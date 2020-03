Nel fine settimana del 7 ed 8 marzo 2020 troviamo sul piano astrale la Luna transitare in Leone, mentre il Sole e Nettuno sosteranno in Pesci. Venere ed Urano rimarranno stabili in Toro, come Mercurio che permarrà nell'orbita dell'Acquario. In ultimo Saturno, Giove, Marte e Plutone continueranno il loro domicilio nel segno del Capricorno. Oroscopo favorevole per Acquario e Toro, meno entusiasmante per Pesci ed Ariete.

Ariete distratto

Ariete: distratti. Nell'ambiente professionale i nativi potrebbero avere qualche difficoltà a mettere in campo la doverosa concentrazione, tanto che molti di loro opteranno per prendersi un giorno di ferie.

Toro: acquisti. Il settore economico dei nati Toro navigherà, con ogni probabilità, in acque tranquille facendo scegliere a parecchi nativi di concedersi un acquisto desiderato da tempo.

Gemelli: routine. Due giorni che si prospettano senza troppe novità o scossoni di sorta, dove i nati del segno farebbero bene a dedicarsi alle attività rimandate nei giorni addietro in modo da ottimizzare il tempo a loro disposizione.

Cancro: perplessi. L'atteggiamento ambiguo dell'amato bene potrebbe far saltare la mosca al naso ai nati Cancro che, superato lo smarrimento iniziale, chiederanno tempestivamente spiegazioni sull'accaduto.

Lavoro top per il Leone

Leone: lavoro a gonfie vele. Le faccende lavorative dei nati del segno avranno, c'è da scommetterci, i favori degli Astri sebbene bisognerà porgere attenzione alle questioni amorose che potrebbero celare qualche malumore.

Vergine: umore basso. Weekend in cui il tono umorale dei nati Vergine sarà presumibilmente sotto i tacchi, e ciò sarà da ricercarsi più nel loro mood pessimistico che in reali avversità astrali di queste due giornate.

Bilancia: briosi. Sorridenti e frizzanti affronteranno questo fine settimana circondati dagli affetti più cari ed il divertimento non dovrebbe mancare. Favorite le nuove conoscenze del sabato sera.

Scorpione: revisioni amicali. Due giornate dove i nati del segno potrebbero mettere in discussione alcune amicizie recenti, dando il benservito, se necessario, a quelle che oramai hanno fatto il loro corso.

Pesci gelosi

Sagittario: viaggi. Fine settimana ideale per organizzare un breve viaggio o una gita fuori porta sia con le vecchie amicizie, per divertirsi un po', sia col partner, per due giornate zeppe di romanticismo.

Capricorno: romantici. La vena galante potrebbe prendere, fortunatamente, il sopravvento in questo weekend, con grande soddisfazione della dolce metà che, ultimamente, lamentava una certa trascuratezza.

Acquario: creativi. Le giornate conclusive della settimana riserveranno probabilmente delle gradite sorprese ai nativi, che saranno invasi da delle felici intuizioni che andranno messe in atto prima possibile in modo da godere quanto prima dei risultati.

Pesci: gelosi. Malgrado le motivazioni saranno blande o inesistenti, i nativi saranno presumibilmente alle prese con il controverso sentimento della gelosia verso il partner, che non ne sarà affatto entusiasta.