisti, la fortuna lavorativa va cercata e meritata.