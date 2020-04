Luna in Vergine nell'Oroscopo di lunedì 6 aprile punta un riflettore sull'affettività che diventa più controllata e razionalizzata dai pensieri. Non solo la Vergine ma anche il Cancro, Scorpione, Capricorno e Toro sono alla ricerca di maggiore tranquillità interiore e si affidano agli astri per superare le loro insicurezze, evitando di convogliarle nel rapporto in modo distruttivo. Buona la posizione di Venere in Gemelli, favorevole anche per tutti i simboli zodiacali di Aria nelle previsioni astrali segno per segno.

Luna in Vergine nell'oroscopo di lunedì

Ariete: i Nodi lunari dal Cancro puntano un riflettore sull'affermazione della vostra personalità in coppia. La presenza di Sole rafforza il tutto, rendendovi più ambiziosi e in cerca di eventi sensazionali capaci di rivoluzionare la coppia in modo più entusiasmante.

Toro: in amore cercate di celare le emozioni che provate ma risulta molto difficile con Urano nel segno che regala una spinta rivoluzionaria per affermare le sensazioni. Attenzione quindi a tenere a bada questa irrequietudine e considerate che gli astri sono dalla vostra parte e vi aiutano a concretizzare i desideri.

Gemelli: Venere e Luna incrociano le loro energie ma in quadratura, insinuando un dubbio e indurendo i sentimenti a causa di una gelosia immotivata. Che ne dite di essere più flessibili nei confronti dell'amore?

Cancro: Luna influisce positivamente dal domicilio astrologico della Vergine e può consigliare di usare troppa logica in coppia. Attenzione quindi a non razionalizzare troppo le emozioni e mettete a tacere dubbi e insicurezze elargiti da Plutone e Giove in opposizione che quasi sfidano a investire sensazioni più entusiasmanti nel rapporto a due.

Leone: Sole e Venere sono dalla vostra parte, quindi, se qualcosa in coppia non è andata nel verso giusto, non temete poiché non tutto è perduto. Forse i vostri sogni erano irrealizzabili poiché troppo difficili da concretizzare, ma rivalutate il tutto perché intriganti novità sono alle porte.

Vergine: accogliete una Luna molto riflessiva nel segno, che disciplina le emozioni e sprigiona tanto senso pratico in coppia.

Adottate la prudenza per superare eventuali avversità, evitando talvolta di comunicare pensieri sbagliati causati da Mercurio e Nettuno in opposizione.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: stanchezza e pigrizia si fanno sentire in coppia e possono ostacolare l'attuazione di alcuni progetti che avete in mente. In amore Venere è in posizione armoniosa e insieme a Mercurio dai Pesci, esorta a chiarire una situazione rimasta in sospeso.

Scorpione: ben organizzati ed efficienti, cercate di rendervi utili in coppia dando il massimo di voi stessi. Una Luna molto concreta dal cielo astrologico della Vergine fa controllare un po' le emozioni ma solo per paura di rimanere delusi.

Quindi fronteggiate al meglio Saturno e Marte in dissonanza, bandendo ogni tipo di insicurezza.

Sagittario: occhio a non perdere tempo e pazienza se una notizia che attendete da tempo tarda ad arrivare. Luna in quadratura può causare qualche attrito in coppia e non solo voi ma anche il partner può sembrare troppo polemico e poco comprensivo nei vostri riguardi. Marte e Saturno in compenso, sprigionano un dinamismo carico di nuova determinazione.

Capricorno: Luna dalla Vergine in sinergia con Plutone nel segno, elargisce sensazioni sottili e intense. Bando quindi a ogni superficialità in coppia e approfondite la relazione in maniera introspettiva poiché spinti dal desiderio di sentirvi un tutt'uno con il partner.

Acquario: Saturno e Marte vi stimolano a fronteggiare alcune difficoltà nel rapporto, per progredire poi in maniera positiva. Ragionate prima di prendere qualsiasi decisione e ricordate che l'astro dell'amore è dalla vostra parte.

Pesci: difficile gestire tutta questa sensibilità sprigionata da Nettuno che incrocia le sue energie con Nodi lunari in Cancro. Seguite tutta l'intuizione di cui siete provvisti e riversatela nella coppia, vincendo una quadratura di Venere un po' tesa per i sentimenti.