Nella settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2020 i nati del segno dei Pesci saranno illuminati dall'ottimismo del Sole che, insieme a Nettuno e Mercurio, regalerà tanta creatività da sfruttare anche sul piano lavorativo. Saturno, dopo tanto tempo “trascorso” nella costellazione del Capricorno, arriverà nei gradi dell'Acquario dando maggiore stabilità, ma anche qualche impegno in più nel campo degli affari. Di seguito le previsioni della seconda sestina per la settimana.

Oroscopo, Scorpione polemico

Bilancia: potrebbero ancora esserci dei rimasugli di una discussione, ma con il passare della settimana l'intesa migliorerà sensibilmente con un picco di amore e complicità nel weekend. Le mattinate sul lavoro saranno costantemente ostacolate da problemi lavorativi e distrazioni varie, ma nel complesso questo non sarà un problema rilevante.

Scorpione: stando alle previsioni astrologiche, sicuramente durante la settimana potreste tendere anche ad allontanare gli affetti, ma soprattutto il partner e la famiglia, anche quella di origine.

Con i colleghi la situazione non sarà migliore. Problemi nel weekend.

Poche energie per il Sagittario

Sagittario: purtroppo non avrete molte energie. Potrebbe aleggiare del malessere accompagnato da una spiacevole sensazione di non essere all'altezza di alcuni compiti sul posto di lavoro. Forse anche le collaborazioni e gli affari in genere potrebbero essere influenzati da questo umore.

Capricorno: anche se il lavoro procederà come al solito, le vostre finanze potrebbero essere “attaccate” da spese impreviste che vi faranno calare considerevolmente dal punto di vista economico.

Fate attenzione anche ad eventuali litigi in famiglia. I malesseri fortunatamente saranno solamente passeggeri.

Acquario e Pesci al 'top'

Acquario: sicuramente i primi giorni della settimana non saranno molto fortunati, dal momento che sarete letteralmente distratti dagli impegni. Ma dalla seconda metà avvertirete molta più energia e più tempo libero a vostra disposizione. L'umore ne risentirà positivamente, quindi anche le relazioni interpersonali saranno più vivaci.

Pesci: tanta creatività si affaccerà fin dagli inizi della settimana. Si presenteranno notevoli occasioni per fare progetti di stampo professionale, ma anche per ravvivare la monotonia della coppia. Ottime le iniziative del weekend con gli amici.