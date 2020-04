Prepariamoci a scoprire insieme l'Oroscopo di domani domenica 19 aprile. Domenica molto positiva pertanto per i nati in Toro, con l'Ariete in giornata sottotono: da prestare attenzione al partner. Litigi in amore per lo Scorpione mentre la Bilancia potrà contare su una domenica 'col botto': ritrovata tranquillità.

In questo frangente l'astrologia mette in risalto un evento molto importante: l'ingresso del Sole in Toro. Invece la Luna risulta ancora ferma nel segno dei Pesci, in uscita dalla congiunzione con Nettuno.

Venere nel contempo, sotto splendido trigono da Marte, avrà ottimi benefici dal sestile con Mercurio in Ariete. Di seguito, nel dettaglio, l'oroscopo di domani domenica 19 aprile.

Oroscopo domenica 19 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★. Si prevede una domenica sottotono. In coppia, uno dei due potrebbe essere in vena di fare il birichino: forse voi. Attenti se così fosse, perché il partner vi terrà d'occhio, pronto a rendervi pan per focaccia. Single, potreste sentirvi vittime di un'ingiustizia.

Anziché piangervi addosso, reagite. Solo evitando di isolarvi riuscirete ad ottenere gli strumenti e gli appoggi che vi servono per risolvere ogni questione.

Toro: 'top del giorno'. Sarà una giornata ottima. In amore, l'ingresso del Sole nel segno di certo ravviverà i vostri sensi, ma al contempo promette una bella intesa fisica con la persona amata. Finalmente il rapporto tra voi ed il vostro partner in alcuni casi potrebbe raggiungere livelli mai nemmeno immaginati.

Single, in famiglia vi godrete gli entusiasmi dei conviventi, alcuni dei quali capaci di trascinarvi in progetti da programmare nei prossimi mesi. Quando tutto ripartirà non fatevi trovare impreparati.

Gemelli: ★★★★★. Un finale di weekend davvero fuori dalla solita routine. In amore, sarete aperti e positivi, grazie alla presenza attiva del partner: questi vi metterà nella disposizione d'animo giusta per fare eventualmente pace.

Preparatevi a godere delle gioie che la giornata senz'altro vi offrirà. Single, il cielo del periodo sotto la positiva protezione di Venere in trigono a Marte vivacizzerà l'intesa ed il dialogo. Sarà quindi perfetta la comunicazione e la bravura nell'esternare alla famiglia qualsiasi sensazione.

Cancro: ★★★★. In preventivo per voi del Cancro un giorno abbastanza impegnato, tuttavia non negativo. La positiva specularità di Marte, nel contempo in trigono a Venere ed in sestile a Mercurio, assicurerà tanta serenità nella sfera affettiva. Questo sarà già sufficiente per farvi sentire tranquilli, sia in coppia che con il resto del mondo.

Se siete single invece, dedicate tempo sufficiente nel cercare di mettere a punto qualcuno tra i vostri progetti di vita. Molto presto potrebbe tornarvi utile avere in tasca un programma da mettere in pratica.

Leone: ★★★★. Si prospetta una domenica abbastanza tranquilla, mediamente positiva e a tratti anche un pizzico fortunata. La persona amata sarà per voi fonte di forza e di vivacità. Se avete una storia d'amore in corso, dedicate più tempo e attenzione a chi amate, noterete come le cose inizieranno a migliorare di molto. Single, potrete contare su di un bell'equilibrio tra energia vitale e fisico, di certo capace di accompagnarvi per tutta la giornata.

Potreste avere comunque piccoli imprevisti da gestire: situazioni inattese, soprattutto in ambito familiare.

Vergine: ★★★★★. Giornata di domenica sicuramente piacevole per l’amore e la sfera sentimentale in generale. In famiglia, soprattutto con gli amici o con il parentado stretto, sarete un tutt'uno in armonia, ovviamente solo tramite telefono o pc per chi è distante, questo per ovvie ragioni. In coppia ci saranno promesse che avrete voglia di mantenere, non solo per voi ma soprattutto per la gioia del vostro partner. Single, in molti vivrete dei momenti appaganti con le persone care a voi vicine.

Sarete di buon umore e tutti potranno contare sulla vostra proverbiale allegria.

