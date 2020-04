L'oroscopo del giorno 23 aprile è pronto a svelare le previsioni zodiacali di domani, giovedì. Come da prassi, a determinare il successo o la debacle della giornata sarà l'Astrologia applicata ai settori relativi agli affetti e al lavoro: ansiosi di mettere a fuoco i segni più fortunati del giorno? Bene, diamo pure sfogo alla voglia di sapere annunciando subito i simboli astrali alla testa della classifica stelline del momento. Super favoriti questo giovedì, Toro e Gemelli, entrambi positivamente considerati a cinque stelle.

Altresì nel periodo ad avere, seppur parzialmente, i favori degli astri sarà il Leone, valutato a quattro stelle a pari merito di Vergine. Invece, parlando in relazione alla coda della classifica, l'Oroscopo del giorno 23 aprile vede il frangente molto difficoltoso per gli amici appartenenti all'Ariete (sottotono) e al Cancro (ko), ambedue sottoposti ai duri alti e bassi degli astri sia ad inizio che a fine periodo.

Classifica stelline 23 aprile 2020

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo giovedì.

In bella vista come di consueto, la nostra scaletta con le stelle, ovviamente impostate sul periodo di riferimento. A dare lustro alla nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto generata dall'oroscopo del 23 aprile, le effemeridi di riferimento. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina dello zodiaco.

Come anticipato in apertura, risultano coloro nativi nel segno del Toro ed in quello dei Gemelli i soli super favoriti, sia in campo sentimentale che nelle vicissitudini quotidiane in generale. Tutti gli altri segni? Li andremo a scoprire subito a seguire, analizzando insieme resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Cancro.

Oroscopo giovedì 23 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★.

Questo quarto giorno dell'attuale settimana vi vedrà leggermente sotto stress. Il periodo è stato classificato con il "sottotono" per via di Mercurio, pianeta di settore, sotto quadratura di Plutone e Giove. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, cercate di affrontare eventuali diatribe con il partner (o con altri membri della famiglia) a viso aperto. Non trinceratevi come al solito dietro ostinati silenzi, perché facendo così potreste favorire solamente la nascita di nuovi problemi. Single, dovrete affrontare un chiarimento in famiglia e dire a tutti, con coraggio e determinazione, come la pensate veramente su ciò che sapete, senza aver paura di ferire.

Nel lavoro invece, in questo momento vi sentite obbligati a svolte o cambiamenti sui quali non avete proprio nessun controllo: fate attenzione!

Toro: ★★★★★. Giornata valutata dall'Astrologia con cinque stelle, quindi davvero ottima su tutti i fronti. In questo caso l'oroscopo quotidiano delinea già da subito un periodo quasi perfetto per mettere in moto programmi o portare avanti discorsi di un certo livello. In amore, grazie ai buon carattere che avete tutti voi del Toro sarete allegri ed entusiasti, pronti ad assecondare anche il partner più esigente, in maniera davvero eccellente. Non tenetevi per voi eventuali incomprensioni ma cercate di instaurare un dialogo diretto con chi interessa.

Cercando di puntare ad una giusta riconciliazione. Single, gli astri saranno a vostra completa disposizione e la giornata diventerà immediatamente frenetica e luminosa. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che potrebbero verificarsi discrete possibilità di successo. Utilizzando al meglio le vostre doti, gli obiettivi più interessanti ed importanti difficilmente vi sfuggiranno.

Gemelli: ★★★★★. Si prospetta un periodo davvero fortunato. Diciamo che potrebbe anche continuare (in parte) fino all'inizio della prossima settimana. In generale, potreste prendere delle decisioni abbastanza importanti, il che vi aiuterà a coniugare efficacemente l'attività lavorativa con la vita familiare.

Arriveranno delle notizie incoraggianti anche sul fronte sentimentale: la serata si preannuncia dolce e promettente, in primis per tutti coloro che hanno già una storia felice in corso. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì, nel privato, indica che sarete tranquilli e sereni insieme alle persone che vi sono più care: fate qualcosa per passare il tempo in allegria in loro compagnia. Senz'altro vi sentirete apprezzati e benvoluti come forse non succedeva da tempo. Nel lavoro invece, questa parte di settimana potrebbe coincidere con l'inizio di una nuova vita. Grandi cose si preparano per voi, abbiate fede!

Astrologia del giorno 23 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. Questo giovedì di mezza settimana per voi del Cancro si presume possa essere difficile, all'insegna di pessimi astri. La domanda è: secondo le effemeridi questo giorno sarà positivo o negativo? Purtroppo, visto che gli astri hanno messo in conto l'arrivo di un frangente dai toni decisamente poco promettenti, si presume possa essere portato alla negatività. Parlando d'amore, l'oroscopo sulla giornata di domani indica la possibilità che possano sorgere difficoltà in ambito di coppia. Concreta la possibilità di non conformarsi in modo pieno ai desideri del partner: armatevi di pazienza e provate almeno a ribaltare la malasorte; siete del Cancro, nulla vi è impossibile...

Single, si profila per voi nativi un giorno abbastanza faticoso, più di quanto vorreste ammettere. Anche il vostro umore non sarà alle stelle, quindi, prima di prendere qualsiasi decisione aspettate di avere le idee più chiare. Nel lavoro, la speculare negatività di Giove, Saturno e Plutone bloccherà le vostre iniziative, rendendovi dubbiosi su eventuali vostre scelte. Il pericolo che potreste correre in questo giorno, potrebbe essere quello di perdere l'attimo giusto per agire.

Leone: ★★★★. Il prossimo giovedì si prospetta di normale gestione per quasi tutto il periodo. Nel caso voleste attenuare eventuali insoddisfazioni o colpi andati a vuoto in precedenza, puntate tutto sulle cose concrete e/o sugli obiettivi da realizzare.

In amore invece, l'oroscopo indica che potrebbe essere una giornata, se non meravigliosa, almeno da vivere a piena serenità con le persone che avete accanto. Alcune vicissitudini famigliari ormai risultano sicuramente superate e di loro resta solo un lontano ricordo: fate in modo che non ritornino... Single, un'atmosfera spensierata tingerà la vostra vita affettiva con una nuvola di ottimismo. Sarà un momento ideale per godersi la vita fino in fondo e pensare al futuro con positività? Si, anche perché i presupposti per essere felici ci sono già tutti, l'unico ostacolo siete voi. Nel lavoro, l’intraprendenza ed il coraggio saranno determinanti per farvi affrontare anche situazioni impossibili.

Supererete ogni ostacolo con discreto successo.

Vergine: ★★★★. Una giornata quasi buona, con attimi di lieve negatività a cui dover porre rimedio. In campo interpersonale potrete contare sulle parziali complicità planetarie di questo periodo: cercate di impostare un modo nuovo d'intesa con le persone che vi interessano o con le quali dovrete interagire, privilegiando soprattutto i confronti costruttivi. L'oroscopo di domani 23 aprile nel frattempo consiglia in amore tranquillità e pacatezza nei dialoghi. Una discreta Luna in Toro vi donerà quell’intesa che cercavate da tempo con il vostro partner.

Vi lancerete con successo a progettare qualcosa di nuovo da mettere in gioco nel prossimo futuro, ovviamente accompagnati da un travolgente entusiasmo. Single, quando tutto va bene, non resta che dedicarvi alla degustazione di ciò che la vita offre al momento. Non aspettatevi complicazioni, perché per adesso sicuramente non ci saranno. Nel lavoro, per chiudere, le stelle daranno delle splendide occasioni per avere successo. Solo, dovrete essere pronti per acchiapparle al volo, senza pensarci troppo.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.