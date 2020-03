Le predizioni zodiacali di mercoledì 4 marzo 2020 evidenziano l'ottimo momento per alcuni segni. A godere di un buon mercoledì saranno sicuramente i nativi del Cancro, sorretti da una splendida Luna nel segno e soprattutto saranno vincenti in amore grazie a Venere in Ariete. Problemi in via di soluzione per il Toro, mentre dei cambiamenti sono in arrivo per l'Ariete.

A questo punto approfondiamo le predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Faticherete non poco, secondo quanto messo in evidenza dalle predizioni zodiacali del momento, ad abituarvi ai cambiamenti in atto intorno a voi e per questo non nasconderete a chi vi è accanto la vostra irritazione.

Anziché amareggiarvi, fate di necessità virtù, sforzandovi di vedere i lati positivi della situazione. Sul lavoro alcune decisioni affrettate, dettate dall’impulso, andranno assolutamente evitate. Con un’accurata pianificazione, i risultati saranno migliori. In amore si risolleva qualche turbolenza e vi sentirete prima indispettiti e poi addirittura insofferenti nei confronti del vostro partner.

Toro - Questo mercoledì un problema sarà presto superato mettendo in campo un po’ d’ironia. Farete bene a non dargli più importanza di quella che merita.

Unica raccomandazione: evitate confronti scomodi con chi ha un’autorità superiore alla vostra. Nel lavoro le predizioni zodiacali del giorno invitano ad evitare i lavori fisici: non è il momento migliore per impiegare i muscoli. Se vi sobbarcate di troppi impegni potreste non reggere al ritmo. In amore sembrate poco interessati ad abbandonarvi alla passione. In compenso vi mostrerete molto accondiscendenti con il partner.

Gemelli - La giornata decolla positivamente, protetta dalla Luna in Cancro abbastanza armonica. Appaiono privilegiate tutte le operazioni che richiedono intraprendenza. Siate però cauti sul piano economico. Valutate bene le opportunità, prima di affrontare una spesa. Nel lavoro le predizioni zodiacali di vostra competenza sono certe che non vi lascerete sfuggire un’occasione importante che si rivela molto interessante, soprattutto dal punto di vista della libertà d’azione.

In amore al momento sembrate decisi ad ottenere anche quello che attualmente non vi viene concesso. Avrete un approccio più istintivo che romantico.

Cancro - Non fatevi influenzare dall’orgoglio personale, mostratevi più umili di fronte a chi sicuramente vanta un’esperienza consolidata. Cercate di dominare quell’esuberanza che a volte vi spinge a commettere errori di valutazione. Nel lavoro se nel vostro ambiente dove operate qualcosa non va, la tentazione di girare i tacchi e piantare tutti in asso questo mercoledì si farà più forte. Bene l'amore con Venere che staziona nel segno dell'Ariete ma già pronto a passare in Toro: è un buon periodo per gli incontri romantici.

Chissà che non facciate quello giusto.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Il passaggio della Luna in Cancro vi offre la possibilità di recuperare. Ritrovata la calma e la serenità, tutto vi apparirà più semplice. Buone soddisfazioni in ambito professionale, potrete finalmente approdare a risultati duraturi. Le predizioni zodiacali del giorno 4 marzo, riguardo il lavoro, prevedono che sarete più tranquilli specialmente sul fronte economico. Porterete a conclusione buone trattative d’affari e sistemerete vecchie pendenze. In amore, benché le vostre aspirazioni siano diverse da quelle del partner, cercate di trovare un punto d’intesa, evitando di creare scompiglio.

Vergine - Non mettete troppa carne al fuoco questo mercoledì: le predizioni zodiacali del momento indicano che sarebbe meglio portare a termine quello che avete tra le mani, senza addossarsi la responsabilità di un nuovo impegno. Stringete i cordoni della borsa, in questo periodo le uscite potrebbero superare le entrate. Il lavoro è al top, ma solo se preso con buon senso e diplomazia, soprattutto in ufficio. Magari ascoltando le ragioni di un collega, senza però rinunciare a far chiarezza dove necessario. In amore non fate finta di niente, vi siete accorti anche voi che tra le vostre frequentazioni c’è un amico che ambisce a diventare qualcosa di più.

