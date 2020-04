L'oroscopo del weekend che va dall'11 al 12 aprile, prevede una contagiosa simpatia per i nativi Gemelli, soprattutto verso l'ambito sentimentale, mentre Leone potrebbe ricevere delle incoraggianti soddisfazioni sul posto di lavoro. Sagittario sarà particolarmente esuberante, mentre i nativi Ariete saranno piuttosto fortunati. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dall'11 al 12 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo 11 e 12 aprile 2020 segno per segno

Ariete: fine settimana alquanto fortunato per voi nativi del segno. Riuscirete a salvare un progetto lavorativo in scadenza, riuscendo comunque a guadagnarci bene, tirando dunque un enorme sospiro di sollievo. Voto - 7

Toro: la vostra positività ed energia vi permetteranno di godere di un fine settimana molto divertente e in compagnia dei vostri familiari, con l'opportunità di vivere momenti molto divertenti, senza preoccuparvi di alcuni problemi di lavoro o di famiglia.

Voto - 8

Gemelli: oroscopo del weekend particolarmente soddisfacente per voi nativi del segno. La vostra contagiosa allegria e simpatia vi permetterà di stare con i vostri cari senza necessariamente essere assillanti, ma parte della vostra famiglia. Voto - 8

Cancro: avrete una notevole determinazione che vi permetterà di raggiungere i risultati sperati in ambito lavorativo. Non vi peserà affatto lavorare anche qualche ora in più affinché raggiungiate i vostri obiettivi, per poi dunque riposarvi senza troppi pensieri per la testa.

Voto - 7,5

Leone: potreste riuscire a raggiungere risultati un po’ più alti rispetto alle giornate precedenti sul posto di lavoro, risultati che per voi saranno alquanto incoraggianti e che vi spingeranno a impegnarvi come un tempo. Voto - 7,5

Vergine: sarà un fine settimana abbastanza convincente per voi nativi del segno. L'oroscopo annuncia diversi momenti in armonia tra voi e la vostra anima gemella, che vi regaleranno sempre piacevoli momenti tutti da vivere e che non scorderete mai.

Voto - 8,5

Bilancia: oroscopo del fine settimana che andrà oltre le vostre aspettative, considerato che avrete una configurazione astrale a vostro vantaggio, e che vi regalerà momenti piacevoli soprattutto in amore, con la vostra anima gemella oppure ancora con i vostri amici qualora siate single. Voto - 8

Scorpione: i vostri successi lavorativi vedranno un incremento dei vostri guadagni che vi metterà decisamente a vostro agio e di buon umore. Potreste prendere in considerazione l'idea di fare un piccolo regalo al partner, e risollevare l'affiatamento di coppia tra di voi. Voto - 8

Sagittario: sarà un weekend particolarmente vivace per voi nativi del segno, quasi esuberante, dove avrete modo di vivere momenti divertenti e piacevoli con i vostri parenti e amici, anche se alcuni saranno lontani.

Voto - 8

Capricorno: disposizione planetaria che vi metterà a vostro agio fin da subito secondo l'oroscopo del fine settimana. In amore l'affiatamento di coppia tra voi e la vostra anima gemella sarà ottimo, e nulla v'impedirà di fare ciò che più volete con il partner. I single saranno felici con la sola compagnia degli amici. Voto - 8,5

Acquario: alcuni vostri progetti in campo lavorativo o sentimentale stanno andando molto bene, ciò nonostante sarà richiesta la vostra rigida attenzione in quanto ci sarà il notevole rischio di commettere degli errori. Voto - 7

Pesci: cercherete di dare il meglio di voi per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo del weekend, per cercare di portarvi avanti con il lavoro e non rimanere indietro quando avrete tantissime cose da fare.

Voto - 7