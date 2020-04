L'Oroscopo del weekend dall'1 al 3 maggio approfondirà le configurazioni astrali fortunate in grado di animare la sfera sentimentale di ciascun simbolo zodiacale e preannunciare grandi novità entusiasmanti per tutte le sfere vitali. Le previsioni astrologiche segno per segno saranno influenzate favorevolmente dall'entrata di Luna dapprima in Leone e poi in Vergine, che garantirà sensazioni ambiziose e nuovo spirito d'iniziativa per tutti i protagonisti dello zodiaco.

Astri e oroscopo del weekend di inizio maggio

Ariete: alcuni ritorni in amore stenteranno ad arrivare in questo weekend e forse sarà giusto così, date le differenze che intercorrono tra voi e il partner. Luna diventerà vostra alleata venerdì e sabato, anche se sentirete forte il bisogno di essere amati e coccolati. Voi in coppia beneficerete invece di splendidi momenti a due.

Toro: il weekend inizierà in maniera un po' tesa a causa di una quadratura astrale di Luna con gli astri presenti nel segno che potrebbe rendervi altalenanti nell'umore oppure farvi agire in maniera troppo precipitosa nei confronti dell'amore.

Dovrete riequilibrare il tutto contando sull'aiuto fortunato di Giove in trigono che regalerà colpi di fortuna gratificanti.

Gemelli: l'astro d'argento sarà vostro alleato a inizio weekend e regalerà una maggiore ambizione nel portare avanti i progetti con più determinazione. Attenzione solo a una domenica in cui Venere e Luna formeranno una quadratura astrale poco armonica per i sentimenti.

Cancro: per beneficiare di un presente e un futuro più promettente per l'amore, dovrete lasciarvi alle spalle il passato e contare sull'aiuto favorevole di Venere molto vicina a voi che insieme a Luna, garantirà sensazioni piacevoli in due.

Sarete più concreti e pratici domenica, anche se un po' troppo timidi.

Leone: sarete molto vanitosi in questo weekend con Luna nel segno che farà affermare la personalità e sprigionerà la voglia di stare al centro dell'attenzione. Occhio voi in coppia a non essere troppo autoritari con il partner, mentre per voi single si prospetteranno belle novità con Mercurio in posizione favorevole.

Vergine: sensazioni piacevoli saranno garantite da Giove e Sole in trigono che splenderanno per voi e l'entusiasmo non mancherà di certo per concretizzare i sogni amorosi.

Attenzione solo a una quadratura di Luna nel segno domenica che insieme a Venere, potrebbe causare incomprensioni.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un nuovo modo di attirare l'attenzione su di voi verrà impartito dagli influssi lunari che sprigioneranno uno spiccato bisogno di ammirazione. Luna in Leone vi renderà bravi intrattenitori e sarete i veri protagonisti del palcoscenico dell'amore. Domenica gli astri garantiranno senso pratico e una spinta in più a consolidare i progetti tenuti in cantiere.

Scorpione: il cielo astrale risulterà un po' teso per voi poiché gli astri in opposizione dal Toro fiaccheranno un po' le energie positive, privandovi di quello slancio che vi è consono per dare il massimo in amore.

Voi in coppia dovrete cercare di non essere troppo critici e voi single avrete come alleato Giove dal Capricorno che insieme a Plutone pronuncerà nuove promesse in campo sentimentale.

Sagittario: il satellite notturno nelle giornate di venerdì e sabato sarà vostro alleato e dal Leone, garantirà un atteggiamento leale e coraggioso nei confronti dell'amore. Attenzione solo a Luna quadrata a Venere domenica, che causerà un modo di amare troppo soffocante e possessivo.

Capricorno: Giove, sempre presente nel segno, garantirà successo nelle questioni amorose e fortuna nelle sfere vitali. Gli astri splenderanno in maniera favorevole nei vostri riguardi, quindi via libera all'amore e alla concretizzazione dei progetti tenuti in cantiere, da attuare con maggiore ambizione e fiducia in voi stessi.

Acquario: Luna agirà in opposizione a Saturno e potrebbero sorgere alcune difficoltà. Magari potreste sentirvi un po' giù di morale, ma Venere sarà sempre dalla vostra parte e desidererete essere liberi di portare avanti gli obiettivi con equilibrio e valutando la situazione a 360°.

Pesci: Luna esorterà a fare di più in amore a inizio weekend, garantendo sensazioni più dirette poiché prodotte da una maggiore sicurezza nelle vostre capacità seduttive. Attenzione però a una quadratura di Venere con Nettuno e Luna che domenica potrebbe risvegliare alcuni ricordi appartenuti a un passato che ha fatto soffrire.