Gli astri intrecciano i loro influssi portentosi nell'Oroscopo di venerdì 10 aprile. I transiti favorevoli garantiscono una carica magnetica che riscalda i cuori, mentre gli angoli planetari dissonanti quasi sfidano a fare di più per concretizzare i progetti in modo più determinato. Venere è in Gemelli, Saturno si trova in Acquario e Luna in Scorpione; approfondiamo il tutto nelle previsioni astrali segno per segno che illuminano alcune situazioni in bilico, con consapevolezza e intuizione.

Astri e oroscopo di venerdì

Ariete: alcune difficoltà amorose sono sbloccate da un Saturno favorevole dall'Acquario che in sinergia con Marte, fa realizzare i progetti che avete in cantiere. Si aprono nuovi orizzonti tutti da scoprire e non temete, Sole benefico nel segno rivitalizza il tutto in maniera entusiasmante ed energica.

Toro: Luna gioca in opposizione dal cielo astrologico dello Scorpione e assumete un atteggiamento brusco e provocatorio. Attenzione a non essere vendicativi e a non covare rancore, se qualcuno non manifesta approvazione per le vostre scelte di vita o ciò che pensate.

Gemelli: cercate maggiore stabilità in amore poiché spinti da un trigono Venere-Saturno che schiarisce molto le idee. Potete delineare così nuove prospettive intriganti, che lambiscono la sfera sentimentale in maniera più consapevole e idonea alle vostre esigenze.

Cancro: siete molto profondi grazie all'influenza del satellite notturno che vi rende misteriosi e vi attira anche verso alcune situazioni intriganti.

Siate ancora più espansivi grazie a questa Luna molto carica di energia ammaliante.

Leone: Venere e Sole brillano per voi rispettivamente dai Gemelli e dall'Ariete, rendendo l'amore molto passionale e dirompente. Luna agisce in dissonanza dallo Scorpione e può sprigionare una passionalità smisurata.

Vergine: beneficiate dell'influenza del satellite notturno che dallo Scorpione, vi regala un fascino magnetico, inquietante e sensuale.

Premurosi e molto profondi d'animo, l'astro d'argento sprigiona un modo di amare che diventa misterioso e provocante.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli eventi fluiscono e voi vi adattate come meglio potete. La diplomazia non manca di certo, ma desiderate di più e Plutone e Giove lo sottolineano dal Capricorno. Siete alla ricerca di una maggiore comprensione da parte del partner e voi single di autentiche dimostrazioni di affetto.

Scorpione: siete più analitici con Luna nel segno che approfondisce le situazioni con intuizione, spirito critico e profondità d'animo. Luna molto preziosa nel segno, incrocia le sue energie con Giove che vi fa mettere in contatto con i veri sentimenti, indirizzandoli in modo più spontaneo alle persone amate.

Sagittario: attenzione a una stanchezza mentale sprigionata da Mercurio e Nettuno in quadratura che possono rendervi anche distratti nei confronti della persona amata. Voi single siete troppo chiusi ad alcune novità che stanno sbocciando proprio ora. Saturno e Marte vi garantiscono una sferzata di energia rigenerante.

Capricorno: Giove in sestile a Luna sprigiona sensazioni profonde e la routine quotidiana promette novità intriganti. Siete in piena espansione interiore, con Plutone presente nel segno che fa scavare in profondità negli animi delle persone a cui tenete. Arricchite la vostra interiorità con queste emozioni costruttive.

Acquario: l'approccio verbale diventa diretto ma non astioso con Marte in trigono a Venere che vi fa essere voi stessi nel rapporto con gli altri. Anche il corteggiamento diventa più leggero e simpatico e ricordate che avviene solo con una persona che condivide i vostri stessi ideali.

Pesci: Luna fornisce una forte intuizione e mette in risalto alcune vostre stravaganze caratteriali che rendono molto estroversi nei confronti dell'amore. In amore, portate avanti i progetti con facilità e maestria, chiudendo anche alcune situazioni che non vanno come vorreste.