L'Oroscopo di domani, sabato 11 aprile, mette in risalto un evento abbastanza importante in astrologia: l'ingresso del Pianeta Mercurio in Ariete. Curiosi di scoprire quanta fortuna arriverà al vostro segno? Ovviamente, il segno classificato nella 'top del giorno' è senz'altro l'Ariete, favoritissimo in campo sentimentale. Pochi gli altri segni potenzialmente in grado di reggere il passo con il predetto segno di Fuoco: uno su tutti, la Vergine, segno super-favorito insieme ad altri due che andremo a svelare tra poco nella scaletta con le stelle quotidiane.

Invece, si prevede un inizio weekend poco favorevole, secondo l'oroscopo di domani 11 aprile, per Toro e Leone. Andiamo ai dettagli approfondendo le previsioni astrali di sabato per tutti i segni e, alla fine, la relativa classifica a stelline completa.

Oroscopo sabato 11 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: 'top del giorno'. Il penultimo giorno della settimana è stato valutato dall'oroscopo quotidiano al massimo delle possibilità. L'arrivo nel settore di uno specialissimo Mercurio favorirà senz'altro i contatti interpersonali, soprattutto a livello affettivo.

In amore, pertanto, riuscirete ad avere un'ottima padronanza delle situazioni. In famiglia, come anche nei contatti interpersonali esterni, non troverete grossi ostacoli. In coppia le stelle sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa profonda: finalmente qualcuno potrà 'riprovare a volare' tra le braccia del vostro partner. Single, la vostra forma fisica è buona, e questo innalzerà sicuramente il livello dell’umore.

Anche nella vita familiare ci saranno momenti di particolare soddisfazione come pure in ripresa risulteranno i rapporti in generale. Sarete precisi nel lavoro: il vostro vi piace al punto da metterci l'anima per far sì che migliori sempre di più.

Toro: ★★. Questa parte finale della settimana coincidente con la giornata di sabato, per tanti di voi Toro si prevede possa essere un pochino negativa. Secondo l'oroscopo del giorno, in amore, da un lato avvertirete la voglia di fare e ricevere coccole, dall'altro sarete bruschi e probabilmente timorosi a lasciarvi andare in modo completo.

Se non agirete con coerenza è naturale che il partner possa essere disorientato e, di conseguenza, liti e incomprensioni potrebbero prendere piede tra di voi. Single, l'oroscopo invoglia a investire bene le vostre energie, soprattutto dedicando più tempo a voi stessi. Innanzitutto correggete il modo di alimentarvi ed i ritmi stressanti che in tanti state subendo. Purtroppo l’ambito lavorativo non vi darà i risultati che forse state aspettando: tranquilli. Potete sempre contare sulla vostra forza di volontà e voglia di riemergere.

Gemelli: ★★★★. Partirà e chiuderà decisamente normale questo primo giorno di weekend.

L'oroscopo indica positivamente il comparto legato ai sentimenti: sarete abbastanza energici ed avrete discrete chance per eventualmente rafforzare il rapporto di coppia. Se vorreste fare (o già lo state facendo) progetti per il futuro, dovrete dimostrare a chi di dovere (partner, figli, genitori) che ci tenete davvero tanto a questa cosa. Single, regalarsi talvolta momenti di sano relax potrebbe essere una scelta vincente: fermatevi un attimo a riflettere sulle cose che vi stanno a cuore, di certo presto ne apprezzerete i vantaggi. In campo lavorativo intanto, l'invito dell'oroscopo è quello di fidarsi della vostra intelligenza, nonché delle ottime capacità che forse non sapete di avere.

Se le vostre conclusioni saranno rapide e corrette vi daranno la possibilità di essere sempre un passo avanti gli altri.

