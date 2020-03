Nel mese di aprile 2020 ci saranno sul piano astrologico tre cambi planetari importanti: Mercurio si sposterà dai Pesci al Toro, mentre il Sole viaggerà dal segno dell'Ariete a quello del Toro ed, in ultimo, Venere passerà dal Toro ai Gemelli.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo mensile, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale dell'Acquario.

Oroscopo sull'amore di aprile per l'Acquario

Le faccende amorose dei nati Acquario nel mese di aprile 2020 subiranno, con ogni probabilità, un cambiamento sostanziale dato dall'alto ordine di importanza che vorranno donargli.

Ciò potrebbe accadere dal 3 aprile, quando Venere si sposterà nel loro Elemento, invogliando molti nativi a rivedere la loro scala di priorità in merito agli affetti più cari. Sarà così semplice, grazie anche alla forza propulsiva di Marte nel segno, donare una quantità maggiore di attenzioni al partner ed anche ai figli, con i quali i nativi avranno piacere a trascorrere del tempo. Basterà un film sul divano, preparare un dolce o una breve uscita per dimostrare la loro benevolenza ed il loro fare affettuoso alle persone con cui condividono la vita che, come piacevole conseguenza, ne saranno entusiaste.

Predizioni astrali del lavoro di aprile per l'Acquario

I nati sotto il segno dell'Acquario sino al mese di marzo hanno dovuto sopportare angherie, nervosismi e rallentamenti di ogni tipo nelle questioni lavorative, a causa della predominanza dell'Elemento Terra che per diversi periodi da fine 2019 è divenuto anche Stellium, potenziando l'influsso sfavorevole nei loro confronti. Adesso, fortunatamente, la situazione muterà considerevolmente ad aprile perchè sia Marte che Saturno andranno ad assestarsi proprio sui loro gradi.

In soldoni ciò potrebbe significare, per i nati del segno che hanno lavorato duramente in questi periodi appena citati non facendosi abbattere dagli ostacoli, nuove straordinarie opportunità professionale che, sino al mese scorso, parevano utopistiche. Così un sogno nel cassetto, per forze di cose rimasto inespresso, finalmente riceverà la sua opportunità ed i nati del segno dovranno soltanto allungare il braccio per coglierla.

Aprile, per il momento, sarà foriero di occasioni soltanto per i nati nei primi 8 giorni del segno o per chi ha la Luna di nascita nei segni d'Aria.

Ottime le effemeridi anche per gli inoccupati del segno, che dovranno mobilitarsi durante la terza settimana di aprile per inoltrare i loro curriculum vitae non avendo, però, fretta di ricevere subito un responso positivo che, invece, avrà buone chance giungere nel mese di maggio. Giorni fortunati: 2, 17, 19, 23 e 30.