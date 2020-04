L'oroscopo del giorno 20 aprile 2020 riparte con il mettere in chiaro come potrebbe presentarsi questo nuovo avvio settimanale. Come da solita prassi ormai collaudata, anche oggi a tenere alta la curiosità di voi lettori sarà l'Astrologia, in questo frangente catalizzata ai soli segni compresi dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di conoscere il grado di positività attribuito dagli astri al vostro segno? Allora, diciamo subito che ad avere una giornata positiva in amore e nel lavoro saranno gli amici Ariete: lunedì i nati sotto questo splendido segno di Fuoco saranno favoriti dalla Luna nel segno, dunque meritevoli della "top del giorno".

Le previsioni zodiacali di domani invece, sempre tenendo conto dei soli segni sotto analisi in questa sede, indicano che ad avere un periodo decisamente poco affidabile saranno gli amici nativi in Leone. Il regale segno di Fuoco, secondo l'Oroscopo di domani 20 aprile, dovrà fare i conti con la speculare negatività restituita da Saturno, nel frangente sotto stretta quadratura di Urano in Toro.

Classifica stelline 20 aprile 2020

Una nuova giornata sta per avere inizio, pronta a regalare nuove emozioni o, al contrario, stress o motivo di tensione.

Pronti a scoprire quali sono le intenzioni degli astri nei confronti del vostro segno? La risposta a questa bella domanda, come al solito, è disponibile direttamente nella classifica stelline quotidiana, in questo contesto interessante la giornata di lunedì. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo del giorno 20 aprile su amore e lavoro i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale.

In prima posizione, come già in parte accennato, l'Ariete, grande favorito dalla Luna e pertanto in giornata privilegiata rispetto a tutti gli altri segni. A tenere il passo del predetto simbolo di Fuoco, solamente altri due fortunati che andremo subito a svelare nella scaletta preposta.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno da Ariete a Vergine:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: NESSUNO;

★★: Leone.

Oroscopo lunedì 20 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: 'top del giorno'.

Giornata d'inizio settimana valutata al massimo delle probabilità grazie all'ingresso della Luna in settore. La "musa dei poeti" farà il suo ingresso nel segno a partire dalle ore 09:00 della mattinata: state pur certi che sentirete appieno tutta la sua forza coinvolgente, specialmente per quanto riguarda l'eros e la passione pura. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, potrete vivere tante gioie, insieme a chi amate con le emozioni pronte a salire alle stelle. La vostra relazione andrà davvero a gonfie vele e in molti sarete davvero soddisfatti del rapporto. Single, voi del segno potrete concedervi il relax assoluto e pensare a come trascorrere la giornata in perfetta tranquillità: purtroppo il periodo non permette uscite "galeotte", pertanto dovrete accontentarvi solo di approcci in virtuale.

Nel lavoro, fantasia ed intuito saranno particolarmente stimolati, il che vi permetterà di sfornare idee davvero geniali. Siate pronti ad elaborare soluzioni innovative per qualunque problema si dovesse presentare.

Toro: ★★★★★. Una giornata buona ma fino ad un certo punto. In pratica anche se nel frangente attraverserete momenti all'apparenza positivi, mai mollare la guardia in quanto errori o intoppi potrebbero essere in agguato. In amore pertanto, sarete per lo più abbastanza passionali. Qualcuno poi potrà senz'altro contare anche su una certa grinta, ovviamente solo nel caso si dovessero affrontare questioni legate alla coppia.

Mettendo da parte eventuali incomprensioni con la persona amata, di certo sarete portati a trascorrere più tempo insieme, di conseguenza l'intero rapporto senz'altro ne gioverebbe. Single, la Luna vi osserva con un certo interesse, per questo vi sosterrà anche nelle iniziative più spericolate: anche così, sarebbe opportuno non mettervi a rischio in questo periodo... Lavoro in lieve ripresa: da oggi le cose incominceranno sicuramente a muoversi e potreste intravedere un incremento negli affari. Positivi i rapporti con i colleghi.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo lunedì sarà indicativamente indirizzato verso un periodo calmo e tranquillo.

