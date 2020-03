Le predizioni zodiacali di lunedì 2 marzo 2020 sono pronte a dare una valutazione al prossimo inizio settimana. Come sempre ad essere messi sotto la lente astrale da parte dell'Oroscopo, i settori della vita collegati all'amore e al lavoro. In primo piano la presenza della Luna in Gemelli, molto presto (mercoledì 4 marzo) in transito nel segno del Cancro. Il Sole in Pesci si troverà nel frangente sotto la dura quadratura posta in essere dalla Luna, mentre Nettuno, altro pianeta presente nel settore dei Pesci, si troverà molto bene nel sestile restituito da Giove in Capricorno.

Tra i segni migliori del periodo, l'Ariete e il Leone. A questo punto diamo meritata evidenza alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci e vediamo quali sono gli altri segni ritenuti in giornata positiva.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Luna in Gemelli e Venere nel segno armonici, vi rendono particolarmente estrosi e creativi. Seguite l’intuito e non sbaglierete. Drizzate le antenne: il vostro spiccato talento in questo lunedì d'inizio settimana potrà avvalersi di nuove e preziose ispirazioni.

Lavoro in risalita: la sensibilità della vostra anima è pronta a dare i frutti migliori. Se lavorate in ambito artistico, vi farete apprezzare per le vostre doti di originalità. Amore al top: potete cullarvi nella beata sensazione di sentirvi amati per ciò che siete. Single, fantasiosi sognatori e irrecuperabilmente confusionari.

Toro: alcune questioni di ordine burocratico da risolvere vi costringe ad ingranare la retromarcia e a rivedere i vostri programmi per la giornata.

Attenti a non lasciarvi sopraffare dagli avvenimenti, cercate di gestirli con maturità e senso pratico. In amore frequentate persone che abbiano i vostri stessi interessi; come ben sapete, per voi un buon rapporto è imprescindibile da un buon feeling mentale. Nel lavoro la vostra insofferenza verso i dettagli e le cose di piccolo conto dovrà scendere a patti, adeguandosi alla necessità del momento.

Gemelli: ancora in transito nel vostro segno, la Luna vi carica di nostalgia, ma anziché crogiolarvi tra i ricordi del passato, pensate a quante cose belle vi riserva il futuro. Muovetevi, agite, siate propositivi e soprattutto evitate di farvi prendere dal vortice dei rimpianti. Nel lavoro, farete bene ad analizzare con calma e ponderatezza alcune decisioni importanti che riguardano l’aspetto economico della vostra attività. In amore invece, è probabile qualche momento di tensione all’inizio della giornata. Ma tutto si sistema entro l’ora di cena, proprio in tempo per godersi la serata.

Cancro: i problemi non sono del tutto risolti, ma il vostro ottimismo vi sostiene.

Non disdegnate i consigli di chi può aiutarvi a non sbagliare direzione. Prima di lanciarvi in un nuovo progetto, riflettete bene sull’impegno che potrebbe comportare. Riguardo il lavoro, se avete imparato la lezione, dovreste ormai sapere che per spingersi in alto non basta l’ambizione, ma un lavoro responsabile e costante. Intanto in amore siete piacevoli e divertenti e vi aprite con slancio ai piaceri della vita amorosa. Peccato che le energie fisiche non supportino la vitalità interiore.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: le predizioni zodiacali del giorno 2 marzo indicano che grazie alle incoraggianti opportunità professionali che vi si stanno aprendo davanti, potete guardare al futuro con fiducia ed ottimismo.

Risultati davvero gratificanti per chi studia o opera in ambito matematico-scientifico. Lavoro leggermente impegnativo: sarete più indaffarati che mai, ma la competenza che mostrate nel vostro lavoro vi farà guadagnare la stima di colleghi e superiori. In quanto all'amore, sarà un po' più difficile non tradire l’emozione di fronte a chi manifesta apertamente e senza falsi pudori i propri sentimenti.

Vergine: la giornata comincia in salita, più a causa del vostro nervosismo che per gli eventi che dovrete affrontare. Recupererete il buonumore in serata. Evitate di trascorrere il sabato crogiolandovi in casa: uscite, incontrate amici, scambiate opinioni.

