L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 9 aprile punta un riflettore sull'entrata di Luna in Scorpione, che illumina gli angoli più nascosti di ciascun segno zodiacale. L'astro d'argento diventa molto introspettivo nella casa astrologica dell'occulto e smuove con la sua sensibilità, il mistero dello Scorpione e anche di tutti gli altri simboli zodiacali di Acqua. Di seguito le previsioni astrali segno per segno che indagano sul modo di amare in coppia.

Luna in Scorpione nell'oroscopo di giovedì

Ariete: Luna sprona ad amare in modo più passionale e al tempo stesso tollerante. Il desiderio di mettere alla prova voi stessi è grande e forse tendete ad avviare dei cambiamenti rivoluzionari per la coppia, senza badare agli interessi della persona amata.

Toro: Urano crea attrito poiché in opposizione a Luna e rende gli affetti molto eccitanti, anche se voi siete troppo impulsivi nei confronti dell'amore. La passionalità misteriosa del satellite notturno dallo Scorpione può rendere l'amore distruttivo poiché siete troppo provocatori nei confronti del partner.

Gemelli: attenzione a non idealizzare troppo la persona amata. Piuttosto cercate di capire bene le sensazioni che provate e quelle che prova lei nei vostri riguardi, distaccandovi un po' dalla relazione. Solo mettendo le giuste distanze, riuscite a capire l'evolversi della relazione a due.

Cancro: Luna dallo Scorpione giunge apposta a illuminare le parti buie del vostro cuore, quelle troppo legate a un passato che ha fatto soffrire.

Così i raggi lunari applicano una sorta di "pulizia karmica", facendovi superare le paure antiche e illuminando l'amore in maniera più consapevole e costruttiva.

Leone: attenzione all'influenza di Luna in dissonanza che fa celare l'aggressività dietro un'apparente calma. Così non lasciate trasparire il disappunto se qualcosa non va come volete, ma attenzione che questo influsso può provocare un'esplosione di rabbia improvvisa e violenta.

Vergine: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dallo Scorpione e fa vivere appieno un'istintività emotiva che non ha eguali. Gli influssi lunari mettono in evidenza le sensazioni nascoste, facendole salire a galla in maniera indagatrice nei confronti della relazione a due.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni problemi affliggono e creano stress. Che ne dite allora di dedicare maggior tempo a voi stessi? Così riuscite ad arginare l'ansia di coppia e ad avere una visuale più ampia e realistica della prospettiva a due. Luna molto vicina a voi vi rende introspettivi e attraenti.

Scorpione: benvenuta Luna nel segno che sprigiona sensazioni passionali, introspettive e un tantino vendicative. I raggi lunari illuminano la vostra interiorità, dove le sensazioni scorrono in maniera tumultuosa. Sappiate fare buon uso di questa energia dirompente, indirizzandola nel verso giusto e con un'eccellente intuizione.

Sagittario: non siate sgarbati nel modo di fare poiché presi da pensieri negativi che creano irrequietudine. L'affettività risente di un cielo sereno-variabile offuscato da Saturno e Marte in quadratura. Ma dalla vostra avete una Luna molto passionale e un Sole in Ariete carico di energia positiva.

Capricorno: in coppia siete alla ricerca della vera essenza dei sentimenti e avviate uno scambio profondo e rigenerante, che deve essere reciproco. Non vi basta la superficialità, ma scavate in maniera profonda nell'animo del partner a caccia di nuove sensazioni rigeneranti.

Acquario: in coppia siete più dinamici, affascinanti e originali con Marte e Saturno nel segno che garantiscono un modo di amare estroverso e anticonformista. Avete bisogno anche di vivere i vostri spazi vitali in perfetta indipendenza. Speriamo che il partner capisca questa vostra esigenza.

Pesci: Luna benevola dallo Scorpione vi rende molto magnetici e affascinanti in coppia.

E' il momento giusto per esprimere al meglio le sensazioni che provate per la persona amata poiché Mercurio fa fluire le emozioni in sinergia con Luna favorevole. Attenzione a cambi repentini di umore inscenati da Venere in quadratura.