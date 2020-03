L'Oroscopo della settimana che comincia il giorno di lunedì 16 e si conclude domenica 22 marzo 2020 è pronto a enunciare le proprie previsioni.

La settimana si presenterà molto frammentata per il segno del Toro, ma comunque volgerà in meglio grazie alla congiunzione di Urano con Venere e Mercurio in sestile soprattutto per quanto riguarderà l'aspetto lavorativo.

Marte nella costellazione della Vergine, con Venere in trigono, sarà il motivo di una maggiore conflittualità dei nativi nei confronti del partner, ma anche delle maggiori energie e voglia di fare nell'ambito professionale.

Di seguito approfondiamo le previsioni dei primi sei segni (da Ariete a Vergine) per la settimana.

Ariete innamorato

Ariete: questa settimana sarà l'ideale per sviluppare una storia d'amore e magari per consolidarla. Purtroppo però ci sarà poco ottimismo per quanto riguarda l'ambito professionale, soprattutto quando le energie nella seconda metà della settimana non saranno moltissime e la positività verrà ridotta ai minimi termini.

Toro: se la prima metà della settimana apparirà abbastanza statica e priva di stimoli, la seconda invece sarà molto più proficua anche grazie alla fortuna, e molti colleghi attorno a voi addirittura stenteranno a riconoscervi.

Il vostro rendimento lavorativo non si arresterà nemmeno nel fine settimana.

Divertimento per Gemelli

Gemelli: avrete molto divertimento, soprattutto con le compagnie che vi faranno fare delle avventure indimenticabili. Ottime sia le possibilità di fare amicizie che di trovare l'anima gemella, anche se all'interno delle coppie datate la passionalità e l'intesa saranno deliberatamente messe da parte a favore di una maggiore razionalità.

Cancro: avrete la tranquillità a portata di mano, anche grazie ad alcuni chiarimenti con il partner che faranno ben sperare su un eventuale passo avanti. Anche sul lavoro non vi sentirete così stanchi ed affannati come era accaduto nella settimana precedente. Avrete maggiore affinità anche con i colleghi, tanto che potrebbero nascere delle amicizie durature.

Vergine scontrosa in amore

Leone: i tanti progetti che avete ideato purtroppo non troveranno basi solide per cominciare a concretizzarsi, oppure ci sarà qualcosa “dentro di voi” che vi bloccherà.

Dovreste essere meno pessimisti e provare ad agire, anche se dovrete attendere il momento propizio per qualche presupposto essenziale.

Vergine: purtroppo in campo amoroso i litigi prevalgono sulla passione. Ma non farete molto per “sbloccare” questa situazione. Vi concentrerete invece sull'aspetto lavorativo e sulle energie da sfruttare in vista di un affare particolarmente redditizio.