Anche la seconda settimana del mese di aprile è ormai giunta al suo termine e non poteva di certo mancare l'oroscopo del weekend. Le previsioni riguardano le giornate di sabato 11 e domenica 12 e sembrano portare aria di novità alla maggior parte dei segni zodiacali. L'Acquario, ad esempio, avvertirà una carica di energia tale da riuscire ad affrontare le giornate, seppur monotone, senza troppe preoccupazioni. Allo stesso modo il Capricorno potrà riuscire a godersi le prossime giornate in tutta tranquillità senza che situazioni spinose possano intaccare il tutto.

I segni del Toro e della Vergine, invece, potrebbero affrontare questo fine settimana con qualche problematica. Nello specifico il primo potrebbe avvertire una sorta di tensione con le persone che gli stanno accanto mentre il secondo si vedrà catapultato in un periodo non poco turbolento.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del fine settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - la settimana appena trascorsa è risultata certamente tra le più fortunate ed il weekend non può essere da meno.

La dea bendata ha deciso di donare il proprio favore al segno dell'Ariete ed in questo periodo gli offrirà l'opportunità di migliorare le proprie capacità artistiche e dare così sfogo alla propria creatività.

Toro - come già anticipato il segno del Toro si ritroverà a dover fare i conti con alcune tensioni emotive in grado di rovinare temporaneamente le giornate ed il rapporto con i propri familiari.

Fortunatamente l'amore donato e ricevuto è sempre più forte rispetto a questi piccoli momenti di debolezza ed il tutto si risolverà in breve tempo.

Gemelli - come consigliato dall'oroscopo di questo periodo andare alla ricerca di persone speciali, senza soffermarsi all'apparenza, potrebbe portare ad incrociare i propri passi con quelli della persona giusta. Chi ha già trovato l'anima gemella potrà godere giornate sensazionali in sua compagnia, senza ovviamente dimenticare i propri familiari.

Cancro - la tanto ricercata serenità è finalmente in dirittura d'arrivo. Per tutta la settimana il Cancro non ha fatto altro che cercare qualche attimo di relax e quiete senza mai trovarlo del tutto ed in questo periodo potrà finalmente goderselo. Pace e relax, senza alcuna interruzione, coccoleranno le prossime giornate.

Leone - le giornate appena trascorse non sono state di certo tra le migliori specie per qualche spiacevole tensione a livello sentimentale e familiare. La giornata di sabato riuscirà a portare un po' di serenità allentando la tensione forse un po' alterata e tesa a causa del periodo prolungato di quarantena.

Vergine - come già anticipato questo periodo che sta per avvicinarsi non è tra i più desiderati da questo segno. Qualche piccola discussione con il partner potrebbe portare stress e nervosismo alle stelle e chiunque, specie chi possiede un "bel caratterino", potrebbe volere mandare a quel paese chiunque gli vada contro. Meglio respirare e contare fino a dieci prima di rispondere alle provocazioni.

Previsioni del weekend, da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche per il segno della Bilancia si prospetta un weekend fortunato e pieno di relax e spensieratezza. Lo stress accumulato non sarà più un problema perché basteranno un paio di ore di "isolamento", magari all'interno di una vasca piena di acqua calda con tanta schiuma e qualche candela profumata accesa per riuscire a recuperare le energie mentali e fisiche perdute.

Scorpione - sfortunatamente per questo segno il weekend che sta per arrivare non si preannuncia tra i migliori del mese. La quarantena forzata mette a dura prova chiunque e specialmente chi, come lo Scorpione, solitamente non riesce a stare in casa per troppo tempo. La voglia di svagarsi è molta ma bisogna attendere e stringere i denti.

Sagittario - un oroscopo così positivo non lo si poteva immaginare, specialmente se si tiene in considerazione la carica di energia che sta per investire questo segno zodiacale. Il sorriso non mancherà di certo e risulterà essere anche facilmente contagioso. In un periodo come questo sorridere e ridere di gusto sembra essere la medicina migliore contro la monotonia e lo stress.

Capricorno - come è già stato anticipato anche il segno del Capricorno potrà finalmente godere di qualche giornata di completo relax. Le preoccupazioni potranno essere messe da parte e ci si potrà finalmente godere di qualche attimo in compagnia della propria famiglia senza pensieri e senza problematiche di vario genere.

Acquario - come il Sagittario anche questo segno zodiacale ritroverà vigore ed energie come non accadeva da diverso tempo. La cosa più importante, specie in questo momento, è riuscire ad indirizzare queste energie sulla strada giusta, senza sprecarle.

Pesci - qualche piccola polemica potrebbe subentrare con l'arrivo del fine settimana, specialmente per chi convive con il proprio partner.

Lo stress è nell'aria già da qualche giorno e solo l'amore, quello vero, può riuscire a quietare gli animi.