L'oroscopo del giorno, di martedì 14 aprile, è pronto a svelare le previsioni zodiacali di tutti e dodici i segni dello zodiaco. L'astrologia del periodo guarda con massima fiducia l'Ariete, il Cancro e lo Scorpione, tanto per citare i segni più fortunati. A non avere troppo sostegno da parte dell'Astrologia del periodo saranno invece coloro dell'Acquario, messi sotto stress da parte della Luna in Capricorno.

Martedì 14 aprile osserveremo, oltre alla già annunciata Luna nel segno del Capricorno, anche il Sole in Ariete con Urano sempre stabile in Toro.

Venere, dal canto suo, risulta ancora nel comparto dei Gemelli con Nettuno posizionato in Pesci. Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: diamo spazio alle previsioni zodiacali per la giornata di martedì, segno per segno.

Oroscopo 14 aprile, previsioni da Ariete a Cancro

Ariete - Il Sole in Ariete si appresta a congiungersi ad Urano in Toro, ma crea tensioni con Luna e Plutone in Capricorno. Giornata in cui vi sentirete attratti dalla meditazione o dalla religione.

In generale sarete pervasi da una forte irrequietezza, il che potrebbe turbare la vostra pace interiore. L'Oroscopo consiglia un po’ di riflessione sulle cose che vi stanno più a cuore. In amore, possibile conflitto di potere emotivo con la persona che vorreste conquistare, nel caso siate single, o che amate, nel caso siate in coppia. Diciamo che in questa giornata difficilmente troverete stabilità ed equilibrio, perché sarete molto eccitabili o irrequieti.

Il vostro stile di vita, riguardo il lavoro, lascia un po’ a desiderare: spesso troppo pieni di voi, convinti di essere sempre nel giusto. Siate un po’ più umili e pronti ad accogliere il parere o il consiglio degli altri.

Toro - Siete spesso considerati troppo forti voi del Toro! Per questo dovete sempre sudare per avere sostegno nei momenti del bisogno, oppure quando dovete fronteggiare problemi importanti.

Tenete duro, anche se vi sentite soli: dimostrare l’aspetto più fragile con le persone care non è sinonimo di debolezza, ma di umanità. In amore, rischiate passioni impreviste che vi potrebbero spingere a sovvertire gli equilibri costruiti con fatica negli ultimi tempi. Cambiamenti in vista per qualcuno di prima decade: diventerete più maldestri del solito. Fate attenzione nell’uso di oggetti delicati o taglienti in ambito lavorativo: l'oroscopo invita alla massima prudenza.

Gemelli - Quella che trascorrerete non sarà la solita giornata, oppure quella che tanto avete sognato. Intanto, se avete dei lavoretti da sbrigare - meglio se piacevoli - eseguiteli senza indugiare.

Non spazientitevi se dovrete rimandare qualcosa a domani o dopodomani: in fondo, si tratta solo di avere un po’ di pazienza. In amore potrebbe esserci un delicato risveglio d’entusiasmo nel rapporto di coppia. È la passionalità che fa sentire la sua potenza: comportatevi di conseguenza. In merito al fisico, cercate di evitare sforzi visto che Marte risulta speculare negativo: non fatevi prendere dalla frenesia di strafare. Soprattutto, garantitevi la necessaria dose di sonno giornaliero. Nel lavoro, se da tempo c’è qualcosa che bolle in pentola e non siete mai riusciti a scoprire cosa, è arrivato il tempo del chiarimento.

Buone novità.

Cancro - Se il buongiorno si vede dal mattino, vale la pena di fare uno sforzo sin dall’inizio. Preparatevi dunque ad accantonare eventuali malumori e partire con il piede giusto. L'oroscopo quotidiano consiglia una giusta dose di ottimismo: così l’energia torna a un livello accettabile e l’umore si risolleva. Momento clou in amore, in questo caso parlando di coppia: le unioni da tempo sul piede di guerra potrebbero trovare uno spiraglio per eventuali accordi. Single, vi mancano le storie mordi e fuggi? Ebbene, sappiate che per il momento dovete riviverle solo nei ricordi… Consolatevi con le giornate tiepide e assolate di questi giorni, ma non scopritevi anzitempo: potreste buscarvi un fastidioso raffreddore.

Nel lavoro potreste essere di fronte un ostacolo imprevisto. Ce la farete riuscendo ad adoperare tatto anziché forza.

Oroscopo martedì 14 aprile: previsioni da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali per la giornata del 14 aprile indicano un martedì altalenante. I vostri progetti prendono una piega, del tutto diversa da quella ipotizzata. Non è detto che ciò sia un male, anzi tutt’altro. Viaggiate troppo spediti nelle faccende quotidiane, e gli altri non ce la fanno a starvi dietro: ecco spiegato il motivo per cui vi muovono spesso critiche. In amore le incomprensioni fioccano in questo periodo, soprattutto in coppia.

Proteggetevi da rivendicazioni o questioni irrisolte del passato: la Luna in Capricorno consiglia pazienza. In merito allo stato fisico, alcune congiunture astrali potrebbero accompagnarsi a un attacco improvviso di cefalea o artrosi cervicale. Guardatevi dall’umidità. Nel lavoro invece, forse c’è qualche falla nei vostri ultimi ragionamenti ma la direzione è giusta.

Vergine - Se la giornata di martedì vi trova sottotono, la colpa è della Luna in Capricorno. In questo caso l'Astro d'Argento risulta sotto quadratura dal Sole in Ariete. Perciò, rimostranze o incomprensioni si addensano sul fronte del cuore.