Bilancia - Il vostro impegno vi porta ad imboccare la strada del successo proprio questo mercoledì 4 marzo. Siete molto determinati ad affermarvi in ruoli prestigiosi e ben remunerati. Unica raccomandazione: evitate confronti scomodi con chi ha un’autorità superiore alla vostra. Nel lavoro, un ottimo mix d’intraprendenza e fortuna vi consente di bruciare le tappe e arraffare un boccone prelibato sul tavolo degli affari. In amore invece, soprattutto dopo cena, la Luna si congiunge al nodo lunare presente in Cancro, per cui gli istinti passionali entreranno un po’ in conflitto: date una spolverata all’austerità del vostro carattere.

Scorpione - Spinti dalla curiosità, vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi perdonare l’invadenza con una calorosa simpatia. Le predizioni zodiacali di mercoledì indicano che senso pratico e concretezza saranno indispensabili per non perdere di vista le mete da raggiungere. Nel lavoro intanto, avrete una buona intraprendenza negli affari, purtroppo non sostenuta da altrettanta capacità di comunicazione. In campo sentimentale, parlando d'amore, una Venere in armonioso trigono con Marte sarà vostra complice: questa sarà un valido aiuto se vorrete trasformare un’amicizia in un sentimento più profondo.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Questo mercoledì 4 marzo potete contare su inventiva, memoria e ingegno. La vita professionale prende un andamento più vivace e sarete in grado di superare ogni ostacolo. Sarete mentalmente acuti e molto attivi. Riuscirete a imporre le vostre idee con abilità. Perciò, sul lavoro avrete la possibilità di realizzare un progetto impegnativo. Sarete molto accorti nel valutare in modo approfondito tutti i dettagli. Per quanto riguarda l'amore, nessuna timidezza, se è arrivato il momento di dichiarare i vostri sentimenti; le parole arriveranno dritte al cuore della persona interessata.

Capricorno - La disarmonia lunare interferisce sul vostro umore in quanto direttamente in opposizione al vostro segno. Siete confusi? Potrebbe capitarvi di volere e non volere più la stessa cosa nel giro di poco tempo. Possibili disguidi sul lavoro: non trascurate i dettagli, cercate di essere più precisi e puntuali. In ambito lavorativo quindi, piuttosto che agire con superficialità, sarebbe meglio che in questo periodo vi prendeste una pausa, giusto un po’ di relax per ricaricare le energie. In amore sono previsti dei sussulti o qualche scossa robusta. Sorgono dei contrasti, ma serviranno a chiarire le cose una volta per tutte.

Acquario - La Luna in Cancro vi carica di energia e spirito d’iniziativa: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni. Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative. Nel lavoro, miglioramenti sensibili per la carriera sono i benvenuti, benché non si possa ancora parlare di completa realizzazione personale. Sì agli investimenti in amore: coltiverete il rapporto di coppia con tanta dedizione ed altrettanta passione che i vostri slanci saranno ricambiati con la stessa intensità.

Pesci - Le predizioni zodiacali di mercoledì 4 marzo riguardo l'amore annunciano, che il vostro inarrestabile desiderio di novità troverà sfogo in un’interessante occasione professionale che non vi lascerete scappare di certo.

Occupatevi però anche delle questioni economiche, seguendo con più oculatezza le vostre finanze. Avrete inoltre la possibilità di percorrere strade diverse e inusuali, scoprendo di possedere altri talenti e predisposizioni creative. In amore Venere scalda i sensi e accende la migliore fantasia. Sarete particolarmente ricettivi ad accogliere ogni tenera e affettuosa proposta da parte di chi amate.