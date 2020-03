Durante il fine settimana che va da sabato 21 e domenica 22 marzo 2020 la prima sestina sarà particolarmente brillante, soprattutto per quanto concernerà il lavoro, l'ambito professionale e tutto ciò che riguarda la sfera intellettuale. Sarà il caso del segno della Vergine ed il Toro, mentre per i nati del segno del Leone sarà ancora piuttosto difficile riemergere. L'Ariete sarà in netto rialzo, ma ci saranno ancora alcuni momenti di tensione. A seguire, le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco del weekend.

Gemelli complice con il partner

Ariete: qualche momento di ansia sarà presto debellato da qualcuno che saprà come farvi reagire. La domenica purtroppo non sarà migliore, ma potreste cercare di smorzare questa tensione, magari concedendovi del buon riposo. Sul fronte amoroso ci sarà qualche screzio, ma l'intesa abbastanza alta vincerà.

Toro: invece di rallentare, sarete anche molto più produttivi dei giorni scorsi. Ottimi i rapporti con i colleghi, tanto da riuscire a fare dei progetti realmente grandiosi e che avranno anche dei guadagni in più come risultati.

Ci sarà anche un po' di svago, ma soltanto nel corso della giornata di domenica e in qualche momento occasionale.

Gemelli: la complicità con il partner sarà eccellente, ma avrete comunque bisogno di sentirvi a vostro agio anche con voi stessi. Per questo motivo, la passionalità sarà accantonata in favore di un supporto vicendevole che sarà anche molto più utile, soprattutto dal punto di vista pratico e familiare.

Creatività al massimo.

Leone in lento rialzo

Cancro: sarà uno dei weekend più belli di questa prima parte dell'anno, perché potrebbe nascere una amicizia stabile, duratura e che non presenterà molti ostacoli o eventuali discordanze. Questa situazione rosea vi farà accantonare per un po' l'aspetto amoroso tremendamente tartassato dalle incertezze, ma dovrete comunque cercare di riflettere su eventuali decisioni da prendere.

Leone: ci saranno i primi segnali positivi per quanto riguarderà la vostra situazione professionale, mentre per quella sentimentale ci sarà bisogno di un punto di contatto molto più solido e che vi avvicini al vostro partner. Sarà opportuno tenere sotto controllo la propria salute, ma soprattutto evitate lo stress per non accumularlo ulteriormente.

Vergine: questo sabato in particolare giocherà un ruolo decisamente fondamentale per il vostro guadagno, ma anche per una possibile promozione o un avanzamento di carriera. In calo invece l'eros e il vostro ottimismo sull'amore e i sentimenti. Probabilmente avrete una sorpresa inaspettata che attendevate da molto tempo.