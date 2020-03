Le previsioni astrali di venerdì 13 marzo 2020 annunciano una situazione zodiacale particolarmente florida per le attività professionali di Toro, Capricorno e Sagittario. In questa giornata, infatti, i tre segni zodiacali verranno gratificati per i loro meriti e le loro capacità lavorative.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): smettetela di vivere un'esistenza frenetica e ripetitiva, piuttosto concentrate la vostra attenzione sulle cose davvero importanti: la salute e l'amore della famiglia.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il partner metterà a dura prova la vostra pazienza. Nonostante la passione, state seriamente valutando di mettere fine alla relazione per una sorta di incompatibilità caratteriale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): riceverete grandi soddisfazioni e gratificazioni nel mondo lavorativo, sia da parte del capo che da parte dei vostri colleghi d'ufficio.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): se siete in attesa di una risposta importante, potreste essere delusi dall'esito negativo della richiesta.

In serata migliorerà il rapporto con il partner.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in famiglia avrete qualche discussione di troppo che potrebbe turbare il vostro animo. Le cose si sistemeranno a partire dalla prossima settimana.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non avete più scuse per rimandare uno scontro/confronto con il/la vostro/a ex: mantenete la calma e non cadete in inutili provocazioni.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ammettere i propri errori sarà il primo passo verso una possibile soluzione dei problemi. Chiedere scusa non è sinonimo di debolezza, anzi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): siate più gentili verso le persone che quotidianamente vi stanno attorno. State attraversando un momento no, ma prendervela con loro non migliorerà le cose.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): aspettate con pazienza di ricevere la giusta occasione lavorativa che fa al caso vostro.

Non cimentatevi in lavoretti instabili e poco redditizi.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): per voi è in arrivo un importantissimo avanzamento di carriera, coronamento dei vostri meriti professionali e delle ingenti capacità lavorative.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): festeggiare per le delusioni lavorative degli altri non vi servirà a migliorare la vostra situazione professionale.

Toro (21 aprile – 21 maggio): l'attività professionale prosegue alla grande. Vi verrà affidato un prestigioso incarico di enorme responsabilità per i vostri meriti lavorativi. Era il sogno di una vita e finalmente si è avverato.