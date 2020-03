Le predizioni zodiacali di venerdì 6 marzo 2020 sono pronte a mettere in primo piano la giornata prima della partenza di un nuovo weekend. Curiosi di sapere come andrà l'amore e il lavoro? Dal punto di vista astrologico troviamo ancora il Sole presente nel comparto dei Pesci, in procinto di congiungersi a Nettuno. La Luna, invece, si troverà al confine tra Cancro e Leone e sicuramente non mancherà di portare un po' di fortuna a chi potrebbe averne bisogno. Riguardo i segni, invece, questa fase si preannuncia insignificante per l'Ariete, ma piena di occasioni per il Toro.

Al Cancro si presume possa arrivare un venerdì abbastanza movimentato, ma affatto negativo. A questo punto diamo pure spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo, dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Fase astrale insignificante, che non promette né gioie né dolori. Quando arrivano giornate come questa, vale la pena prendersela comoda, lasciare che le ore scorrano pigramente ed eventualmente utilizzare il proprio tempo per rimettere a posto le cose lasciate in sospeso.

Toro - Non mancheranno gradevoli occasioni per trascorrere il tempo libero da soli o in compagnia, trovare la soluzione a un problema o dialogare con la persona amata come non succedeva da tempo. Il ballo, un cinema o un teatro animeranno la serata di molti di voi.

Gemelli - Non aspettatevi un granché da questo giorno: si prevedono infatti atmosfere pesanti, incomprensioni e momenti di stanchezza.

In ambito sentimentale sentite il bisogno di conferme, di rassicurazioni affettive che il partner, al momento, non è in grado di darvi, di garantirvi.

Cancro - Giornata movimentata, soprattutto sotto il profilo sentimentale. Se siete in coppia, vi divertirete a stuzzicare il partner per rendere il rapporto unico nella sua straordinarietà. Bei momenti non mancheranno ai single, che non resteranno certo a corto di occasioni.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Trascorrerete una giornata piacevole. Riusciranno bene gli incontri, gli svaghi e la vita sociale. Mentre le manifestazioni d’affetto e di ammirazione che riceverete da alcuni conoscenti, aumenteranno il vostro prestigio. In amore sarete idealisti, romantici e coinvolgenti.

Vergine - Tutto a vostro favore il cielo del periodo. Ogni vostra impresa sarà vincente: dalle nuove iniziative e conoscenze, dai sogni tenuti a lungo nel cassetto, ai giochi un tantino rischiosi. Sarò un buon giorno per viaggiare, dare il via a una nuova storia d’amore, invitare a cena gli amici.

Bilancia - Regalatevi un giorno tutto per voi, da passare come più vi piace, senza cadere nella trappola del lavoro e degli impegni: in questa parte della settimana avete il diritto di gratificarvi. In ambito privato, chi vi ama potrà sentirvi più vicini e disponibili a mediare del solito.

Scorpione - La parola d’ordine deve essere "osare". Scrollatevi, quindi, di dosso la routine, le cose di ogni giorno e cominciate a pensare in grande. Organizzate qualcosa di originale con gli amici e cercate di recuperare il tempo perduto in amore, se avete trascurato il partner.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - L’arrivo di astri favorevoli al vostro segno, all’ora di pranzo, vi regala vivacità intellettuale, umore brillante e tanta curiosità per tutto ciò che vi circonda. Non si escludono successi sociali, tanto meno incontri importanti se avete il cuore libero, ma non è detto.

Capricorno - Giornata vivace e scorrevole. Riceverete una bella notizia, un invito per la serata o una proposta lavorativa che potrebbe comportare un trasferimento temporaneo. Spettacolare sarà l’intesa affettiva, naturalmente se avete un rapporto a due che funziona.

Acquario - Non male questa giornata, se saprete giocare bene le vostre carte.

Potrete cogliere al volo un’opportunità, risolvere questioni difficili, realizzare buoni affari. Se avete il cuore a pezzi, la concreta e meticolosa Luna in Leone saprà come aggiustarvelo, grazie a un dialogo sereno e chiarificatore.

Pesci - Non sarà tutto rose e fiori questo giorno, anzi, vi troverete probabilmente con più di un ostacolo da affrontare. Per evitare tensioni con il partner, cercate di essere comprensivi, di mettervi nei suoi panni in modo obiettivo. Per evitare problemi di stomaco, limitatevi a tavola.