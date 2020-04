L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato 4 aprile accoglie il transito fortunato di Venere in Gemelli. L'astro dell'amore nella casa astrologica di questo segno così brioso e curioso, assume sfumature profonde e l'amore acquista una dimensione mentale anche per l'Ariete, il Leone, Bilancia e Acquario. Luna in Leone invece punta un riflettore sulla fantasia e l'intuizione nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: l'amore prende il volo con Venere in posizione benefica dai Gemelli.

L'astro dell'amore incrocia le sue energie con Sole nel segno e riempie la relazione di sensazioni affettuose e leggere. Se da tempo avete qualcosa di importante da chiedere al partner, questo è il momento giusto.

Toro: attenzione a non fare i capricci in coppia poiché presi da una smania di accentrare tutte le attenzioni su di voi. Apritevi di più alle esigenze del partner e contate sulla posizione favorevole di Mercurio e Nettuno che dai Pesci, danno il via a una comunicazione costruttiva per la coppia.

Gemelli: il desiderio di comunicare in coppia è tanto con Venere che entra nel segno e fa esprimere verbalmente le sensazioni che provate per la persona amata. Cercate un'affinità basata non solo sulle emozioni ma anche sull'intesa mentale.

Cancro: la vicinanza di Venere nel domicilio astrale adiacente si fa sentire e alleggerisce l'amore, sprigionando una voglia di "giocare" che alleggerisce il rapporto in maniera briosa.

Luna in Leone sigilla questo sentimento, potenziandolo di una sensibilità più ambiziosa.

Leone: fantasia e intuizione non mancano di certo con Luna nel segno che sprigiona sensazioni vivaci ed entusiasmanti, tutte da investire nel rapporto a due per progredire. Ricercate il bello nella storia, grazie anche all'influsso favorevole di Venere.

Vergine: alcuni problemi aleggiano in coppia e occorre fare chiarezza in voi stessi.

Riflettete bene prima di prendere decisioni affrettate e cercate di arginare uno stress provocato dalla quadratura di Venere che cuasa noie e difficoltà in amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in coppia tendete ad aprirvi a un flirt divertente che fa sdrammatizzare eventuali difficoltà, grazie all'influsso venusiano derivato dalla casa astrologica dei Gemelli. Luna regala una sensibilità molto ambiziosa, che fa concretizzare i desideri di coppia con maggiore coraggio.

Scorpione: Luna rema contro dal domicilio astrologico del Leone e può provocare dissidi in coppia. Venere in compenso ha rotto l'opposizione e potete aprirvi all'amore in maniera più chiara, affettuosa e sentimentale.

Approfittatene.

Sagittario: attenzione a non seguire sogni vani e irrealizzabili, sprigionati da un'insoddisfazione latente causata da Nettuno e Mercurio in Pesci che rendono alcune speranze surreali e non applicabili in coppia. Luna in compenso è in posizione benefica e apre la strada a un modo di amare più ambizioso e concreto.

Capricorno: siete molto speranzosi in un futuro migliore e investite tutte le vostre energie positive per migliorare il rapporto di coppia. Venere vi chiede di impegnarvi sempre di più nel portare avanti i progetti con coraggio e con pazienza, laddove occorre.

Acquario: benvenuta Venere in Gemelli che assume una posizione di trigono favorevole per voi amici dell'Acquario.

Sono in arrivo delle belle notizie e rischiarano un cielo troppo cupo per l'amore. Siete alla ricerca di maggiore tranquillità amorosa e la trovate piano piano, risolvendo man mano alcuni attriti passati.

Pesci: Mercurio forma una quadratura con Venere un po' pesante per l'amore e può provocare una difficoltà nel comunicare i propri sentimenti. Cercate di aprirvi a un dialogo chiarificatore e ricordate che Giove è dalla vostra parte.