L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 16 aprile accoglie l'entrata fortunata di Luna in Acquario che rende l'amore più originale, innovatore e spigliato. Proprio come l'anfora di questo segno che inonda la Terra in maniera rigenerante e fortunata, così l'astro d'argento nutre le coppie con sensazioni intuitive e rivitalizzanti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Acquario nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: una Luna più briosa e socievole ravviva il vostro cielo astrologico, elargendo influssi positivi dall'Acquario.

Superate le barriere che avete issato forse per paura di soffrire, abbandonate un atteggiamento conservatore in coppia e lasciate fluire le emozioni in modo più spontaneo e costruttivo.

Toro: alcune tensioni represse possono salire a galla con Luna in quadratura a Urano che sprigiona alcuni attriti in coppia. Siete alla ricerca di una maggiore libertà emotiva, che si esprime attraverso l'attuazione di alcuni cambiamenti risolutivi per il rapporto a due.

Gemelli: una sorta di telepatia viene garantita da Luna in posizione favorevole dall'Acquario.

Il satellite notturno stringe le sue energie in trigono con Venere e vi ricorda di essere desiderosi di condividere il divertimento e l'amore con il partner.

Cancro: siate più premurosi con la persona amata e ricordate che necessita di maggiore affettuosità da parte vostra, mentre voi in questo periodo avete bisogno di vivere la storia con maggiore libertà e indipendenza. Cercate dunque un equilibrio che compensi i desideri di entrambi.

Leone: Urano e Luna in quadratura possono causare degli ostacoli emotivi e disequilibrare la sensibilità e il dinamismo di coppia. Cercate di schiarirvi le idee e di fare le scelte giuste, arginando i dubbi che nutrite nei confronti delle vostre capacità.

Vergine: Siete molto fantasiosi in coppia, grazie agli astri che fanno volare l'immaginazione in maniera sognante. Venere in quadratura a Nettuno ricorda di assumere un atteggiamento più realistico nei confronti della relazione a due.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna dall'Acquario sprigiona sensazioni frizzanti e la voglia di viaggiare con la fantasia, andando fuori dagli schemi in cerca di sensazioni mai provate prima d'ora. L'acqua rigeneratrice dell'astro d'argento inonda l'amore e semina nuove emozioni, utili per crescere in maniera positiva.

Scorpione: Marte e Urano in quadratura interferiscono a vicenda e creano problemi di coppia. Non siate prepotenti e non sbottate se qualcosa non va per il verso giusto, piuttosto rimboccatevi le maniche e attuate le decisioni giuste per risolvere i problemi.

Le avete già individuate.

Sagittario: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dall'Acquario e fa guardare oltre le sensazioni passate, in modo tale da indirizzare idee e sentimenti verso mete più fortunate per la relazione a due. Una rigenerazione interiore è in atto, sappiate avviarla con consapevolezza distaccandovi da un passato che vi ha fatto soffrire e vivendo di più il presente con la persona amata.

Capricorno: un barlume di luce si fa strada nel vostro cuore e lo riscalda, insinuando un modo di amare più spontaneo e libero da dubbi e paure. Non frustrate gli affetti e lasciatevi andare di più in coppia vivendo le emozioni e la passione in maniera più profonda.

Acquario: una Luna molto spigliata, sbarazzina e innovatrice illumina il vostro cielo astrologico con i suoi raggi argentei, sprigionando un desiderio di indipendenza in coppia e proiettandovi con la mente verso mete future. Attuate il tutto contando anche sulla presenza determinante di Saturno e Marte nel segno.

Pesci: gli influssi di Venere in quadratura a Nettuno si fanno sentire creando confusione nei confronti dell'amore, Urano in compenso propone cambiamenti innovativi.