Cancro: ★★★★. Prenderà la giusta piega questo sabato di fine settimana, almeno nella prima metà, poi subirà un piccolo stop. In generale l'oroscopo prevede problemi, comunque abbastanza facili da far rientrare. In amore, sarete sereni, soprattutto grazie alla speculare positività di Marte, nel contempo in ottimo sestile alla Luna in Sagittario. Siate complici della persona che amate, supportatela e perché no, sopportatela (l'amore è anche sopportarsi a vicenda). Allora siate pronti ad avvicinare la persona amata mostrando tutto il vostro affetto di cui siete capaci.

Single, se incominciate la giornata all'insegna del dinamismo, oltre a una notevole apertura mentale, sarete in grado di vedere più lontano del solito. In campo lavorativo, cogliete pure le occasioni che si dovessero presentare. A dare ottime possibilità al periodo, la vostra costanza: quest'ultima sarà giustamente premiata.

Leone: ★★. Giornata non troppo piacevole secondo l'oroscopo, anche se con momenti interessanti. I progetti già in corso, se non nell'immediato, sono destinati ad andare in porto in molti campi. Pertanto non siate troppo precipitosi: l'intesa sentimentale mostrerà i suoi lati deboli per via dell'attuale opposizione lunare al pianeta Venere.

Ci potrebbero essere delle divergenze tra voi e chi amate, magari delle questioni di principio capaci di innescare la scintilla dell'astio. Single, sarà difficile individuarne i motivi, ma sarà chiaro a tutti che sarete di malumore già da subito. Per imporvi all'attenzione dei vostri familiari (o di chi sapete), evitate atteggiamenti negativi o di sfiducia nel futuro, puntate invece tutto sulla dolcezza e sulla positività. Sul lavoro invece, qualcuno metterà a repentaglio un progetto ambizioso per il futuro: state attenti.

Vergine: ★★★★★. Si preannuncia un inizio weekend positivo con l'arrivo di buone notizie, alcune molto belle che da tempo (forse) stavate aspettando.

L'amore intanto potrà essere guardato con un occhio di benevolenza da parte vostra: Mercurio in Ariete, speculare positivo al 90%, favorirà l'aumento della carica affettiva rendendo più facili le cose tra di voi e la persona amata. Single, rilassatevi, magari cercando di immergevi in ambienti silenziosi, sereni e naturali: solo la vostra bella fantasia potrà regalare tutto questo. Intanto ritagliatevi dei momenti per i vostri hobby preferiti, vedrete che sarà un toccasana per il corpo e per la mente. Riguardo la situazione lavorativa, l'Astro d'Argento allargherà notevolmente la vostra visuale, lasciando intravedere alternative verso cui non avete mai osato spingervi.

Oroscopo del giorno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. In arrivo un sabato buono, classificato con le quattro stelle della normalità. Questa parte della settimana sarà piacevole su molti fronti, anche se potrebbe dare un po' da fare in alcuni casi. In amore, qualche battibecco potrebbe senz'altro venir fuori a far da cornice a qualche scaramuccia con la persona amata: potrà irritarvi come anche passare in secondo piano, l'importante è non drammatizzare. Single, un'opportunità di cambiamento nella vostra sfera emotiva vi coglierà di sorpresa. Fatevi coraggio e prendete tempo prima di decidere su cosa fare.

Nel lavoro, sapete bene che 'i fatti' contano più delle parole, per questo sarete molto concentrati sugli impegni.

Scorpione: ★★★. Giornata valutata poco positiva, di conseguenza le poco piacevoli tre stelle relative ai frangenti 'sottotono' sono obbligate. Per forza maggiore questo periodo è previsto come molto impegnativo, ma non impossibile da arginare. In amore il rapporto potrebbe filare ancora meglio. Decidetevi a coltivarlo giorno dopo giorno, valorizzando l’ascolto, l’empatia e l’armonia. Single, se siete tra coloro che vedono sempre il classico 'pelo nell'uovo', allora il consiglio è di cercare di essere meno polemici smettendola di criticare tutto e tutti, altrimenti rimarrete da soli per sempre.

