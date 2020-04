L'Oroscopo del weekend 18-19 aprile, è pronto a svelare come saranno le giornate di sabato e domenica. La settimana volgerà a conclusione con la Luna nei Pesci. Nei giorni passati, tante cose sono accadute e qualche segno ha dovuto fare i conti con turbolenze o divergenze d'opinione che hanno rischiato di rovinare le festività pasquali. Intanto questo sabato qualcuno sarà impegnato in commissioni importanti altri invece avranno la creatività alle stelle come nel caso dei Pesci.

Approfondiamo ora le previsioni astrali del prossimo weekend segno per segno.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Chiude i battenti anche questa complessa settimana d'aprile. Il weekend sarà appagante e all'insegna della normalità assoluta. Saranno giornate perfette per appuntare nero su bianco i vostri sogni e desideri. Volere è potere, per cui se c'è qualcosa a cui aspirate, non vergognatevene affatto. Vi destreggerete dietro ai fornelli oppure vi dedicherete al giardinaggio, insomma, qualcosa da fare lo troverete come al solito. Coloro che sono indietro con la lettura, potranno finalmente rimettersi in pari.

Toro - Si prevedono due liete giornate, come non se ne vedevano da tempo. Vi sentirete fortunati e una bella notizia vi strapperà un respiro di sollievo. Rivangherete un vecchio amore o un'amicizia che avete smarrito per colpa del tempo e della lontananza. Avete dei progetti da voler attuare quando tutta questa situazione sarà finita. L'anno ha ancora molto da dire, per cui non gettate la spugna e continuate a investire su voi stessi.

Gemelli - Sarà un fine settimana ricco di colpi di scena. Riceverete una notizia importantissima. Una persona che vi infastidisce, smetterà di contattarvi e finalmente tornerete a essere sereni. Le stelle vi renderanno felici e sicuri di voi stessi. Saprete farvi valere anche in amore. In famiglia qualcuno avrà bisogno del vostro aiuto per cui, non tiratevi indietro e cercate di essere più indulgenti.

Occhio alla pressione, ultimamente risulta sballata.

Cancro - L’Oroscopo del weekend dice che avrete due giornate nella media. Dentro di voi siete un covo di timori e di incertezze. Lasciatevi andare perché nulla vi può distruggere o sottomettere. La prossima sarà indubbiamente una settimana strepitosa. Primeggerete ovunque, ma dovrete dapprima superare lo scoglio di queste 48 ore. Il lavoro presto tornerà ad essere esorbitante, per cui se potete cercate di riposarvi il più possibile. Del resto, sono anni che non vi fermate un secondo. L'amore risulterà compatto, anche alcuni potrebbero avere paura di essere abbandonati da un momento all'altro.

Scintille sotto le lenzuola.

Previsioni astrali del weekend, dal Leone allo Scorpione

Leone - Avrete a che fare con un discreto fine settimana. Se ci sono stati dei disguidi, sarà possibile riflettere sul da farsi. Chiedetevi come uscire da una certa situazione che vi procura da tempo disagio e affanno. Dovrete spremere le meningi ed evitare quelle persone pessimiste che non fanno altro che denigrare ogni vostra iniziativa. Cominciate a muovervi più del solito e considerate l'idea di fare un po' di giardinaggio, di scrivere quel romanzo che avete in mente da tempo o di imparare una nuova lingua.

Quando la tempesta si sarà placata vi riscoprirete diversi e con una marcia in più.

Vergine - Aspettatevi un fine settimana traballante dal punto di vista sentimentale. Chi ha dei figli piccoli ultimamente si sente esaurito, inoltre, la poca disponibilità del partner non aiuta. Sabato avrete modo di scoprire delle nuove soluzioni che renderanno le vostre giornate un po' meno pesanti. Domenica, invece, sarà il vostro giorno di riposo, per cui non agitatevi e lasciate in pausa ogni problema/preoccupazione. Godetevi questo periodo facendo quelle cose che non avete mai avuto tempo di fare. Forse avete dei libri o delle serie tv da recuperare o forse dovete rimettervi in pari con lo studio/lavoro.

Bilancia - Le previsioni astrologiche di questo weekend profumano di amore e sentimenti. Anche chi è solo potrà avvertire un certo batticuore. Quando si mette passione nel lavoro o nello studio, la strada si spiana. Man mano che il tempo passa vi state rimettendo in piedi. Se un matrimonio o una convivenza ha rischiato di spaccarsi, riuscirete a capire cosa volete veramente e a ricucire eventuali strappi. In casa propria, soprattutto in famiglia, l'armonia regnerà sovrana e ci saranno degli attimi di ilarità e vicinanza. Continuate a martellare sui vostri obiettivi.

Scorpione - Trascorrerete due serene giornate arricchite di familiarità e rilassatezza assoluta.

Dopo una lunghissima settimana riuscirete a trovare appagamento. Vi siete sbattuti per aiutare gli altri inquilini della casa. Dedicate questo sabato alla meditazione e alle attività maggiormente tranquille, in tal modo riuscirete ad alleviare lo stress e a ritrovare una buona salute psicofisica. Domenica dovrete fare attenzione a non abbuffarvi, specialmente se vi siete messi a dieta.

Oroscopo 18 e 19 aprile dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Non sarà il caso di gettare la spugna in famiglia. Questo periodo incerto vi ha permesso di riflettere sulle vostre condizioni personali, per cui se volete migliorare un campo specifico, fatelo all'istante.

Questo fine settimana cadrà a puntino dato che sarete guidati dalla ritrovata ispirazione. La giornata migliore sarà quella di domenica, vi renderete conto che il tempo scorre molto velocemente e che presto giungerà l'estate. Dedicatevi alla cura della vostra pelle, ultimamente avete una brutta cera.

Capricorno - La Luna nei Pesci sfavorirà un po' il vostro weekend, ma non dovrete abbattervi. Proverete una gran confusione mentale, forse per via di una decisione da prendere a breve. Non cedete all'impulsività, piuttosto verificate ogni aspetto. Evitate di denigrare il partner o un membro della famiglia anche se non vi sarà facile trattenervi poiché avrete i nervi a fior di pelle.

Domenica sera si registrerà un movimento positivo e riceverete un'altra notizia che riguarderà la situazione generale. Prendete l'iniziativa, non aspettate che siano sempre gli altri a proporre o a farsi avanti.

Acquario - Anche questa settimana è pronta ad uscire di scena e lo farà facendo abbastanza rumore. Vi sono accadute una serie di cose nei giorni precedenti. Qualcuno si è ritrovato nel bel mezzo di una situazione particolare, altri invece si sono resi conto di una serie di cose. Una notizia vi lascerà di stucco, tuttavia cercate di non andare in escandescenze. Cambiate punto di vista, accettate il fatto che non esiste una verità assoluta.

Domenica vi sveglierete ben riposati anche se preferirete poltrire sotto le coperte. L'amore tornerà protagonista.

Pesci - L’oroscopo del fine settimana si rivela esplosivo. La Luna illuminerà le vostre giornate e la vostra ispirazione risulterà stellare. Sprizzerete fascino da tutti i pori e risulterete irresistibili agli occhi della persona del cuore. Non lasciatevi influenzare dai soggetti negativi, anzi, prendete le distanze da loro! Gustatevi queste 48 ore dedicando anima e corpo alle vostre passioni: ve lo meritate perché siete sempre in attività. La vostra forma fisica risulterà migliore rispetto allo scorso weekend.

Evitate di sgarrare se avete da poco intrapreso una dieta.