Un cielo variabile, particolarmente agitato e tempestoso è quello che prevede l'Oroscopo per il mese di marzo 2020 per quanto riguarda lo Scorpione. Durante il nuovo mese dunque non mancheranno i momenti sottotono e le difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e rapporti interpersonali. L’ingresso di Venere in Toro potrebbe spingere lo Scorpione ad assumere un atteggiamento eccessivamente geloso e proibitivo che potrebbe portare alla nascita di contrasti all'interno del rapporto di coppia.

Anche dal punto di vista salutare qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare diversi problemi fisici, causa anche Saturno contro a partire dal 22 marzo.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di marzo 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di marzo per la Bilancia

Amore: come detto, l'oroscopo lascia presagire un marzo faticoso per lo Scorpione e questo anche per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali.

A causa degli influssi contrastanti di Venere in Toro a partire dal 5 marzo i nati sotto questo segno potrebbero assumere un atteggiamento ambiguo, lasciarsi governare dalla gelosia e dal nervosismo, favorendo la nascita di contrasti e discussioni. Intorno al nove del mese a causa della Luna piena potrebbero esserci degli incontri interessanti, ma secondo le stelle niente che si possa rivelare importante per il futuro.

L’ingresso di Saturno in Acquario potrebbero creare degli squilibri allo Scorpione, il consiglio è di approfittarne per rivedere quegli aspetti della propria vita che non vanno bene, come una relazione che non funziona o un rapporto nocivo.

Lavoro: l'oroscopo di marzo lascia presagire un inizio mese alquanto faticoso. Lo Scorpione potrebbe incontrare grandi problematiche soprattutto per quanto riguarda la gestione delle questioni pratiche e della sfera finanziaria.

Le stelle consigliano prudenza, non è infatti il momento ideale per coloro i quali intendono avanzare una proposta, presentare un progetto o lanciare un’attività, ma soprattutto per concludere un affare o effettuare una vendita. Dunque il consiglio è quello di non abbassare la guardia, non è il momento più fortunato per richiedere un finanziamento o un prestito, che potrebbero venire negati. Il 22 marzo, subito dopo l’equinozio di primavera, Saturno si trasferirà provvisoriamente in Acquario in una posizione disarmonica che potrebbe aumentare le problematiche.

Salute: un oroscopo faticoso si rifletterà sullo Scorpione durante il mese di marzo e anche per quanto riguarda il fisico potrebbero non mancare i momenti sottotono.

Il consiglio delle stelle è quello di rallentare un po’ i ritmi, ma soprattutto di prendersi maggiormente cura del proprio corpo e della propria mente, praticando dello sport o ritagliandosi del tempo per se stessi. Qualcuno farebbe bene a prendere appuntamento con uno specialista e magari iniziare dei percorsi specifici per le proprie necessità.