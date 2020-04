L'Oroscopo di domani, mercoledì 15 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna farà i bagagli e si sposterà nel domicilio dell'Acquario dopo aver brevemente soggiornato nella casa del Capricorno. Questo transito sarà incisivo per parecchi segni dello zodiaco. La giornata, caratterizzata dall'ultimo quarto lunare, comporterà sacrificio e verifica. Dunque amore, famiglia, salute e finanza, tutto ciò sarà rimesso in gioco. Per i Cancro si prospetta un mercoledì niente male mentre i Pesci avranno modo di riflettere sul proprio conto.

Non mancheranno novità. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica collocata in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: gli ultimi 4 segni

Capricorno - 12° in classifica - Sarete parecchio imbranati in queste 24 ore. Basta piangersi addosso, soprattutto se da tempo non fate altro che lamentarvi e vedere tutto nero. Sforzatevi facendo un passo alla volta, basta davvero poco per rendere cambiare la giornata e renderla piacevole, insolita e simpatica.

Un film divertente o un video esilarante vi renderanno subito di buonumore distogliendovi dai cattivi pensieri. Giocate con i piccoli, scherzate con il partner, lasciatevi andare alla passione oppure sperimentate una nuova ricetta. Cercate di condire la quotidianità con cose piacevoli e mettetevi in gioco costantemente, in tal modo vedrete la luce in fondo al tunnel.

Gemelli - 11° posto - Non credete alle facili promesse ma al contempo non precludetevi delle opportunità.

'Meglio soli che male accompagnati' recita un saggio detto. Una relazione insoddisfacente e degradante, presto sarà spazzata via dalla vostra vita. Avete bisogno di nuovi progetti da inseguire, solo così potrete tornare a splendere. In giornata cercate di rispolverare i vostri sogni nel cassetto e chiedetevi cosa dovete fare per avverarli. Possibili chiamate/messaggi.

Acquario - 10° in classifica - Giorno dopo giorno vi siete quasi scocciati di sentirvi dire che tutto andrà bene.

Sopra di voi vedete solo una grossa nube che non sembra intenzionata a dileguarsi. Siete piombati in un periodo davvero difficile, forse avete perso qualcuno o magari navigate in cattive acque finanziarie. Da un giorno all'altro la vostra vita è cambiata di bene in peggio. Pur essendo grati per ciò che ancora avete, vi sentite comunque vuoti, come se vi mancasse qualcosa ma non sapete cosa. Comunque sia, presto risorgerete, nell'attesa auto-psicanalizzatevi.

Leone - 9° posto - State pagando un po' di fiacchezza derivante dal periodo generale e dalla situazione. Ultimamente siete stanchi, spossati e non fate altro che dormire e sbadigliare.

Non sapete che pesci prendere. Desiderate scappare all'estero ma ciò non vi è lontanamente possibile. Un problema economico o lavorativo potrebbe ancora darvi del filo da torcere, ma presto i conti torneranno a quadrare. Dopo l'inverno arriva sempre la primavera, per cui non abbattetevi. Se necessario, ripartite da zero! Giungeranno delle novità, state in guardia.

Oroscopo del giorno: i 4 segni nella media

Pesci - 8° in classifica - L’oroscopo di domani dice che sarete molto introspettivi, ossia vi guarderete dentro. Non lasciatevi intossicare dai pensieri cupi che albeggiano nella vostra mente da un po' di tempo.

Il vostro umore risulterà ballerino in special modo al mattino. Avrete la testa confusa e la pressione lunatica. Allontanatevi dalla trappola del pessimismo. Ultimamente avete la sensazione di collezionare soltanto delusioni e brutte notizie, ma un periodo buio capita a chiunque nella vita. Non può piovere in eterno, per cui pazientate e nell'attesa riparatevi sotto l'ombrello della speranza.

Toro - 7° posto - Aspettatevi un mercoledì nella media. Bisognerà rimettere a posto l'abitazione o rivedere dei conti. Scardinate i pensieri nocivi, ossia quelli che non vi consentono di occuparvi di ciò che vi appaga.

