Siamo giunti alla fine del mese di marzo, è il momento di ricaricare le energie per prepararsi all'arrivo di aprile e per trarre il massimo dai giorni che verranno. Intanto l'oroscopo, per la giornata di martedì 31 marzo, ha in serbo moltissime emozioni per tutti i segni zodiacali. Troveremo Venere in trigono a Giove, Marte in congiunzione a Saturno e Giove che sarà invece in congiunzione a Plutone. Acquario e Capricorno dovranno affrontare complicate questioni sentimentali, mentre Toro e Sagittario avranno modo di mettere in pratica le loro idee.

Scopriamo, nel dettaglio, come gli astri influenzeranno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci nell'ultima giornata del mese.

Oroscopo di martedì 31 marzo: delusioni per l'Ariete, sensualità per il Cancro

Ariete: forse, verrete delusi da persone che credevate vostre amiche e tenderete a chiudervi in voi stessi per gestire la situazione autonomamente. Non avrete molta voglia di riflettere sulla situazione sentimentale, ma vi sentirete spinti ad agire grazie alla vostra innata impulsività.

Il partner potrebbe sentirsi disorientato da questo atteggiamento, ma, probabilmente, saprà apprezzare ogni sfaccettatura del vostro carattere. A livello lavorativo userete impegno e concentrazione per realizzare i vostri obiettivi, magari, non vedrete subito i risultati desiderati, ma con il tempo le cose muteranno in positivo. Attenzione a non esagerare con i peccati di gola perché i successivi sensi di colpa potrebbero rovinare il vostro umore.

Toro: sarà una giornata tutta dedicata alla realizzazione delle vostre idee. Metterete, momentaneamente, da parte, l'aspetto sentimentale in modo da potervi concentrare sull'aspetto professionale. Potrete sentire la mancanza dei colleghi di lavoro e soffrire per l'immobilità forzata, ma se userete la grinta e tutte le vostre risorse potrete trarre il meglio da questa complessa situazione. L'ambizione vi spingerà a progettare delle strategie originali per sfruttare al meglio le risorse dei vostri progetti.

Attenzione a ritagliare anche dei piccoli momenti dedicati a voi stessi, infatti, impegnarvi solo nell'aspetto professionale potrebbe essere controproducente e causare un abbassamento del tono dell'umore e delle energie.

Gemelli: non sarà una giornata molto fortunata dal punto di vista sentimentale, infatti, avrete voglia di distaccarvi dalle questioni emotivamente esuberanti e di dedicarvi ad attività più pacate. Sarete pronti a sperimentare le vostre idee in diversi campi e a trarre il massimo dalle vostre qualità. Potrebbe essere il momento giusto per rinnovare l'arredamento domestico, non sarà necessario compare materiali, ma vi basterà utilizzare ciò che avete in casa.

Creatività e arte vi permetteranno di spaziare con la fantasia e di dare sfogo a tutta la vostra originalità. Potrebbero esserci delle discussioni in famiglia legate a questioni domestiche, il modo migliore per risolverle sarà quello di parlarne tutti insieme per raggiungere un compromesso.

Cancro: vi sentirete pronti ad aprire il cuore alla vostra dolce metà, verrete travolti da un'aurea di fascino e sensualità che non potrà fare altro che rendere più stabile la vostra relazione. Potrebbe essere il momento giusto per affrontare questioni importanti che potrebbero favorire l'evoluzione della vita di coppia.

Se siete single avrete moto di mantenere i contatti con la persona amata, forse, dovrete impegnarvi molto per riuscire a farvi notare, ma se vi manterrete fedeli alla vostra personalità tutto andrà per il meglio! Forse, le vostre idee vi sembreranno difficili da realizzare e potrebbero intimorirvi, ma se crederete dei vostri obiettivi riuscirete a sfruttare tutte le risorse per realizzare qualcosa di bello.

Previsioni astrologiche di martedì 31 marzo: Leone sottotono, dolcezza per lo Scorpione

Leone: l'umore sarà altalenanti e, forse, dovrete combattere contro lo stress eccessivo. Comprensione ed empatia potrebbero risentire di questo cambio di atteggiamento e spingervi a isolarvi.

L'Oroscopo consiglia di non vivere la giornata afflitti dai sensi di colpa, ma di cercare di riprendervi grazie ad attività divertenti. Un ottimo modo per risollevare il tono dell'umore potrebbe essere quello di dedicarvi ad attività piacevoli come la visione di un film d'animazione o l'ascolto della vostra musica preferita. Un po' di attività fisica vi aiuterà a ritrovare il controllo delle vostre emozioni e nel ricominciare a condurre una vita più bilanciata. Attenzione a non dormire con la finestra aperta: correnti d'aria fredda potrebbero causarvi fastidi alla gola.

Vergine: energia ed entusiasmo la faranno da padroni durante questo martedì.

La vostra vivacità ed esuberanza non potrà che attirare le persone che vi sono intorno. Avrete modo di riversare la vostra gioia anche in ambito professionale e questo vi permetterà di sfruttare la massimo le idee che elaborerete. Durante le ore pomeridiane, forse, avrete bisogno di riposare qualche ora, l'oroscopo consiglia di non costringervi a rimanere svegli, concedetevi un po' di relax e, sicuramente, dopo sarete pronti a brillare di nuovo. Più complesso sarà il rapporto con la famiglia, forse dovrete risolvere questioni di difficile gestione, ma se vi impegnerete e saprete ascoltare gli altri le cose torneranno alla normalità.

