L'oroscopo del weekend che va dal 4 al 5 aprile prevede una certa ambizione per i nativi Cancro per quanto riguarda l'ambito lavorativo, al contrario per il Sagittario potrebbero esserci alcune problematiche nel gestire adeguatamente le proprie mansioni. L'intesa di coppia per i nativi Leone sarà abbastanza discreta, mentre Acquario dovrà fronteggiare qualche piccola spesa in più sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 4 al 5 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 4-5 aprile 2020 segno per segno

Ariete: saprete dimostrare una certa perspicacia affrontando alcuni argomenti piuttosto delicati all'interno della vostra relazione sentimentale, dimostrando così una certa maturità al partner che vi permetterà di migliorare l'affiatamento di coppia.

Voto - 7,5

Toro: secondo l'oroscopo del fine settimana, qualche pensiero di troppo potrebbe farvi perdere un po’ di tempo sul posto di lavoro oppure rendervi piuttosto pensierosi dinanzi la vostra anima gemella. Cercate di concentrarvi maggiormente sul presente. Voto - 6,5

Gemelli: nonostante qualche piccolo diverbio all'interno della vostra famiglia, secondo l'oroscopo del weekend, con la vostra allegria contagiosa, potreste riuscire a mantenere la calma tra voi e i vostri cari, affinché tutto vada per il meglio.

Voto - 7,5

Cancro: vivrete una situazione decisamente più stabile durante il fine settimana. Vi sentirete particolarmente ambiziosi, sicuri delle vostre capacità, soprattutto sul posto di lavoro, per cercare di raggiungere solamente i migliori risultati. Voto - 8,5

Leone: l'intesa di coppia tenderà a salire nel fine settimana per voi nativi del segno. Dopo una settimana piuttosto faticosa, avrete modo di vivere con più leggerezza la vostra vita privata, condividendo le vostre passioni e il vostro tempo soprattutto con la persona che più amate al mondo.

Voto - 8

Vergine: sentirete la necessità di prendervi una piccola pausa per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Avrete bisogno di riprendervi dalle fatiche che avete fatto durante la settimana e godervi il piacere di stare a casa in compagnia di vostri familiari. Voto - 7

Bilancia: purtroppo potrebbero esserci delle piccole incomprensioni in famiglia per voi nativi del segno che potrebbero rovinare l'atmosfera.

Qualora notiate che ci sarà del malumore, cercate di scacciarlo via o in alternativa, non arrabbiatevi anche voi per questioni da nulla. Voto - 6

Scorpione: sarà il fine settimana adatto per cercare di risolvere alcune questioni avute in precedenza con il partner. Cercate di assumere un atteggiamento pacato per evitare di sfociare facilmente in inutili litigi. D'altronde, volete risolvere la situazione, non peggiorarla. Voto - 7

Sagittario: potreste avere qualche piccola difficoltà nel gestire correttamente le vostre mansioni durante il fine settimana, a causa di continue interruzioni da parte dei vostri colleghi.

Se possibile, cercate di declinare immediatamente le loro richieste evitando di perdere tempo. Voto - 6,5

Capricorno: la comunicazione non sarà il vostro forte durante il fine settimana, considerato che il vostro atteggiamento non sarà proprio tra i più loquaci. Cercate di non prendervela per ogni cosa che il partner o i vostri colleghi vi diranno. Voto - 6,5

Acquario: il lavoro procederà molto bene anche durante il fine settimana, ciò nonostante dovrete fare attenzione in quanto ci saranno delle spese in più da sostenere. Dunque, non siate di larga manica e cercate di non sciupare tutte le vostre finanze.

Voto - 7

Pesci: state svolgendo molto bene le vostre mansioni, ottenendo spesso ottimi guadagni. Durante il prossimo weekend avrete modo di mettere in cantiere nuovi progetti che in futuro potrebbero garantirvi interessanti guadagni. Voto - 8