Forse siete troppo presi dai vostri dubbi per godervi la compagnia di chi vive al vostro fianco. In amore, molto probabilmente scoprirete che non sempre un approccio impetuoso è vincente. Sappiate che la seduzione è anche la capacità di ammaliare e gratificare chi vi interessa. Per tonificare il fisico praticate attività ginniche leggere, purché piacevoli: vi lascerete alle spalle acciacchi e doloretti. In campo lavorativo intanto, attenzione ad una decisione rimandata per pigrizia o per sfiducia. Questa potrebbe trasformarsi in un’opportunità sfumata.

Bilancia - Giornata poco esaltante questa in arrivo, anche se per alcuni aspetti abbastanza proficua.

In ambito domestico e interpersonale, volendo potrete sciogliere qualche nodo che vi turba. Magari potranno essere questioni burocratiche, faccende pratiche o incombenze impegnative: qualsiasi cosa fosse, tranquilli, vi riusciranno facilmente. In amore invece, se non siete soddisfatti della situazione affettiva, prima di prendere decisioni affrettate dovreste fare un po' di chiarezza in merito. Parlando di benessere, se la forma dovesse accusare i postumi di mancate passeggiate in mezzo alla natura, organizzatevi: basta un po' di volontà per tenere in forma il fisico. Nel lavoro invece, stimolati dall’ambizione o magari ispirati da tanta concretezza, vi rimboccherete le maniche per svolgere al meglio i compiti che vi sono stati affidati.

Scorpione - Il transito della Luna in Capricorno avvenuto questo lunedì 13, per voi Scorpione è come un’iniezione di fiducia. I flussi lunari vi conferiscono smalto e carisma. Ottimismo, successi in famiglia o nei rapporti con gli altri sono altamente probabili. In coppia, un incendio di emozioni infiamma il cuore insinuando una irresistibile voglia d’amare. Questa giornata sarà perfetta per alimentare sentimenti e passioni. Se single, quindi alla ricerca di affetti o magari consolidare amicizie, lanciarsi in appassionate dichiarazioni potrebbe sortire l'effetto sperato: fatelo! Prendetevi più cura del vostro aspetto esteriore, potrebbe migliorare di molto la vostra immagine agli occhi delle persone.

Ottime prestazioni nel lavoro e negli affari.

Previsioni zodiacali: l'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Una giornata senza ombre, tutta calore, passione e socievolezza grazie alla imminente congiunzione della Luna con Plutone, entrambi attualmente presenti nel segno del Capricorno. Il periodo potrebbe favorire carisma e padronanza di linguaggio, il tutto sotto un ottimo controllo emotivo. L'autostima e la fiducia in voi stessi risulta in crescita; questo fatto contribuisce non poco a dare positività di manovra ai sentimenti. Se confidate in qualcosa di speciale da vivere in amore, potreste anche essere accontentati.

Sappiate comunque che la faccenda potrebbe prendere una brutta piega se qualcosa dovesse andare non come da voi sperato. Per quanto concerne il lavoro, ottimo il rendimento nel corso della giornata. Facilità nello studio o negli affari: qualcuno potrebbe anche prendersi una piccola rivincita.

Capricorno - Grazie all'ottimo sestile da Mercurio in Ariete, rafforzata dalle vivaci confluenze di Luna, Plutone e Giove, la giornata di martedì non potrebbe avere un impulso migliore. Godrete di ottima luce presso chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia da spendere come vorrete. In amore, sia la giornata che la serata si prospettano piacevoli, arricchite da momenti allegri e stimolanti. In famiglia, eventuali progetti o le vostre aspirazioni non verranno di sicuro deluse. Giornata ideale per rinnovare il colore ai capelli, oppure per ritoccare o sostituire lo smalto sulle unghie: ovviamente solo se abilitati nel 'fai da te', altrimenti toccherà aspettare. Nel lavoro invece, tenetevi pronti a svolgere mansioni di maggiore prestigio. Soprattutto, non tiratevi indietro di fronte alle responsabilità che questo comporta.

Acquario - Il passaggio della Luna in Capricorno si riflette in modo negativo sul vostro attuale stato d’animo. Confusi e taciturni, avete le idee chiare ma non riuscite ad esprimerle come vorreste. Correte seriamente il rischio di essere fraintesi da chi avete accanto, perciò è molto meglio evitare discussioni impegnative. In amore quindi, possibili o altamente probabili incomprensioni con figli o parenti conviventi. In molti casi non mancherà di certo l'appoggio della persona amata, silenzioso e profondo al di là delle parole. Ponete attenzione ai primi caldi stagionali: un raffreddore molesto può essere il risultato di qualche sbadataggine. Pertanto dovete fare molta più attenzione alle correnti d’aria in caso di sudate. Nel lavoro, tenendo conto di qualche probabile contrattempo, muovetevi con un buon margine di anticipo rispetto al consueto: il ritardo è dietro l'angolo...

Pesci - Le previsioni zodiacali dettate dall'oroscopo di martedì 14 aprile consigliano una messa a punto della situazione generale. Contate di più sul vostro buon intuito, in molti casi prezioso per sistemare eventuali questioni personali o situazioni delicate. Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro nel corso del periodo, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria. In amore, il cielo promette emozioni bollenti, specialmente per chi è in fase di rappacificazione dopo un battibecco o una piccola lite: regolate l’irruenza e giocate la carta della dolcezza. Visto il periodo abbastanza impegnativo, compensate il dispendio energetico con il riposo e le giuste ore di sonno: se vi impegnate troppo rischiate di esaurire le riserve. Nel lavoro invece, se le cose non vanno come vorreste, agite con prudenza. Ogni tanto però fermatevi a riflettere e non siate impulsivi.