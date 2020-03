Venerdì 6 marzo 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna transitare in Leone, nel frattempo Nettuno ed il Sole sosteranno in Pesci. Venere ed Urano rimarranno stabili in Toro come Saturno, Marte, Giove e Plutone che continueranno il loro transito in Capricorno. Infine il Nodo Lunare permarrà in Cancro e Mercurio sarà nel domicilio dell'Acquario. Oroscopo favorevole per Sagittario e Toro, meno roseo per Cancro e Gemelli.

Toro focoso

Ariete: acquisti. Venerdì in cui i nati del segno potranno concedersi una spensierata sessione di shopping assieme alle amiche di sempre, grazie al settore economico che gode della protezione di Urano e Venere.

Toro: focosi. La passione potrebbe tornare ad essere la protagonista nel focolare domestico dei nati del segno, alleggerendo, come piacevole conseguenza, anche il clima altalenante delle scorse giornate.

Gemelli: gelosi. Giornata controversa quella che avranno buone chance di trascorrere i nativi, in quanto risulteranno gelosi nei confronti del partner malgrado non ve ne sia motivo alcuno.

Cancro: poco lucidi. Al lavoro i nati del segno avranno, con ogni probabilità, qualche defaillance nel riuscire a concentrarsi, quindi sarà buona norma rinviare le attività non impellenti a giornate più energiche.

Bilancia perplessa

Leone: intuitivi. Il settore professionale andrà, con tutta probabilità, a gonfie vele nel giorno che precede il weekend per i nati Leone che potranno contare su ottime intuizioni, che li faranno giungere più celermente alla meta prefissata.

Vergine: stressati. 24 ore dove i nati Vergine potrebbero dover ultimare svariate mansioni, sia lavorative che pratiche, con lo stress in agguato, che andrà scongiurato rinviandone alcune ai prossimi giorni.

Bilancia: perplessi. Il comportamento ambiguo di un amico potrebbe far saltare la mosca al naso ai nati del segno, i quali, superata l'impasse del momento, non esiteranno a chiedere numi in merito.

Scorpione: routine. Il routinario venerdì che sembrerebbe palesarsi per i nativi, potrebbe essere reso più dinamico qualora volessero dedicarsi alle attività rimandate durante le scorse giornate.

Sagittario brioso

Sagittario: briosi. La Luna entrerà nel loro Elemento regalando ai nati Sagittario un venerdì scanzonato, dove il loro buonumore sarà il miglior biglietto da visita possibile per fare una buona impressione mentre faranno nuove conoscenze.

Capricorno: imbronciati. L'umore dei nativi non sarà presumibilmente dei migliori, tanto che molti tra loto opteranno per prendersi un giorno di ferie dall'ambiente professionale, in modo da riordinare pensieri ed idee.

Acquario: oziosi. La voglia di mettersi in gioco non sarà il pezzo forte dei nati del segno quest'oggi, i quali preferiranno dedicare del tempo a loro stessi chiudendo fuori dall'uscio di casa il mondo circostante.

Pesci: sereni. Il clima, dopo le burrasche amorose appena trascorse, sembrerà migliorare improvvisamente ed anche le contrarietà ed ansietà del momento sembreranno dissolversi come nebbia.