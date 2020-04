L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 13 al 19 aprile accoglie il transito intelligente e fortunato di Mercurio in Ariete. Congiungendosi con Sole, l'affettività diventa più brillante ed entusiasmante anche per Gemelli, Acquario, Sagittario e Leone mentre Luna continua il suo transito in Sagittario, sprigionando luci e ombre avvincenti e intriganti nelle previsioni astrali segno per segno.

Mercurio in Ariete nell'oroscopo dell'amore settimanale di aprile

Ariete: l'incontro di Sole e Mercurio nel segno sprigiona energie sensibili ed entusiasmanti, intelligenti ma al tempo stesso un po' irrequiete.

Cercate di indirizzare al meglio questa carica entusiasmante, individuando una direzione giusta per raggiungere la felicità. A metà settimana l'astro d'argento sarà in quadratura e voi apparirete molto altalenanti nei confronti dell'amore. Ecco perché bisognerà incanalare l'amore in un verso che soddisfi entrambi.

Toro: Luna dal Sagittario chiederà maggiore spirito avventuroso da parte vostra e se il partner cercherà di limitare la vostra libertà, dovrete parlarne insieme. A metà settimana le emozioni voleranno con Luna in trigono che incrocerà le sue energie con un Urano molto eccitante e rivoluzionario.

Gemelli: Venere, Sole e Mercurio splenderanno per voi e garantiranno bei momenti a due. L'intesa comunicativa crescerà e sarete più aperti al dialogo. Attenzione a un lunedì un po' teso per i sentimenti, dove sarete indecisi sul da farsi ma Luna tornerà benefica giovedì e venerdì.

Cancro: Luna remerà contro a metà settimana e potreste essere indecisi e incostanti in coppia. Attenzione a non farvi confondere le idee da Mercurio e Sole in quadratura, che potrebbero sprigionare insofferenza in coppia.

Nulla di preoccupante però poiché già domenica, Luna sarà molto romantica e sognante per voi.

Leone: alti e bassi in amore si alterneranno in maniera mutevole, ma Mercurio sarà dalla vostra parte e garantirà belle sorprese. Le stelle consiglieranno di non forzare le situazioni, ma di amare con maggiore leggerezza.

Vergine: riscontrerete un bisogno di amare che diventerà molto intenso con Luna in Capricorno a metà settimana.

Solo all'apparenza freddi, nasconderete un'irrequietezza interiore che farete salire a galla solo se il partner acquisirà un'intensità amorosa pari alla vostra. Finalmente potrete avviare un dialogo più costruttivo per la relazione, poiché Mercurio vi sfiderà a farlo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete poco concentrati in coppia e qualcosa vi distrarrà. Magari dovrete analizzare le vostre sensazioni e approfondire se sono in linea con i vostri desideri. Luna benefica lunedì e nel weekend, sprigionerà un modo di amare più libero e frizzante a patto che arginiate l'incostanza e il capriccio.

Scorpione: l'influenza del satellite notturno si farà sentire martedì e mercoledì, sprigionando un desiderio di amare che diventerà molto intenso. Buona la fortuna con Giove in posizione benefica per tutta la settimana, che smorzerà eventuali attriti inscenati da Saturno e Marte in quadratura. Attenzione a una Luna malinconica nel weekend.

Sagittario: Luna presente nel segno lunedì garantirà sensazioni avventurose e la voglia di scoprire nuove emozioni in coppia. La nuova posizione di Mercurio dall'Ariete risulterà benefica per avviare un colloquio costruttivo per la relazione. Attenzione a una Luna un po' nervosa domenica.

Capricorno: Luna nel segno a metà settimana sprigionerà sensazioni più razionali che emotive, forse perché tenderete a nascondere i sentimenti per paura di perdere il controllo in coppia. Attenzione a non chiudervi in un silenzio pericolo per l'amore. Luna domenica entrerà in Pesci e garantirà un modo di amare più sensibile e romantico.

Acquario: aggressività e intelligenza si alterneranno per tutto il weekend, grazie alla presenza di Marte che incrocerà le sue energie con Venere in Gemelli. Questa quadratura potrebbe causare durezza d'animo nei confronti del partner e Saturno nel segno di certo non aiuterà a sbloccare la situazione.

Ma Mercurio, Sole e una Luna frizzante presente nel segno sabato e domenica, farà approfondire il tutto con maggiore sensibilità.

Pesci: Nettuno e Venere saranno in quadratura e faranno fantasticare molto sull'amore, facendo perdere un po' il contatto con la realtà. Attenzione a non compromettere la relazione facendovi suggestionare dai ricordi passati, soprattutto lunedì. Sabato e domenica una Luna molto sensibile e romantica garantirà momenti magici in due.