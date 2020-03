L'oroscopo per la giornata di domenica 22 marzo evidenzierà le numerose novità che attenderanno i segni dello zodiaco. Amore, amicizia e aspetto economico verranno influenzati dalla posizione dei pianeti e in particolare dalla congiunzione della Luna a Mercurio, di Marte a Saturno e di Giove a Plutone. Toro e Bilancia saranno particolarmente fortunati in amore e non potranno fare a meno di esprimere tutto il loro fascino mentre lo Scorpione si impegnerà per l'ideazione di un brillante progetto.

Scopriamo, nel dettaglio, come gli astri influenzeranno la giornata del 22 marzo per tutti i 12 segni dello Zodiaco, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di domenica 22 marzo: positività per l'Ariete e bisogno di socialità per il Cancro

Ariete: sarà una giornata ricca di energia positiva, avrete moto di esprimere tutta la vostra vivacità e di dare forza alle persone che amate. Questa esuberanza si esprimerà anche nel rapporto amoroso con il partner e potrebbe sfociare in intensi momenti di passione. La persona amata non potrà che apprezzare questa esplosione di ottimismo, anche se potrebbe tentare di ridimensionare un po' il vostro entusiasmo.

Il consiglio dell'Oroscopo è quello di non sprecare le energie in numerosi progetti: potrete avere maggiori risultati se ne sceglierete uno e vi dedicherete a quello. Attenzione a possibili dolori alla testa e all'affaticamento visivo: potrebbe essere d'aiuto distogliere l'attenzione da schermi e televisione.

Toro: anche oggi sarà una giornata ricca di passione e d'amore, il partner riuscirà a starvi accanto e a dedicarvi le giuste attenzioni.

Potrete avere qualche difficoltà nell'esprimere completamente i vostri sentimenti, l'oroscopo consiglia di ritagliarvi i giusti spazi, di prendervi il tempo necessario e di riflettere sulle parole da utilizzare. Una persona inaspettata potrebbe sorprendervi, vi basterà ascoltarla e godervi il momento di confidenze. La mancanza di sicurezze economiche, al momento, potrebbe far vacillare il vostro umore, non sarà facile tenere duro, ma con determinazione e capacità di giudizio tutto andrà per il verso giusto.

Attenzione ai possibili dolori alla cervicale, potrebbe essere d'aiuto mantenere una posizione corretta e non fare sforzi eccessivi.

Gemelli: fantasia e creatività vi aiuteranno ad affrontare al meglio questa giornata. Il partner sarà tollerante nei vostri confronti, ma potrebbe infastidirsi a causa del vostro, apparente, allontanamento dalla realtà. Il consiglio dell'oroscopo è quello di provare a dedicarvi ad attività pratiche che riescano a coinvolgere anche la vostra famiglia senza causare estraniamento e freddezza. In amicizia le cose procederanno per il verso giusto, forse il vostro nervosismo potrebbe far sorgere dei dubbi a qualcuno, ma se darete il meglio di voi riuscirete a compensare anche i lati più ansiosi del vostro carattere.

Attenzione a non consumare troppe energie in confronti che possono dare adito a inutili discussioni.

Cancro: potrete avere un umore altalenante a causa delle eccessive preoccupazioni. Il consiglio dell'oroscopo è quello di confidarvi con la personata amata, forse vi sentirete intimoriti dall'idea di aprire totalmente il vostro cuore, ma se vi sentirete ascoltati e compresi tutto sarà più facile e potrete esprimere al meglio i vostri sentimenti. Potrete avvertire la mancanza dell'ambiente lavorativo e dei colleghi, infatti l'aspetto sociale per voi è sempre stato importante e, dover subire delle limitazioni in questo campo, non potrà certo contribuire positivamente all'umore.

Una buona idea potrebbe essere quella di dedicarvi a qualche progetto casalingo in modo da sentirvi appagati, soddisfatti e da rendere felici le persone che vivono con voi.

Previsioni zodiacali del 22 marzo: pigrizia per Vergine e fascino per Bilancia

Leone: orgoglio e determinazione saranno i due elementi cardini di questa giornata, forse avrete modo di dedicarvi a vecchi progetti che tenevate nel cassetto da tanto e, se metterete la giusta dose di impegno, potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto. Potrebbe non essere facile rapportarsi con il partner, non sempre riuscirà a comprendere il vostro punto di vista, ma non potrà non apprezzare l'ottimismo e la positività che sprigionate.

Con la giusta cura per i dettagli il vostro fascino e sensualità raggiungeranno picchi molto elevati e vi permetteranno di sentirvi a vostro agio. L'oroscopo consiglia di non esagerare con i peccati di gola, se avrete voglia di sperimentare in cucina potrete cercare qualche ricetta salutare, ma gustosa, su Internet.

Vergine: immobilità e pigrizia potrebbero portare a una mancanza di iniziativa e progettualità, al contrario, tenderete a voler tenere tutto sotto controllo nell'ambito sentimentale. Il partner potrebbe sentirsi infastidito dall'eccessiva dominanza e dare vita ad accese discussioni.

