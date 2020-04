L'Oroscopo del giorno 1° maggio 2020 è disponibile a dare un senso compiuto al primo giorno del nuovo mese, anche se ovviamente solo sulla carta. Si preannunciano ottime le previsioni zodiacali di venerdì interessanti specialmente quattro segni, favoriti nei settori della vita relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di "mettere le mani" sui principali attori di domani, giorno dedicato in calendario alla festa del lavoro? Allora, non resta che passare direttamente alle predizioni giornaliere segno per segno, in questo contesto riservate ai simboli astrali rientranti nella seconda sestina, non prima di aver messo in chiaro il segno più fortunato tra tutti: l'Acquario.

Si presenta abbastanza normale intanto il frangente per coloro appartenenti a Bilancia, Capricorno e Pesci, considerati dall'oroscopo di venerdì 1° maggio, in periodo a quattro stelle. Scopriamo insieme la scaletta con le stelline e, subito dopo, le relative predizioni astrali.

Classifica stelline 1° maggio 2020

Eccoci arrivati già a parlare del probabile andamento riservato dall'Astrologia al prossimo venerdì. Il nostro "metro" per misurare la bontà della giornata sotto esame, come sappiamo, sono le effemeridi giornaliere analizzate, sviluppate e messe nero su bianco oltre che nell'oroscopo, soprattutto schematizzate nell'attuale classifica stelline interessante l'oroscopo del 1° maggio 2020.

In apertura abbiamo già dato qualche indizio in merito ai segni più fortunati del periodo, quindi adesso conviene entrare subito nel dettaglio e consultare la scaletta nel suo insieme.

Di seguito il responso estrapolato dal cielo astrologico di venerdì, come sempre valutato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Scorpione.

Oroscopo venerdì 1° maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★.

La giornata del 1° di maggio sarà buona in parte, mentre per un terzo potrebbe essere sottoposta a flussi astrali non troppo positivi. Le predizioni giornaliere prevedono quindi, in amore, la necessità di tenere una condotta riflessiva e concentrata. In generale, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, avrete un po' da ridire sul comportamento del vostro partner: la causa? Alcune situazioni ambigue, ma solo nella vostra fantasia: ebbene si, l'immaginazione a volte corre oltre la realtà...

Single, diffidate da chi tesse continuamente le vostre lodi: i tipi "zuccherosi" nascondono sempre un piano preciso, dunque, se vi va assecondateli, altrimenti cambiate persona. Le previsioni del giorno nel lavoro indicano che, finalmente, pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno. Venerdì infatti, avrete dei contatti importanti che vi permetteranno di ben sperare per il futuro.

♏ Scorpione: ★★. Giornata sottoscritta dal temibile "ko", pertanto valutata nell'oroscopo di venerdì con le due stelle relative ai periodi negativi. In amore, la dura opposizione tra Venere e Nettuno, pianeti per voi entrambi speculari negativi al 75%, faranno apparire invalicabili alcune difficoltà.

In amore, poche o nulle le chance di successo: state attenti a non urtare i sentimenti altrui, in primis quelli della persona amata. Inoltre, non intraprendete nulla che non offra garanzie: il periodo dissonante vi renderà imprudenti e facili preda delle distrazioni. Se vi saranno divergenze di opinione con i vostri familiari è inutile insistere più di tanto. Single, l'oroscopo del giorno invita a pazientare: non tutte le aspettative potranno essere realizzate in questo giorno, un po’ per astri contrari e un po’ per la difficoltà di concentrazione. Problemi di ordine familiare potrebbero pesare abbastanza in certe scelte a carattere sentimentale.

Nel lavoro, oggi la situazione non pare tanto vantaggiosa per voi in quanto orfana di buone occasioni: il cielo non favorirà novità utili per eventuali progetti. Cercate di giocare meglio qualche buona carta, se l'avete.

