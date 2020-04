Sta per arrivare la giornata di giovedì 2 aprile. Vediamo quali novità porteranno stelle e pianeti ai dodici segni dello zodiaco in amore e nel lavoro con l'Oroscopo del 2 aprile 2020.

Astri e oroscopo del 2 aprile dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore questa sarà una giornata molto faticosa, la Luna è dissonante e potrebbe creare qualche difficoltà. Qualcuno ha in ballo due storie, c'è bisogno di maggiore chiarezza. Nel lavoro, in questo periodo ovviamente non arrivano grandi cambiamenti, ma con alcuni pianeti che da domani diventeranno favorevoli, qualcosa può migliorare.

Toro: per i sentimenti, se dovete chiarire qualcosa che è accaduto in una storia questo è il momento giusto, non rimandate nulla. Nel lavoro siete in attesa di novità, ma è difficile che al momento arrivi un cambiamento, in particolare un nuovo ruolo.

Gemelli: a livello amoroso è fondamentale in questo momento vivere tutto con maggiore trasparenza, ci sono novità in arrivo. Nel lavoro non mancheranno inviti per far partire qualcosa di nuovo, ci saranno da valutare queste nuove possibilità nelle prossime settimane.

Cancro: in amore Luna nel segno che vi aiuta a vivere una storia in maniera più serena. A livello lavorativo normale sentirsi nervosi, cercate di mantenere la calma.

Leone: a livello sentimentale, se siete propensi a qualche nuova cambiamento importante datevi da fare. In questa giornata i rapporti vivranno però qualche piccolo contrasto. Nel lavoro occorre far partire delle nuove richieste.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale non mancherà in questa giornata uno stato di forte tensione nella coppia.

Chi sta progettando qualcosa di nuovo dovrà ancora aspettare. Nel lavoro, nonostante il periodo, siete supportati nel portare avanti questioni importanti.

Previsioni del 2 aprile 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i sentimenti Luna in opposizione che porta conflitti in questa giornata con una persona della Bilancia o del Capricorno. Nel lavoro momento di indecisione, non sapete se accettare qualcosa o no.

Scorpione: in amore Luna favorevole ed emozioni che possono tornare protagoniste. Gli eventi esterni non aiutano, per questo motivo in alcune questioni meglio avere maggiore prudenza. A livello lavorativo revisione generale, evitate di pensare troppa a quello che sarà.

Sagittario: a livello sentimentale maggiori polemiche in questa giornata, i maggiori problemi li avranno i nati nel segno che al momento vivono due storie. Scontri e tensioni da cercare di superare. Nel lavoro questi momenti negativi e delusioni saranno superati.

Capricorno: in amore giornata non esaltante. Ci sarà un calo in alcune storie che vanno avanti da tempo.

Nel lavoro, se arriva qualche nuova proposta valutatela con attenzione.

Acquario: per i sentimenti sta per arrivare un periodo importante. In questa giornata però qualcosa potrebbe non andare come vorreste. A livello lavorativo si fa sentire un po' di stanchezza, questo anche a causa dei mancati riscontri del periodo.

Pesci: in amore giornata che porterà qualche piccolo problema. Ci vorrà un po' di pazienza nei rapporti con gli altri. Nel lavoro non mancano le polemiche, situazione astrologica che vi vede sotto pressione.