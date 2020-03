Siamo agli inizi di aprile e gli astri sono pronti per illuminare le giornate di tutti i segni dello zodiaco. L'oroscopo indica che mercoledì 1 aprile troveremo Mercurio in congiunzione a Nettuno, Venere in trigono a Giove e Marte in congiunzione a Saturno. L'amore sorriderà a Capricorno e Acquario mentre il segno dei Gemelli dovrà fare i conti con delle situazioni non previste.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa avrà in serbo l'oroscopo del 1 aprile per tutti i 12 segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 1 aprile: Ariete vivace e fantasia per il Cancro

Ariete: entusiasmo e vivacità vi permetteranno d'iniziare al meglio il mese di aprile. Avrete modo di relazionarvi con gli affetti più cari e di mostrare tutto il vostro amore al partner. Forse, sarete un po' precipitosi nell'utilizzo delle parole, ma con accurate spiegazioni riuscirete a salvare la situazione. A livello professionale le cose si manterranno stabili, continuerete a impegnarvi tra le mura domestiche e a cercare di dare il massimo, seppur la situazione non sarà tra le più rosee.

Attenzione a non trascurare il benessere psicologico a favore degli impegni quotidiani.

Toro: sarà il momento di dedicarvi a ciò che conta davvero per voi, forse, tenderete a farvi travolgere da distrazioni inutili, ma le persone che vi sono accanto riusciranno ad indicarvi la giusta via. Il rapporto con il partner potrebbe subire un momentaneo raffreddamento, l'Oroscopo suggerisce di mantenere un contatto saldo con la realtà e di non farvi travolgere da dubbi eccessivi.

Avrete modo di sperimentare nuove strategie di pianificazioni per il vostro lavoro: concentrazione e impegno vi permetteranno di aumentare la vostra autostima e soddisfazione personale.

Gemelli: potrebbe accadere qualcosa d'inaspettato che vi lascerà sorpresi. Sarà una giornata intensa che vi spingerà ad affrontare emozioni assopite da tempo. La presenza degli amici sarà fondamentale per affrontare dubbi e tensioni, ma non dimenticate di dedicare attenzioni alla persona amata.

Sarete travolti dal desiderio di conquistare ciò che credete giusto per voi, l'importante sarà non credere di poter realizzare i sogni senza lottare e senza impegnarvi. Attenzione a non dare adito alle parole di chi non è davvero dalla vostra parte.

Cancro: la capacità d'immaginazione sarà il punto forte della giornata, riuscirete a sfruttare al massimo le vostre risorse e a cogliere la palla al balzo per dare vita a un progetto originale. Forse, ci saranno delle discussioni con il partner in merito a vecchie questioni non ancora irrisolte, cercate di non abbattervi e di rimanere fedeli ai vostre pensieri.

Un buon modo per riportare la pace tra le mura domestiche potrebbe essere quello di cucinare tutti assieme e di organizzare una serata cinema con spuntini fatti in casa e bevande.

Oroscopo del 1 aprile: Leone passionale e allegria per Bilancia

Leone: passione e desiderio saranno i due elementi portanti della giornata. Proverete un affetto inaspettato nei confronti del partner e sarete inseparabili. La persona amata non potrà fare a meno di notare questo cambiamento e di apprezzarlo. La situazione con gli amici si manterrà stabili, probabilmente, continuerete ad avvertire la loro mancanza, ma sarà possibile mitigare la nostalgia utilizzando la tecnologia per rimanere in contatto.

Concentrazione e dedizione vi permetteranno di mettere in pratica le recenti idee in modo da realizzare un progetto innovativo.

Vergine: avrete modo di dedicarvi alla vostra famiglia e di realizzare insieme qualche attività divertente. Il partner vi sarà accanto e vi aiuterà nella gestione domestica. Ansia e stress dovuti a questioni esterne potrebbero rovinarvi il tono dell'umore e spingervi a chiudervi in voi stessi. Non sarà una giornata brillante per quanto riguarda l'impegno professionale, forse faticherete a lavorare da casa e a tollerare una mancata divisione del luogo domestico da quello lavorativo.

Attenzione a non esporvi a sbalzi di temperatura troppo accentuati per evitare malanni.

Bilancia: sarà una giornata all'insegna del sorriso e del divertimento, avrete modo di relazionarvi con gli affetti più cari e di esporre le vostre sensazioni alla persona amata. Il partner potrebbe avere qualcosa da ridire su alcuni dei vostri atteggiamenti, cercate di mantenere la calma e di non dare spazio a inutili discussioni. Forse, il rapporto con i figli subirà qualche scossone, ma se userete le parole giuste tornerete ad essere un punto di riferimento fondamentali. Attenzione a non esagerare con le faccende domestiche e con gli sforzi fisici.

Scorpione: forse, vi sentirete agitati e incerti sulle strategie da usare per affrontare la giornata. Dubbi irrisolti potrebbero rovinare l'atmosfera romantica tra voi e il vostro partner, il consiglio dell'oroscopo è quello di non tenervi le cose dentro, ma di parlare subito delle vostre paure. Sarà una giornata fortunata in ambito sociale infatti riceverete supporto dagli amici più cari e, forse, una persona che non sentivate da tanto deciderà di telefonarvi. Attenzione a dare il giusto spazio all'arte e alla creatività perché potranno esservi di grande aiuto.

Previsioni astrologiche del 1 aprile: Sagittario giù di tono e nostalgia per Pesci

Sagittario: l'umore un po' sottotono potrà essere mitigato da attività domestiche divertenti. Il partner vi coinvolgera nell'organizzazione domestica e vi spingerà a dare il massimo in tutto ciò che farete. Potrebbe essere il momento giusto per dare vita ad idee che da tanto tenevate nel cassetto, forse, non riuscirete a realizzarle nell'immediato, ma la loro progettazione vi permetterà di poterle attuare, in futuro. Attenzione a non esagerare con prese di posizione eccessive perchè potrebbero condurre a un peggioramento dell'atmosfera casalinga.

Capricorno: non potrete fare a meno del partner, vi sentirete innamorati come noi mai e verrete travolti da sentimenti positivi e passionali. Forse, sarà il momento giusto per iniziare a lavorare sui futuri progetti di coppia. Non temere se il partner si mostrerà perplesso, all'inizio, sarà sufficiente spiegargli, nel dettaglio, i vostri pensieri e le vostre emozioni per dare vita a un confronto propositivo. Attenzione a non abusare della tecnologia, soprattutto dei cellulari, infatti la continua esposizione allo schermo potrebbe irritare i vostri occhi.

Acquario: sarà una giornata molto fortunata dal punto di vista sentimentale, avrete modo di confrontarvi con il vostro partner e di portare la relazione su un nuovo livello.

Forse, ci saranno delle incomprensioni con i figli di non facile risoluzione, ma cercando di tenere alto il tono dell'umore tutto si risolverà. Non sarà facile continuare a gestire l'organizzazione domestica senza farvi trascinare dallo stato d'immobilità, ma grazie alla partecipazione del partner riuscirete a raggiungere un punto d'equilibrio.

Pesci: sarete poco inclini a dare valore ai beni materiali, mentre la vostra attenzione si concentrerà sulle emozioni e sulle persone amate. Sarà un mercoledì all'insegna dell'introspezione e della riflessione sulle questioni della vita. L'oroscopo suggerisce di distrarvi passando del tempo in famiglia.

I figli saranno un ottimo supporto emotivo, infatti vi coinvolgeranno in attività divertenti e contribuiranno ad aumentare il tono del vostro umore. La nostalgia per la vita passata potrà crearvi agitazione, ma non temete, usando le vostre risorse riuscirete a superare questo difficile momento.