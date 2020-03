Lunedì 9 marzo 2020 troviamo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno della Vergine, mentre Saturno, Giove, Marte e Plutone sosteranno sui gradi del Capricorno. Mercurio permarrà nel segno dell'Acquario come Venere ed Urano che continueranno il loro moto in Toro. Infine il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro, nel frattempo Nettuno ed il Sole saranno nell'orbita dei Pesci. Oroscopo favorevole per Acquario e Capricorno, meno roseo per Vergine ed Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: ottimista.

La settimana partirà presumibilmente sotto i migliori auspici per i nativi che affronteranno questo lunedì con grande ottimismo, facilitando il sopraggiungere di novità positive.

2° posto Capricorno: stacanovisti. Il Luminare femminile in conciliante trigono col terzetto Marte-Plutone-Giove renderà, con ogni probabilità, i nativi oltremodo determinati nelle faccende professionali.

3° posto Toro: energici. Il bottino energetico dei nati Toro potrebbe essere stracolmo quest'oggi, e tali forze saranno orientate verso le attività pratiche legate al quotidiano, come il fai da te per la propria abitazione.

I mezzani

4° posto Cancro: umore top. Col tono umorale alle stelle questo lunedì potrebbe risultare interessante per quanto riguarda le nuove conoscenze, dove le possibilità di fare un'ottima prima impressione saranno alte.

5° posto Scorpione: sereni. Nel focolare domestico il clima volgerà al bello dopo le burrasche emotive delle ultime settimana. Lavoro in secondo piano.

6° posto Gemelli: routine.

Lunedì senza infamia né lode quello che potrebbero trascorrere i nati del segno, tanto che molti tra loro opteranno per dedicarsi alle attività procrastinate nei giorni addietro, in modo da ottimizzare il tempo a loro disposizione.

7° posto Leone: attendisti. Con Mercurio che cammina all'indietro i nativi saranno alle prese con una lucidità leggermente appannata, difatti alcuni sceglieranno di assumere un mood attendista aspettando prima di mettere in atto le prossime mosse.

8° posto Vergine: sfacciati. L'opposizione della Luna nel segno col duetto Sole-Nettuno potrebbe far divenire d'improvviso i nati del segno estremamente sfacciati, e sopratutto incuranti di esprimere le loro opinioni a prescindere dalle circostanze.

9° posto Pesci: straniti. L'ambiguo comportamento di un amico farà probabilmente saltare la mosca al naso ai nativi che, superata l'impasse iniziale, non esiteranno nel chiedere numi in merito.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Basterà una minuzia per far saltare i nervi ai nativi quest'oggi, malgrado il partner provi in tutti i modi a renderli più accomodanti.

Sarà bene contare sino a dieci nell'ambiente professionale in modo da scongiurare controproducenti attriti con qualche collega.

11° posto Bilancia: stressati. Le molteplici incombenze che graveranno sulle spalle dei nativi potrebbero far insorgere un pizzico di stress nella loro giornata. Delegare qualche attività odierna sarà l'antidoto per stare più tranquilli.

12° posto Sagittario: burberi. L'atteggiamento indisponente che, con tutta probabilità, metteranno in campo questo lunedì i nati del segno non sarà il miglior biglietto da visita per chi si sta apprestando la fare la loro conoscenza.