L'oroscopo consiglia di dare spazio anche alle sue parole cercando, però, di rimanere fedeli a voi stessi e alle vostre emozioni. Potrebbe essere un buon momento per riprendere a fare sport, utile sarà iniziare con una ginnastica dolce e con movimenti non troppo esagerati, se sarete costanti riuscirete ad ottenere ottimi risultati. Attenzione a non esagerare con le faccende domestiche e con gli sforzi fisici, inoltre sarà fondamentale dare spazio al riposo notturno per ricaricare le energie.

Bilancia: sarà una giornata perfetta per dare spazio al vostro intuito infatti potrebbero presentarvi delle situazioni in cui la razionalità non potrà farla da padrona.

L'amore vi sorriderà e il vostro partner non potrà che apprezzare il vostro fascino. Potrete sentire il bisogno di curare il vostro corpo e la vostra mente, il consiglio dell'oroscopo è quello di ricercare il giusto livello di relax e di benessere in modo da aumentare la vostra autostima. La situazione lavorativa potrebbe impensierirvi, ma non demordete, equilibrio e impegno saranno i due elementi chiave che vi permetteranno di sfruttare al massimo le vostre energie. Attenzione a non rimanere fermi per troppo tempo, anche una semplice passeggiata sul balcone o tra le stanze potrà essere d'aiuto.

Scorpione: riservatezza e acuità mentale saranno i due punti fondamentali di questa giornata, probabilmente avrete modo di rimettere mano su qualche progetto accantonato da tempo e di impiegare le vostre energie nella rielaborazione fino a dare vita a qualcosa di nuovo. Il partner, forse, vi farà capire di volere maggiori attenzioni da voi, ma riuscirete, sicuramente, a bilanciare il tempo da dedicare a voi stessi e quello da dedicare alla persona amata. Qualcuno vi farà capire che siete un supporto fondamentale per lui e vi mostrerà tutta la sua stima, starà solo a voi riuscire a cogliere i segnali.

Attenzione a non dare peso alle malelingue: ci sarà sempre qualcuno, che per invidia o rancore, tenterà di mettere zizzania, ma l'indifferenza sarà la migliore soluzione.

Oroscopo del 22 marzo: Capricorno responsabile e positività per l'Acquario

Sagittario: l'amore che provate verso il partner potrebbe essere espresso con poco trasporto, forse sarete presi da altre preoccupazioni o forse discussioni recenti hanno causato un' impennata negativa, ma il consiglio dell'oroscopo è quello di cercare un confronto e un chiarimento, se userete le giuste parole riuscirete a riappacificarvi. Sarà una giornata dove il relax la farà da padrone, potrebbe essere utile dedicarvi ad attività legate al benessere psico-fisico e non troppo impegnative, così facendo riuscirete a ricaricare le energie per la giornata successiva.

Attenzione a non esagerare con dolci confezionati o snack salati: la soluzione più salutare è quella di cuocere un dolce in casa, partner e figli apprezzeranno.

Capricorno: sarà una giornata ricca di impegni e responsabilità, se avete dei figli, probabilmente, dovrete prestargli molte attenzioni e tentare di infondergli fiducia e coraggio. Sarete un punto di riferimento essenziale anche per il partner, che cercherà in voi protezione e affetto. Potrebbe essere una buona idea quella di dedicare le ore pomeridiane alle faccende domestiche, il consiglio dell'oroscopo è quello di non esagerare, ma ordine e equilibrio, sicuramente, vi faranno sentire più sereni.

Forse, prima di andare a dormire, sentirete il bisogno di dedicare del tempo solo a voi stessi, in realtà vi basterà molto poco per sentirvi appagati e soddisfatti. Attenzione ad evitare brusche correnti d'aria, le vostre ossa potrebbero risentirne.

Acquario: la vostra simpatia e vivacità saranno fondamentali per rallegrare le persone che vi sono accanto, potrebbe essere un buon momento per chiamare amici che non sentivate da molto, forse riceverete una sorpresa inaspettata. Il partner potrebbe chiedervi di trascorrere del tempo insieme, se siete nella stessa casa potrete organizzare qualche attività divertente o guardare un film alla tv. Il rapporto con i figli potrebbe subire un'impennata negativa, ma discussioni e litigi saranno risolvibili con un po' d'altruismo e con un confronto sano e maturo. Attenzione ai piccoli disturbi digestivi, forse l'ansia e lo stress hanno contribuito a sovraccaricare il vostro sistema gastrico, ma con qualche piccola accortezza tutto rientrerà nella normalità.

Pesci: l'affetto verso il partner vi travolgerà in un mix di eros e passione, sarete attratti da ogni sua caratteristica e, se userete la razionalità, riuscirete a non dare peso ai suoi difetti. Potrebbe essere una buona idea quella di impegnarvi in un nuovo progetto, la vostra originalità vi permetterà di mettere appunto delle idee brillanti e di dare il massimo. Forse, non otterrete subito i risultati sperati, ma con il tempo le cose potranno cambiare e tutta la vostra dedizione verrà ripagata. I figli saranno pronti a dimostrarvi stima e affetto, le piccole incomprensioni si risolveranno e il clima tornerà sereno e pacifico. Attenzione a non farvi trascinare dalle preoccupazioni eccessive, se sentite di non poter sopportare lo stress il consiglio dell'oroscopo è quello di confidarvi con chi amate.