Sul lavoro invece dovreste essere un po’ più accorti in materia economica e tenere sotto controllo le spese. Soprattutto se appartenete alla terza decade. In amore la gestione di qualche impegno potrebbe occuparvi più tempo del previsto e distrarvi dal vostro partner. Cercate però di non esagerare.

Bilancia: un dono inatteso e gradito, accompagnato da una lettera di un amico di cui avevate perso le tracce, vi riempie il cuore di gioia e di ricordi. Fate di tutto per creare un’occasione d’incontro con una persona che ha significato molto per voi. Nel lavoro sarete abbastanza bravi a consolidare e a rendere stabili le situazioni appena nate, tenendo duro anche davanti ad eventuali difficoltà.

Amore in lieve affanno: fedeli più per abito mentale che per reale affiatamento col partner, potreste ricevere un’insolita proposta da un ammiratore sfacciato.

Scorpione: datevi da fare in ambito sociale, inserendovi in ambienti che vi siano di stimolo culturale e personale. Emotività in crescita nel pomeriggio. Dedicate un po’ di tempo a voi stessi, alla cura dell’aspetto e concedetevi un acquisto sfizioso. Di fronte a eventuali contrattempi di lavoro, cercate di cavarvela con le vostre forze, senza chiedere consigli che vi confonderebbero ulteriormente. In amore invece, la Luna in Gemelli, che entrerà tra poco nel segno del Cancro, prima di cena sarà un validissimo aiuto se avete in mente una serata romantica a lume di candela.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: fidatevi delle vostre intuizioni. Venere e Urano speculari positivi sono abbastanza amichevoli nei confronti del vostro segno. Lasciate che le emozioni fluiscano e che un sogno diventi realtà. Investite parte del vostro tempo in un progetto forse poco realistico, ma in cui credete profondamente. Sul lavoro la resa è in crescita, in particolar modo se operate in settori che hanno a che fare con l’arte e la creatività. In merito all'amore, i tempi non sono ancora maturi per esternare una segreta passione. Continuerete a coltivarla gelosamente nel vostro cuore.

Capricorno: rimboccatevi le maniche e imparate a far buon viso a cattivo gioco; miscelando diplomazia ed astuzia otterrete presto una bella rivincita. Mettete a frutto le vostre capacità e studiate le prossime mosse da fare per battere la concorrenza. In ambito del lavoro, pur con qualche perplessità, in certe situazioni dovrete adattarvi a ricoprire un incarico al di sotto delle vostre capacità e competenze. Bene l'amore, anche se per proteggere sentimenti non ancora chiari neppure a voi stessi, potreste decidere di mettere in atto uno strategico 'dietrofront'.

Acquario: fissate bene i vostri obiettivi, altrimenti le energie si disperdono in mille rivoli e non approdate a nulla.

Meglio l’uovo oggi, che la gallina domani! Il senso pratico vi aiuterà a distinguere le buone opportunità da quelle meno vantaggiose. Sul lavoro frenate l’impazienza, aspettate che siano gli altri a scommettere sulle vostre capacità. Avete ancora molto da dimostrare. In campo sentimentale, clima mite sul versante affettivo. Il vostro comportamento attento e comprensivo fa prevedere che in coppia l’alta pressione rimarrà stabile. Single in avanscoperta.

Pesci: forse rimarrete un po’ spiazzati e delusi nel prendere atto che persone e situazioni possono essere diverse da come vi sono sempre apparse.

In famiglia, non scaricate il nervosismo su chi capita, ma cercate di razionalizzare il problema. Le predizioni zodiacali di lunedì 2 marzo riguardo l'amore annunciano un piccolo stop: non tutte le ciambelle riescono con il buco. Neanche i programmi per la serata, che in parte rischiano di saltare a causa del vostro malumore. Invece nel lavoro, patti chiari e amicizia lunga. Buttatevi pure in una nuova impresa, se ci credete, ma assicuratevi che tutto sia fatto secondo le regole.