Attenzione a non trascurare gli amici.

Bilancia: sarà una giornata all'insegna dell'ansia, le difficoltà vi appariranno insormontabili e, per questo, sarà necessaria la presenza di persone che vi amano. L'oroscopo suggerisce di ascoltare i consigli di chi veramente vi vuole bene in modo da riuscire a recuperare l'autostima e la voglia di affrontare la quotidianità. Forse, ci saranno delle discussioni con il partner a causa di punti di vista differenti, toni alterati della voce potrebbero inasprire la situazione fino a portare a un momentaneo silenzio. Attività divertenti e stimolanti potrebbero aiutare a ripristinare il giusto tono dell'umore e a ricreare l'atmosfera giusta per riportare la pace in famiglia.

Attenzione a non esagerare con la golosità: una buona idea potrebbe essere quella di utilizzare Internet per la preparazione di ricette sane, ma gustose!

Scorpione: sarà una giornata dolce e romantica per voi, avrete modo di stare vicini al partner e di discutere di questioni importanti. Generosità ed entusiasmo attireranno l'attenzione delle persone che vi vogliono bene e li spingeranno a contattarvi per scambiare delle piacevoli chiacchiere. Sarete un punto di riferimento essenziale per la famiglia e per la vostra dolce metà, potrete esprimere tutto il vostro buon umore e dare il massimo nelle attività che vi accingerete a eseguire.

Potrebbe essere un ottimo momento per rispolverare qualche vecchia passione assopita o per dedicarsi all'arredamento domestico. Forse, durante le ore serali, la stanchezza si farà sentire e vi costringerà ad andare a dormire prima del solito.

Previsioni zodiacali del 31 marzo: Acquario originale, Pesci in ansia

Sagittario: emergerà tutto il vostro spirito competitivo che vi spingerà a mettervi in gioco e a lavorare su idee da tempo accantonate. Darete molto spazio all'autostima, alla forza d'animo e al confronto positivo. Il partner, forse, non apprezzerà questo impegno eccessivo e vi chiederà di prestargli maggiori attenzioni.

Non sarà una giornata positiva dal punto di vista delle relazioni interpersonali perché tenderete a isolarvi e a preferire la produttività alla socializzazione. L'oroscopo suggerisce di riposare, almeno, durante le ore serali in modo da non sprecare energie e continuare a dare il massimo dal punto di vista delle strategie. Attenzione a non trascurare le questioni domestiche, forse, vi sembrerà che abbiano un'importanza minore, ma in realtà avranno un ruolo essenziale nell'equilibrio psichico e fisico.

Capricorno: non sarà una giornata, particolarmente, fortunata dal punto di vista amoroso. Il partner potrebbe contribuire ad aumentare il vostro stato di tensione dando vita a inutili litigi.

L'oroscopo suggerisce di non farvi travolgere dall'agitazione e di provare a gestire tutte le difficoltà della giornata. Amici e parenti potrebbero esservi di supporto, ma non sarà detto che riuscirete ad accettare, benevolmente, i consigli ricevuti. La situazione con i figli non vedrà impennate positive, rimarrà stabile e, forse, dovrete gestire qualche presa di posizione eccessiva da parte loro. Attenzione a non sfogare lo stress nelle faccende domestiche e nella mania per l'ordine: sarà molto più d'aiuto usare fantasia e creatività per incanalare la tensione nella giusta direzione.

Acquario: sarete pronti a buttarvi in ogni situazione, la vostra forza d'animo vi permetterà di affrontare questioni irrisolte e di non lasciare spazio a dubbi. Forse, avrete delle discussioni con il partner a causa di punti di vista differenti e dovrete gestire la situazione con razionalità e decisione. Con i figli le cose continueranno ad andare a gonfie vele, il vostro rapporto diventerà sempre più saldo e sarete un punto di riferimento essenziale per loro. Avrete modo di sperimentare la vostra originalità anche nell'organizzazione delle attività quotidiane, se vi impegnerete nel dare vita a giochi brillanti le ore della giornata passeranno molto più velocemente e ci saranno dei risvolti positivi anche per quanto riguarda l'atmosfera domestica.

Pesci: nell'ultimo giorno del mese avrete a che fare con un forte senso di agitazione e irrequietezza. Farete fatica a mettere ordine tra le idee e ad esprimere, coerentemente, le vostre opinioni. Il partner potrebbe non apprezzare questo cambio d'atteggiamento preferendo la lato più fantasioso del vostro carattere, ma saprà starvi accanto se riuscirete ad aprirgli il vostro cuore. L'oroscopo suggerisce di provare a combattere l'ansia tramite piccole e rilassanti azioni quotidiane: cibi gustosi e sani, un bagno caldo prima di dormire e una tisana rilassante dopo cena. Non sarà il momento giusto per dedicarvi alle questioni lavorative, sarà preferibile dare la priorità all'aspetto psicologico e fisico.