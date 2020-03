L'Oroscopo di giovedì 26 marzo ha in serbo moltissime emozioni e novità per tutti i segni zodiacali. Troveremo la Luna in quadratura a Plutone, Venere in trigono a Giove e Marte in congiunzione a Saturno. Toro e Leone saranno i più fortunati in amore mentre Cancro e Scorpione dovranno affrontare qualche piccolo problema economico.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa avranno in serbo le stelle per il 26 marzo per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 26 marzo: Ariete impulsivo e Cancro sottotono

Ariete: l'elemento chiave di questa giornata sarà l'impulsività. Farete fatica a controllare le vostre emozioni e a dare un senso alle parole altrui e sarete poco inclini ad ascoltare i suggerimenti e a modificare la strada da voi intrapresa. In amore potrete provare della gelosia ingiustificata: possessività e avventatezza potrebbero rendere difficile comunicare con la persona amata. A livello progettuale sarete pronti a dare il massimo, ma attenzione a non spingere la vostra pazienza oltre i limiti: sarà necessario comprendere quando dire basta!

Toro: vivacità ed entusiasmo saranno gli elementi fondamentali per questa giornata. Sarete in grado di trasmettere gioia alle persone amate e di impegnarvi completamente nelle idee che desidererete realizzare. In amore le cose andranno per il verso giusto: con l'atmosfera adatta, riuscirete a creare un feeling particolare con il vostro partner e ad aprirgli completamente il vostro cuore. Progetti lavorativi e strategie economiche potranno aspettare per dare posto all'allegria di vivere il momento presente.

Gemelli: sarà un giovedì all'insegna dell'umiltà e della comprensione verso l'altro. Tolleranza e dolcezza vi permetteranno di entrare in contatto con gli affetti più cari e di dedicarvi alla persona amata. Attenzione a non fare troppe pressioni sul partner: analizzate bene i suoi desideri e provate a comprendere se i vostri comportamenti saranno d'aiuto oppure d'ostacolo. Qualche discussione in famiglia potrebbe rovinare le ore serali, ma non demordete, sarà necessario poco tempo affinché la situazione torni alla normalità.

Cancro: la giornata potrebbe essere influenzata dalle paure riguardanti le difficoltà economiche, forse lo stress e l'ansia vi spingeranno a chiudervi in voi stessi, ma l'appoggio del partner e delle persone amate sarà fondamentale per superare questo momento. Impegno e dedizione potranno apparire privi di senso, ma nel tempo, vi permetteranno di ottenere ottimi risultati e di realizzare i sogni desiderati. Potrebbe essere d'aiuto parlare con un amico e ascoltare i suoi suggerimenti: sapere che non siete soli sarà d'aiuto al vostro umore sottotono.

Oroscopo di giovedì 26 marzo: nervosismo per Vergine e golosità per Bilancia

Leone: se siete single avrete modo di mettervi in contatto con la persona amata e di capire quale direzione prendere: se, al contrario, siete in coppia, le cose procederanno a gonfie vele e potrete trarre il meglio dal rapporto con il partner. L'eccessiva stanchezza potrà essere mitigata da qualche ora di riposo e da un bagno caldo. Un ottimo modo per trascorrere le ore serali potrebbe essere quello di guardare un film alla televisione o di organizzare qualche attività divertente in famiglia. Attenzione a non esagerare con la pianificazione e progettualità.

Vergine: la giornata di giovedì sarà caratterizzata da un umore altalenante, il consiglio dell'oroscopo è quello di dare spazio ai sentimenti positivi e di cercare di isolare i negativi. In famiglia potrebbero esserci delle incomprensioni dovute a recenti questioni irrisolte, forse, non riuscirete a far comprendere il vostro punto di vista, ma se userete modi pacati e cordiali potrete raggiungere un compromesso. Attenzione a non trascurare il partner, potrebbe non farvelo capire direttamente, ma il vostro nervosismo potrebbe peggiorare le cose.

Bilancia: sarà un ottimo momento per dare spazio all'amicizia: anche se non potrete stare direttamente a contatto con i vostri cari, i mezzi tecnologici vi permetteranno di continuare a comunicare.

Tenderete a mettere da parte il partner a favore del rapporto con i parenti, il consiglio dell'oroscopo è quello di tentare di ritagliare un piccolo spazio per tutte le persone amate. Attenzione a non esagerare con i peccati di gola, un ottimo modo per conciliare la forma fisica e il desiderio di buon cibo potrebbe essere quello di cucinare ricette sane, ma appetitose.

Scorpione: lo stress per la situazione economica potrà mettervi a dura prova, il pensare all'assenza dal lavoro e alla mancanza dei colleghi potrebbe mettervi di cattivo umore, ma se ascolterete i suggerimenti delle persone che vi sono accanto tutto risulterà più semplice.

Il partner saprà starvi accanto e si rivelerà un ottimo aiuto per dare un'impennata positiva al vostro umore. Attenzione a non farvi travolgere dall'eccessiva pigrizia: un ottimo modo per tenervi attivi potrebbe essere quello di riprendere l'attività fisica.

Previsioni astrologiche di giovedì 26 marzo

Sagittario: intraprendenza e voglia di fare si alterneranno con il bisogno di riposo e benessere. La forzata immobilità potrebbe aumentare il nervosismo spingendovi a trattare con poca cura le persone amate. Un buon modo per aumentare il vostro umore potrebbe essere quello di dedicare tempo alla lettura e all'apprendimento di argomenti di vostro interesse.

Attenzione a non dedicare eccessivo tempo alle faccende domestiche: i figli potrebbero preferire la vostra vicinanza a una casa perfettamente in ordine.

Capricorno: lavorare da casa potrebbe essere stressante quanto lavorare in ufficio, il consiglio dell'oroscopo è quello di trovare tempo solo per voi stessi, evitando di concentrarvi solo sulle questioni professionali. Potrebbero esserci delle piccole incomprensioni con il partner a causa della gestione domestica e dell'educazione dei figli. Forse, non riuscirete a raggiungere subito un compromesso valido, ma se vi impegnerete reciprocamente, le discussioni lasceranno il posto ad un clima di calma e serenità.

Attenzione a non farvi travolgere dallo stress.

Acquario: non sarà facile gestire la vita domestica e convincere i bambini a rimanere in casa, un modo per riportare l'equilibrio potrebbe essere quello di organizzare qualche attività creativa e stimolante. La lontananza dal lavoro potrebbe abbassare il tono del vostro umore, il consiglio dell'oroscopo è quello di provare a distrarvi e di usare il tempo a disposizione per trascorrere dei momenti rilassanti in famiglia. Attenzione a non trascurare le esigenze del partner, anche se non ve lo farà capire direttamente, potrebbe aver bisogno del vostro supporto.

Pesci: sarà il momento giusto per accantonare vecchie questioni irrisolte e dedicare tempo solo al vostro benessere. Lo stress eccessivo potrebbe spingervi a chiudervi in un ricco, ma non temete: tutto tornerà alla normalità non appena riuscirete a recuperare le energie. L'oroscopo consiglia di dare spazio al riposo notturno senza provare sensi di colpa, infatti solo in questo modo riuscirete a dare il massimo nelle questioni famigliari e lavorative. Attenzione ai piccoli disturbi di stomaco: eccessivo nervosismo o qualche errore nella dieta potrebbero rallentare la digestione.