Dentro di voi avete tutte le riposte che state cercando. Tenete gli occhi bene aperti, potrebbero giungere dei consigli o delle richieste importanti. Presto dovrete prendere una decisione, per cui riflettete con cura. Un sogno non si avvera per magia, bensì con la forza di volontà, la perseveranza e l'impegno.

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 15 aprile annuncia un mercoledì niente male. Nel nostro piccolo vediamo sempre il peggio delle cose, perciò tendiamo ad incasinarci. L'uscita della Luna dal Capricorno vi renderà indubbiamente leggeri e consapevoli. Ritroverete l'entusiasmo e la voglia di reagire anche davanti ad un recente brutto episodio.

Coloro che hanno vissuto una perdita è bene che sappiano che non sono soli. Stiamo per entrare nel cuore della primavera, per cui presto rifiorirete come una gemma. Fate ciò che non avete mai potuto fare: 'Chi ha tempo non aspetti tempo'.

Sagittario - 5° posto - Mercoledì all'insegna del sorriso ritrovato, aspettatevi delle novità. Gli ultimi tempi sono stati decisamente duri e pieni di preoccupazioni. A partire da questa giornata ogni cosa cambierà e sarà possibile riprogettare tutto. Prossimamente avrete modo di trasferirvi altrove, di cambiare aria e di ricominciare da zero. In famiglia, se con il partner c'è stata una lontananza o un tradimento, potrete ricucire il rapporto o voltare pagina per sempre ma senza portare rancore.

I più piccoli dovranno fare i compiti, aiutateli come meglio potete.

Classifica oroscopo: i primi 4 segni

Vergine - 4° in classifica - Sarà una giornata piacevole e a tratti divertente. Vi ritroverete a ridere dinanzi ad un video esilarante o ad una barzelletta raccontata da una persona cara. In serata ritroverete un po' di serenità grazie ad un bel film d'animazione o un programma simpatico. Il mondo brulica di possibilità. Ai tempi di oggi il treno va preso al volo. Procrastinare è un atto improduttivo oltreché deleterio. Non rinviate ad oltranza un progetto che avete in serbo da tempo, le stelle di questo mercoledì vi spianeranno la strada donandovi ispirazione e tenacia.

Bilancia - 3° posto - Le previsioni astrologiche dicono che è arrivato il momento di rimettersi in piedi. Se non sapete dove andare, lasciatevi guidare dal vostro istinto che sarà molto più acuto del consueto. Siete un segno profondo e diplomatico, non è facile attaccare briga con voi. Il vostro corpo necessita di un cambio di alimentazione e di un adeguato movimento ginnico, inoltre, evitate di eccedere con la caffeina. Avete trascorso una Pasqua diversa dal solito.

Ariete - 2° in classifica - Si prospetta una giornata ideale per darsi da fare e per provare cose nuove. Non resistete al cambiamento, bensì abbracciatelo.

Nel caso in cui dei programmi siano in precedenza saltati, fateli di nuovi e non abbattetevi. Sarà un mercoledì produttivo e costruttivo, in famiglia si registrerà molto affiatamento. Ogni preoccupazione sarà finalmente scardinata. La passione risulterà esplosiva, per cui coloro che hanno discusso avranno un chiarimento molto intenso. Novità in arrivo.

Scorpione - 1° posto - Sarà una giornata strepitosa su molteplici versanti. Dopo la pioggia spunta l'arcobaleno, perciò vi sentirete sempre più vicini alla libertà. State facendo il conto alla rovescia, avete imparato tante cose nei giorni scorsi.

Continuate ad insistere nei vostri obiettivi, prima o poi riuscirete a trionfare. Con le abitudini giuste vi si spalancheranno parecchie porte. Non ponetevi dei limiti, solo chi osa riesce a raggiungere elevati traguardi. Scommettete su voi stessi, la fortuna vi fiancheggerà per tutto il resto della settimana.