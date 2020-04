L'Oroscopo lascia presagire una giornata interessante caratterizzata dall'ingresso di Venere in Gemelli, che influisce anche sugli altri segni, portando, nella maggior parte dei casi, serenità e novità. La Bilancia ricarica le energie, il Cancro ritrova il buon umore e il Sagittario può sbrogliare alcune situazioni intricate. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, venerdì 3 aprile 2020, per tutti i segni, con previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 3 aprile 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: con Venere che arriva in Gemelli, questa si rivela una giornata fortunata per il segno che riscopre la forza e la serenità per dedicarsi all'amore. Anche i rapporti interpersonali migliorano, buono il dialogo tra genitori e figli.

Toro: l’oroscopo di venerdì 3 aprile lascia presagire una giornata interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Particolarmente fortunati saranno coloro i quali lavorano in team, si potrebbe concludere qualcosa di interessante.

Serenità in amore.

Gemelli: durante questa giornata Venere entra nel segno, questo significa che avete davanti a voi un mese ricco di emozioni e passionalità. Anche le relazioni nate da poco potrebbero prendere una piega importante. Bene il lavoro.

Cancro: nonostante un quadro astrale faticoso, durante questa giornata i nativi del segno potranno trarre energia e positività dall'entrata di Venere in Gemelli.

È una giornata ricca di vitalità e spensieratezza, ideale per coltivare le proprie passioni e praticare dello sport.

Leone: l’oroscopo di venerdì 3 aprile lascia presagire un inizio weekend estremamente vantaggioso con Venere che vi scalda con i suoi caldi influssi e promette delle giornate vantaggiose. Alti e bassi per il fisico.

Vergine: le stelle fanno presagire una giornata faticosa per il segno.

Venere vi stuzzica e potrebbe riservare dei nervosismi. Siate cauti per quanto riguarda la gestione dei rapporti sentimenti e interpersonali. Bene il lavoro.

Bilancia: è una giornata di grande energia e positività per il segno. E' un momento di recupero per il fisico, ideale per indicare delle cure o dei trattamenti specifici. Anche nel lavoro sono in arrivo belle novità. Serenità in amore.

Scorpione: durante questa giornata qualcuno potrebbe essere tentato di compiere delle piccole trasgressioni. La voglia di novità potrebbe mettere in crisi alcuni rapporti sentimentali, il partner potrebbe scoprire alcuni degli scheletri che tenevate chiusi nell'armadio.

Contrasti in ambito lavorativo.

Sagittario: l'oroscopo di venerdì 3 febbraio lascia prevedere una giornata intensa ed interessante in cui si potranno sbrogliare alcune situazioni faticose una durante il corso del mese precedente, ma anche gustarsi l’arrivo di alcune novità, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Bene la forma fisica.

Capricorno: l'ingresso di Venere in Gemelli rende questa giornata interessante e particolarmente fortunata per il segno. E' un buon momento per chiarire i contrasti nati in ambito sentimentale o contattare la persona del proprio cuore. Anche in ambito lavorativo inizia un periodo vantaggioso, ideale per lanciare le basi di progetti futuri.

Acquario: agli influssi di Marte e Saturno si aggiungono quelli di Venere in Gemelli, protettrice dell’amore. Anche nel lavoro le controversie del mese precedente sembrano risolte e si può procedere con maggior sicurezza. È un buon momento per il fisico, ideale per iniziare delle cure o dei trattamenti specifici.

Pesci: l'oroscopo di venerdì 3 febbraio lascia presagire una giornata intensa per quanto riguarda l’amore, ma faticosa dal punto di vista fisico. Qualcuno potrebbe sentirsi fuori forma e vedersi costretto a rallentare i ritmi. Bene lavoro.