♐ Sagittario: ★★★. Questa parte finale della settimana per voi del Sagittario si presume possa avere un andamento abbastanza sottotono. Se eventualmente qualcosa non dovesse procedere per il verso giusto, non prendetevela con nessuno. In realtà, non saranno delle manchevolezze ma un eccessivo carico di impegni. In amore, cosa aspettarsi allora? La vita di coppia e i rapporti amorosi in genere, richiederanno un'ulteriore verifica: prudenza tra le mura domestiche.

Single, Venere, per voi non troppo positiva, metterà a repentaglio il vostro equilibrio emotivo: non fatevi trascinare in situazioni confuse delle quali potreste decisamente pentirvi. Soppesate tutte le controindicazioni e agite con la massima prudenza, ok? Nel lavoro invece, l'oroscopo del giorno 1° maggio a voi Sagittario invita a fare più attenzione ad eventuali azioni impulsive oppure alle decisioni affrettate: potrebbero avere conseguenze disastrose nel futuro. Calcolate prima e bene tutte le alternative.

Astrologia del giorno 1° maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì indica che partirà un po' meno impegnativa del solito questo giorno, dando una certa valenza alla parte finale della settimana.

In amore, state attenti a non prendere impegni o a fare promesse che in seguito non riuscireste a mantenere: il partner ne soffrirebbe molto. Riflettete prima di agire: nel caso aveste un rapporto scricchiolante, sentirete dentro il bisogno di cambiare qualche cosa, di sperimentare situazioni nuove. Occhio a dove andrete "a parare", facile prendere lucciole per lanterne, chiaro. Single, da quando tempo non provate più la felicità di sperimentare la vita a due: da soli, il vivere è diventato un'insopportabile prigione per voi. Troverete sicuramente il modo di uscirne molto presto: quando sarà, agire subito sarà prioritario.

Nel lavoro invece, non cercate di battere gli altri sul loro terreno, potreste ritrovarvi intrappolati! Limitatevi a stare il più possibile alla finestra.

♒ Acquario: ★★★★★. Giornata di fine settimana interessante. In campo sentimentale, il fascino non vi mancherà e basterà un vostro sguardo per trasmettere emozioni indelebili e sentimenti veri che provate per il vostro grande amore. Parlando di coppia, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, staccate tutto e tutti dedicandovi solamente al partner: mettete da parte la vostra (troppa) puntigliosità e buon divertimento!

Single, amate la solitudine? Volete fare ciò che più vi aggrada? Allora guardatevi attorno, certamente ci sarà qualcuno degno della vostra attenzione... Le stelle invitano ad aprire il cuore all'amore, quasi sicuramente in arrivo prima che questa estate sia finita. Per quanto riguarda il lavoro invece, questo non dovrebbe presentare nessuna difficoltà. I progetti in corso potrebbero prendere il volo velocemente, dunque, approfittatene per mettervi in primo piano chi sapete.

♓ Pesci: ★★★★. Venerdì buono ma non troppo, diciamo che il bicchiere potrà essere considerato "mezzo pieno". Secondo l'oroscopo del giorno 1° maggio riguardo l'amore, se avete qualcosa da rimproverare al partner non ricorrete a sotterfugi, non cercate di tendere tranelli per coglierlo in fallo, potrebbe accorgersene e risentirsi.

Se c’è qualcosa che non vi sta bene, sarà molto meglio affrontare la questione e cercare di risolverla di comune accordo. Se single invece, qualche piccola schermaglia tra voi e la persona che sapete potrebbe non nuocere affatto, in questo momento, obbligandovi ad aumentare la vostra attenzione nei confronti di quest'ultima. Tranquilli, il vento sta per cambiare in meglio e presto avrete tra le mani l'opportunità di saziare la vostra sete d'amore. Nel lavoro, per concludere, sarete soddisfatti del fatto di aver portato a termine con successo una mansione difficile e spigolosa. Questo alimenterà l'autostima e la vostra voglia di fare, bravi.