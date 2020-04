Venere in Gemelli veglierà gli affetti in maniera benefica nell'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 6 al 12 aprile. La presenza della Luna dapprima in Bilancia, poi in Scorpione e infine in Sagittario darà il via a un'introspezione approfondita che analizzerà le sensazioni in maniera molto intensa e personale, complice anche la presenza di Mercurio in Ariete.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrali segno per segno.

Intensità emotiva nell'oroscopo dell'amore settimanale da Ariete a Vergine

Ariete: forse in amore seguirete una scia troppo impulsiva consigliata da Sole e Giove in quadratura che cercherà di farvi concretizzare alcune azioni ritenute impossibili prima d'ora. Attenzione a una Luna dissonante a metà settimana che potrebbe rendere l'amore altalenante. L'entrata di Mercurio nel segno domenica schiarirà molto le idee e deciderete il da farsi con maggiore consapevolezza.

Toro: basta rimandare una situazione rimasta in sospeso da troppo tempo.

Questa sarà una settimana decisiva per l'amore e dovrete evitare di essere troppo impulsivi, attingendo a un'obiettività preziosa per analizzare ogni minima sfaccettatura del rapporto a due. Una Luna molto intuitiva sarà complice nelle giornate di martedì e mercoledì.

Gemelli: la quadratura lunare di lunedì potrebbe offuscare la felicità di coppia, rendendo le sensazioni alquanto altalenanti e sprigionando malumore.

Ma Venere splenderà sempre nel segno e soprattutto a metà settimana stringerà un'alleanza simpatica, affettuosa e briosa con la Luna in Bilancia. Via libera all'amore quindi, gli astri saranno dalla vostra parte.

Cancro: la ricettività emozionale della Luna in Scorpione si farà sentire a metà settimana e potrete captare ogni minima sfumatura caratteriale del partner in maniera quasi telepatica. Attenzione solo a non lasciarvi prendere dalla malinconia nella giornata di mercoledì, dove un bagaglio di ricordi sarà alquanto pesante da sostenere.

Leone: allegria e malumore si alterneranno a inizio settimana e passerete da una lite a una bella riconciliazione. Dovrete cercare di arginare la paura e la sfiducia nelle vostre capacità, fronteggiando un'opposizione marziana e saturniana abbastanza caotica per l'amore. Buona la posizione di Mercurio in Ariete nella giornata di domenica.

Vergine: gli affetti diventeranno più intuitivi e profondi con Luna nel segno lunedì che manterrà un po' il controllo delle emozioni, spingendovi a valutare la storia dal punto di vista razionale più che sentimentale. Così avrete ben chiare le idee sul da farsi soprattutto domenica, quando Mercurio finalmente romperà un'opposizione confusionale per la coppia.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna nel segno nelle giornate di martedì e mercoledì approfondirà gli affetti in maniera più profonda, stabile e armoniosa. Ma non dovrete impigrirvi seguendo una scia molto apatica proposta da Giove e Plutone in quadratura. Piuttosto dovrete cercare nuovi stimoli in grado di entusiasmare il rapporto in maniera sorprendente.

Scorpione: Luna presente nel vostro segno giovedì e venerdì punterà un riflettore molto sensibile sugli affetti, che diventeranno introspettivi e molto profondi. Più consapevoli di voi e di ciò che proverà il partner nei vostri riguardi, nuove sensazioni tumultuose saliranno a galla e saranno tutte da indirizzare nel verso giusto.

Sagittario: Mercurio finirà di provocare smarrimento e nel weekend diventerà vostro alleato, avviando un'introspezione intelligente che renderà l'amore più intuitivo e brillante. Nel frattempo, potrete contare su Luna nel segno sabato e domenica, che garantirà un modo di amare più avventuroso e dinamico.

Capricorno: l'influenza di Luna dallo Scorpione si farà sentire a metà settimana e i raggi luminosi toccheranno anche gli angoli più nascosti del cuore. Un nuovo intuito farà percepire nuove sensazioni, vivendo appieno l'amore con una nuova istintività emotiva. Attenzione alla giornata di domenica dove Mercurio in quadratura potrebbe rendere l'amore superficiale e farvi sentire incompresi.

Acquario: concreti e pratici più che mai, con Marte e Saturno nel segno, attenzione a non strafare in amore. Potrete adottare anche la prudenza nel selezionare le parole giuste, quelle che fanno breccia nel cuore della persona amata. Mercurio avvierà un dialogo costruttivo per la relazione a due.

Pesci: buone novità non tarderanno ad arrivare e potrete lasciarvi andare all'amore in maniera più serena. Attenzione solo a non essere dispotici con il partner e se in passato avete detto qualche bugia, questa settimana sarà quella giusta per rimediare. Luna giovedì e venerdì vi renderà molto magnetici e affascinanti.