Nel lavoro, si prevede una giornata buona per entrare in contatto con clienti o aziende: gli astri faciliteranno eventuali accordi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di sabato 11 aprile indica un periodo senza fronzoli, nitido e sincero. Diciamo pure che, se non sarà totalmente positiva al 100%, poco potrebbe mancare. In amore, l’esuberanza del vostro segno subirà una accelerazione da sprinter: mitigate la vostra arroganza con toni più tolleranti e persuasivi. Il periodo in linea generale vi vedrà tranquilli. Single, in questa giornata potrete contare senz'altro sulla vostra buona determinazione per qualsiasi questione da affrontare.

Il vostro successo in amore (forse) non sarà deciso questo sabato, anche se a più di qualcuno potrebbe nascere qualcosa di importante. Nel lavoro, mantenendo un atteggiamento discreto e riservato, riuscirete a non farvi coinvolgere in un contrasto.

Capricorno: ★★★★. Questo sabato sarà abbastanza discreto nella maggior parte delle situazioni. In generale, la vostra disponibilità vi renderà amabili e gentili, apprezzatissimi anche da amici e familiari. In amore, sarà una discreto giorno a patto di saper coordinare alcune necessità urgenti. Senz'altro alla fine godrete di un’intesa passabile, accompagnata da buoni slanci di passione. Non lasciate la strada vecchia per la nuova, ok? Se saprete sfruttare al meglio le vostre buoni doti legate all'intuizione e alla fantasia tutto andrà secondo le migliori aspettative.Nel lavoro abbiate pazienza perché i disegni celesti che ora vi ostacolano, fra non molto miglioreranno. Cercate quindi di mantenere intatta la sicurezza.

Acquario: ★★★★★. Questo quinto giorno della settimana per i nati nel segno dell'Acquario si presume possa essere ottimo sotto tutti i punti di vista. Senz'altro il periodo partirà alla grande, visto anche che è stato sottoscritto con le cinque stelline della buona sorte. In campo sentimentale, la vostra tenerezza e la natura romantica del vostro cuore saranno guidati dalle buone stelle del periodo. Una conversazione intima con il vostro partner allieterà gran parte della giornata. Insieme a chi amate vivrete dei momenti davvero magnifici. Single, il vostro oroscopo preannuncia alta la tensione; potrebbe essere alle stelle rendendovi intolleranti verso tutto e tutti: meglio passare un po' di tempo in solitudine e non cercare nessuno. Nel lavoro, la determinazione e la serietà saranno le vostre armi più efficaci. Non dimenticate anche l'adattabilità, potrebbe servire da un punto di vista economico.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo giornaliero del 11 aprile sottolinea un sabato di fine settimana abbastanza flemmatico. Gli astri anticipano già da adesso che potrebbe essere una giornata al limite della tedia più assoluta. Situazioni quotidiane che si ripetono da anni, all'infinito: è proprio il caso di dire 'che barba, che noia!'. In amore, il quadro astrale odierno è piuttosto armonico e prometterà una giornata stimolante con nuove amicizie e affetti discretamente stabili. Insomma, la solita giornata normale in cui tutto è ridondante e nulla di nuovo accade: meglio questo che una predizione negativa, non trovate? Nel lavoro, buona la giornata secondo l'oroscopo, specialmente per voi che siete a diretto contatto con la gente: darete certamente il massimo, come sempre del resto.

La classifica dell'oroscopo, le stelline del 11 aprile

L'oroscopo di sabato mette sotto analisi la quinta giornata dell'attuale settimana. In questo caso, attenzione e curiosità tutte puntate sulla nuova classifica stelline quotidiana. Prima di passare ai dettagli riepilogando la scaletta completa, d'obbligo segnalare ancora la presenza della Luna in Sagittario fino a lunedì 13 aprile alle ore 02:04, poi passerà nel settore del Capricorno.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, estrapolato dall'oroscopo per la giornata dell'11 aprile e valido per l'intero zodiaco: