L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 14 aprile, oltre ad analizzare la recente posizione di Mercurio in Ariete, approfondisce anche il transito di Luna in Capricorno che crea una barriera nei confronti delle emozioni. Un modo di amare distaccato, poiché circoscritto dall'eccessivo senso di responsabilità, lambisce anche lo Scorpione, i Pesci, la Vergine e il Toro che cercano maggiore stabilità nelle relazioni a due. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: Sole e Mercurio nel segno introducono nuovi cambiamenti entusiasmanti e briosi. Affrontate il tutto bilanciando al meglio la grinta che vi è consona con una giusta dose di saggezza che fa prendere le decisioni giuste in coppia.

Toro: siete più decisi nei confronti dell'amore e desiderosi di affermare la vostra volontà. Le sensazioni diventano profonde, grazie agli influssi lunari dal Capricorno che puntano un riflettore sui vostri bisogni emotivi. Stabilite un contatto più equilibrato con questi desideri nascosti, adattandoli il più possibile con le esigenze del partner.

Gemelli: Venere in quadratura a Nettuno dai Pesci introduce qualche incertezza in coppia, ma attenzione a non decidere in modo troppo drastico. Valutate la situazione a 360°, forse c'è un modo per risolvere eventuali attriti e Mercurio lo suggerisce poiché in posizione favorevole dall'Ariete.

Cancro: forse siete troppo sensibili con Luna e Plutone in opposizione, che sprigionano anche alcune difficoltà in famiglia.

Non siate però eccessivamente testardi, ma valutate la relazione a due con maggiore accuratezza. Venere molto vicina a voi, veglia sull'amore di coppia.

Leone: alcune notizie giungono imprevedibili e spingono a passare all'azione con maggiore entusiasmo, per rivoluzionare la relazione a due in maniera più frizzante. Gli scambi di idee sono ottimi con Mercurio e Sole benefici dall'Ariete.

Vergine: riscontrate alcune difficoltà a entrare in contatto con le emozioni poiché Luna dal Capricorno rende le sensazioni un po' fredde e distaccate.

Il terreno asciutto del Capricorno però può nascondere dei corsi d'acqua imprevedibili, così come voi dovete lasciare fluire le emozioni nascoste, portandole alla luce con maggiore coraggio.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna, Plutone e Giove purtroppo sono in quadratura e possono sprigionare qualche difficoltà in coppia e un eccessivo nervosismo. Ma alcune energie inaspettate pervadono la vostra vita e sono sprigionate da un Urano in piena forma dal Toro, che introduce splendide e intriganti novità. Ricordate che anche Venere è dalla vostra parte.

Scorpione: la leggerezza cede il posto alla concretezza, grazie all'influenza del satellite notturno dal Capricorno che acuisce il senso pratico e fa amare in maniera più riflessiva e rigida.

Bando a ogni tipo di superficialità dunque, ma non evitate in maniera eccessiva di stabilire un contatto intenso con le emozioni che provate per il partner.

Sagittario: purtroppo Venere rema contro poiché in opposizione e anche Nettuno in quadratura può influenzare l'amore, causando delle turbe emotive di un certo rilievo. Non lasciatevi prendere però dalla passività e ricordate che dalla vostra avete sempre Saturno e Marte che sprigionano energie impazienti. Sono tutte da incanalare nella direzione giusta per progredire.

Capricorno: siete un po' restii a lasciarvi andare all'amore, evitando di lasciar fluire calore dai sentimenti.

Lo spazio emotivo è circoscritto da questa Luna presente nel segno che procura rigidità nei confronti delle sensazioni. Ma l'influsso di Urano fronteggia il tutto dal Toro, garantendo nuove rivoluzioni imprevedibili per l'amore.

Acquario: Sole e Marte in sestile astrologico positivo, sprigionano un magnetismo che non passa inosservato in coppia. Lo spirito di iniziativa non manca di certo e una forza di volontà molto determinata, poiché garantita da Saturno nel segno, fa affermare i progetti con maggiore concretezza.

Pesci: una Luna molto concreta e responsabile anima il cielo astrologico del Capricorno e punta un riflettore sul vostro modo di amare, che diventa più introspettivo anche grazie alla presenza di Nettuno nel segno.

Forse riscontrate qualche difficoltà a entrare in contatto con le emozioni, ma quel bambino interiore che è in voi, anche se fragile, urla per farsi sentire e non aspetta altro che di amare in maniera più profonda e consapevole.