In vista per qualche nativo lievi incomprensioni a livello famigliare: dopo un meritato relax affronterete tutto con più semplicità e le soluzioni saranno a portata di mano. Anche l'amore in più di qualche caso tornerà protagonista. Sarà una giornata foriera per ciò che concerne i progetti a medio/lungo termine: approfittate dei momenti positivi per mettere in agenda le cose da fare non appena questo periodo sarà passato. In serata vivrete emozioni che pensavate fossero ormai assopite... Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano una giornata radiosa. venere, sotto splendido trigono astrale da Marte, allieterà spirito e umore rendendovi la mente fresca e vivace: pronti per una nuova giornata da vivere in serenità con le persone amate?

Nel lavoro intanto si consiglia una maggiore cautela nelle cose che andrete a fare: la calma è la virtù dei forti, recita un famoso proverbio, e a voi questo lunedì calza proprio a pennello! Senz'altro sarà proprio la calma che vi permetterà, anche nelle situazioni più complicate, di trovare il sistema migliore per affrontare le difficoltà del momento. Riuscirete a ribaltare situazioni apparentemente a vostro svantaggio.

Astrologia del giorno 20 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Giornata probabilmente perfetta in tutto (o quasi). La riapertura della settimana, valutata nelle predizioni di lunedì con le cinque stelline della fortuna, non avrà segreti o brutte sorprese in merito a cose e/o situazioni.

Apertamente favoriti dalla Luna, l'oroscopo sulla giornata di domani vede molto buono il periodo riguardo l'amore: tutto andrà per il meglio. Godrete di un rapporto di coppia quanto mai rassicurante, sia per stabilità che per ritrovata solidità. La buona energia delle stelle vi aiuterà a superare con scioltezza la giornata in questione: ci saranno dei momenti molto piacevoli da condividere chi amate, perciò godeteli senza rinunciare a nulla. Single, scenario planetario più che ottimo, positivo quanto basta per far rifiorire in molti di voi quel trascinante entusiasmo che ultimamente è venuto un po' a mancare.

In caso aveste dubbi o problemi non mollate, anzi, prendete fiato e riprovateci perché avrete stelle molto promettenti. Nel lavoro intanto, questo giorno vi vedrà in pieno fervore di attività. Sarete presi da mille idee che sentirete di doverle realizzare tutte.

Leone: ★★. Questo primo giorno della settimana per voi Leone partirà abbastanza male. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza, il consiglio da dare è senz'altro quello di non investire tutte le vostre energie in attività fisiche o in gravosi impegni lavorativi, altrimenti potreste avere difficoltà nel gestire alcune situazioni legate alla famiglia.

In amore, l'oroscopo invoglia ad avere più fiducia in voi stessi: se rispetterete le esigenze della persona amata, capricci compresi, tutto si aggiusterà nel migliore dei modi e a giovarne sarà soprattutto la sfera affettiva. Single, perturbazioni in vista sul vostro cielo? Certo che si: con Urano in Toro in diretta quadratura a Saturno, per voi speculare negativo, potrebbero avere la meglio tensioni o nervosismo sia in ambito famigliare che verso alcune amicizie già un tantino in agitazione. Riguardo il lavoro, sarà la solita giornata con tanti impegni. Potrebbero arrivare nuove incombenze da portare a termine e forse, progetti da ultimare.

Non vi resta che rimboccarvi le maniche e portare pazienza.

Vergine: ★★★★. Lunedì buono ma non al 100%. Diciamo che dal lato sentimentale in parte sarete abbastanza favoriti dalla Luna in Ariete, mentre per il resto dovrete solamente navigare a vista. L'oroscopo per la giornata del 20 aprile in questo caso consiglia, soprattutto in merito all'amore, di cercare di essere meno "sanguigni", tenendo a freno l'irruenza del vostro bel caratterino. Solo così potete sperare di avere, se non in modo ampio, almeno sufficienti dimostrazioni d'affetto da parte del partner. In alcune situazioni sarebbe opportuno da parte vostra che evitaste inutili puntualizzazioni: ogni tanto lasciar correre porta più benefici rispetto al fatto di intervenire per dimostrare le proprie ragioni...

Single, l’umore sarà perfetto e vi renderà simpatici agli occhi di chi sapete. In generale, sarete coccolati soprattutto all'interno della vostra famiglia, pertanto cercate di ricambiare sforzandovi di non deludere le aspettative riposte su di voi. Nel lavoro, una vostra felice intuizione potrebbe rivelarsi efficace per portare avanti un ambito progetto. Se sarà il caso vostro, datevi da fare senza discutere.