Previsioni zodiacali del giorno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. In arrivo una domenica 19 aprile davvero 'col botto', soprattutto in campo sentimentale. In amore quindi ritroverete la tranquillità e sarete in perfetta sintonia con la persona amata. Bene anche con gli amici e parte dei familiari (inutile, c'è e ci sarà sempre la 'pecora nera' all'interno del parentado!). Magari, se state anche facendo un pensierino su una serata diversa dal solito in famiglia, fatela pure. Single, si prevedono per voi succulente occasioni (telefoniche o sui social) da cogliere sul nascere.

Una persona potrebbe risultare a prima vista odiosa o antipatica, ma se darete retta al cuore.

Scorpione: ★★★. Questo fine settimana non sarà entusiasmante per voi Scorpione, tuttavia non deluderà affatto sapendo gestire alcuni momenti fondamentali del periodo. In questa parte finale del weekend, quindi, potreste avere a che fare con situazioni abbastanza stressanti. In amore, forse vi ritroverete a litigare con la vostra metà per futili motivi: cercate di tenere a bada gli istinti ribelli e rimanete calmi. Single, potreste sentire la nostalgia di una persona che non vedete da tempo: forse è il momento di dimenticare il passato.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di domenica 19 aprile indica che partirà benissimo questa vostra domenica di fine settimana. Ovviamente terminando allo stesso modo se non ancora meglio. In gran parte sarete precisi e concentrati circoscrivendo con chiarezza e meticolosità i vostri obiettivi. In amore, lasciarsi andare potrebbe essere la mossa ideale capace di rendere gioiosa la giornata: non pensate troppo ma agite d'istinto. Forse scoprirete alcuni lati della personalità che non sapevate. Single, riproponetevi verso quella persona che poco tempo fa vi ha dato 'picche'. La Luna potrebbe sorridervi, ma ancora per poco: datevi una mossa.

Capricorno: ★★★★. Una giornata buona in parte, specialmente nella prima mattinata e poi nel finale di serata. Per il resto a dominare sarà solo noia, apatia e svogliatezza generale: sveglia. In amore verrà premiato il vostro savoir-faire. Forse comincerete ad intravedere delle novità in ambito di coppia che senz'altro stavate aspettando da tempo. Single, rimarrete lusingati dalle calde dimostrazioni d’affetto di una persona conosciuta di recente sul web: ricambierete con identico slancio? Ottimo se dovesse essere davvero così.

Acquario: ★★. In arrivo una domenica negativa? Ebbene, questo è quanto è stato estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza.

Dunque si paventa una giornata scarna, sicuramente in grado di dare a questa parte della settimana un indirizzo improntato verso il 'sottotono'. In amore massima attenzione alle cose messe in programma: in alcuni momenti urgerà correre ai ripari salvando il salvabile. Da evitare assolutamente ogni situazione che conoscete poco o che (peggio) non conoscete affatto. Single, per alcuni di voi si prevede un giorno mediamente in apprensione. Forse per il troppo stress, l'ansia o la paura di sbagliare.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo giornaliero per il 19 aprile indica che potrebbe essere una domenica fortunata che molti di voi attendevate da tempo.

In alcuni casi comunque è raccomandato di mantenere massima calma e pazienza, al contrario, a perderci potreste essere voi. In amore, visto il periodo, si invita a mettere in gioco nuove situazioni. Sicuramente rientrerete nelle grazie della persona amata e questa risulterà per voi una giornata decisamente promettente, rosea e senza troppe difficoltà. Single, iniziate a prendervi più cura del vostro aspetto fisico. Le previsioni del giorno promettono abbastanza energia per risultare perfetti agli occhi di chi sapete.

Classifica stelline 19 aprile 2020

Il prossimo venerdì annuncia, come anticipato in altre sedi, l'arrivo del Sole in Toro.

Ansiosi di scoprire quali segni avranno beneficio da tale passaggio? Bene, a tale scopo è pronta la nostra nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo di domenica 19 aprile. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani tutti i segni dello zodiaco. Abbiamo già in parte svelato qualche 'chicca' in merito alla giornata, adesso non resta altro da fare se non togliere il velo dalla scaletta con le stelle.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo per la giornata del 19 aprile e valido per l'intero zodiaco: