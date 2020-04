L'Oroscopo di domani 20 aprile 2020 è pronto a dare un giudizio, positivo o negativo che sia, in merito al prossimo lunedì. A far parlare di sé, un transito astrale abbastanza interessante, specialmente per alcuni segni direttamente interessati da tale evento. In primo piano nelle previsioni zodiacali del giorno risulta il transito del Sole in Toro, passaggio in programma per questa domenica alle ore 14:46 del primo pomeriggio.

Diciamo subito che a meritare il primo posto nella classifica di lunedì saranno Bilancia, Acquario e Pesci, tutti considerati a cinque stelle.

Volendo invece puntare l'indice in direzione dei segni in difficoltà in questo inizio di settimana, l'oroscopo di lunedì 20 aprile senza dubbio indica il Capricorno. Il generoso simbolo astrale di Fuoco avrà i propri pianeti di settore, Plutone e Giove, rispettivamente sotto quadratura da Sole e Urano in Toro.

Classifica stelline 20 aprile 2020

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto analisi in questo contesto.

In evidenza come già anticipato, i tre segni relativi a Bilancia, Acquario e Pesci, valutati al primo posto nella prima parte della nostra classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 20 aprile.

Quest'oggi la nostra scaletta con le stelle quotidiane interessa particolarmente in quanto va a valutare direttamente la prima giornata di avvio settimanale. Dall'anteprima in apertura articolo abbiamo messo nero su bianco alcuni transiti rilevanti per alcuni simboli astrali, vediamo adesso di mettere in chiaro la situazione generale dei segni svelando per intero la prima parte della scaletta con le stelline quotidiane.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del 20 aprile per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: NESSUNO.

Oroscopo lunedì 20 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata d'inizio settimana valutata più che ottima. Diciamo pure che il prossimo lunedì sarà per voi Bilancia molto rilassante ed efficace.

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di domani, i rapporti in generale avranno ampio margine di miglioramento, ovviamente se nel caso la settimana appena trascorsa avesse fatto registrare qualche tensione o problema di troppo. Nulla di rilevante da segnalare invece nei riguardi di famiglia, amicizie o rapporti in ingenerale: lasciate che la giornata scorra come sempre, cercando di evitare situazioni per voi potenzialmente stressanti. Voi single intanto, vivrete una giornata immersa nella solita routine, non certamente "speciale", ma nemmeno noiosa. Diciamo che non mancheranno occasioni per divertirsi o magari per ampliare il raggio di amicizie (ovviamente tutto e solo online).

Le previsioni del giorno invece, parlando di lavoro, annunciano che riuscirete ad essere convincenti soprattutto nelle questioni riguardanti il denaro. Con stelle dalla vostra converrà accettare di buon grado proposte e/o decisioni.

Scorpione: ★★★★. Giornata di partenza della settimana valutata buona, ma con una certa riserva su alcune decisioni da prendere in ambito familiare. Alcuni Scorpione si troveranno probabilmente di fronte ad un bivio: attenti alla strada che sceglierete, da questa dipenderà gran parte del vostro futuro, sappiatelo. In amore, la vostra disponibilità vi renderà amabili e gentili, apprezzatissimi anche dal partner, felice di questo piacevole cambiamento.

Molti rapporti finalmente riprendere la direzione voluta, magari tornando anche ai fasti di una volta. Single, "è meglio un uovo oggi che una gallina domani!", questo recita il famoso detto, ok? Pertanto, invece di stare a rimuginare su ciò che vi state perdendo in questo periodo sarebbe ora che pensiate a godervi il presente, in merito a quanto avete già: famiglia, serenità affettiva e un futuro davanti... L'oroscopo del giorno in merito al lavoro intanto, indica che avrete piccole opportunità su cui contare. Servirà solo saper inquadrare bene alcune situazioni, il resto avverrà in automatico.

Sagittario: ★★★★. In arrivo un lunedì 20 aprile abbastanza buono, anche se con sporadici episodi alquanto stressanti dai quali guardarsi. Diciamo pure che la giornata di ripartenza della settimana potrebbe evolvere in modo abbastanza generico, senza strappi o negatività irrisolvibili, in gran parte sicuramente rivolta alla mera e semplice routine. In amore, dunque, d'obbligo muoversi con cautela. Il momento si prevede poco entusiasmante per alcuni di voi nativi: specialmente per chi, visto il periodo restrittivo, sta vivendo la propria situazione sentimentale con qualche punto interrogativo a cui rispondere.

Forse, per evitare guai più seri, qualcuno dovrà prendere una decisione: prendere (quindi pazientare) o lasciare (chiudere con tutto), a voi la scelta. Single, le situazioni complicate arricchite dal brivido dell'imprevisto vi attirano più del solito? Qualcuno tra voi "annoiati" potrebbe risultare più spericolato del solito e andare a caccia "di prede" da ammaliare: attenzione a fare una simile scelta: sappiamo tutti la situazione com'è fuori dalle mura domestiche, per cui regolatevi! Nel lavoro infine, l'oroscopo del giorno 20 aprile al Sagittario indica che le attuali previsioni non sono del tutto insoddisfacenti.

Qualche cosa potrebbe materializzarsi nel corso della giornata, con maggior probabilità per coloro con attività in proprio.

Oroscopo del giorno 20 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì annuncia una giornata sicuramente da tenere sotto controllo. Infatti il periodo è previsto quasi totalmente in sottotono. In alcune situazioni un po' fuori controllo, certamente potrebbe essere l'ora di iniziare a mettere quei famosi puntini sulle "i", oltre che nei rapporti interpersonali, soprattutto in famiglia. In amore, l'oroscopo di domani invita ad avere tanta pazienza, soprattutto saper essere perseveranti almeno nella prima mattinata: non sempre il partner riuscirà a capirvi e, per questo, potreste andare incontro a spiacevoli discussioni.

Se single, invece, una sbandata a livello sentimentale, seppure per adesso solamente virtuale, ogni tanto diciamo che fa bene! Imparate a gestire un po' di più certe emozioni, specie quelle forti: avete compreso di cosa si parla. Nel lavoro infine, potrebbero prender piede, spesso in modo irreversibile, dubbi e perplessità senza reale fondamento, frutto più delle volte di supposizioni illogiche a base catastrofica. Cercate di concentrarvi solo su cose positive, e basta.

Acquario: ★★★★★. In arrivo un inizio settimana davvero splendido per voi, cari amici dell'Acquario, sotto tutti i punti di vista.

Diciamo pure che la giornata si preannuncia già dalla primissima mattinata come palesemente positiva, con ottimi risultati sia sul piano affettivo che su quello professionale. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul vostro segno zodiacale di nascita, tutto abbastanza liscio. Potrebbero arrivare momenti romantici con situazioni sicuramente degne di lode. Veder rifiorire dialoghi e armonia nella propria relazione sarà la miglior soddisfazione che ognuno di voi possa sperare. Single, invece per voi sarà o no una giornata fortunata? Diciamo di si: finalmente farete qualcosa di insolito e gioirete della scelta fatta in merito ad una persona.

Sicuramente troverete molto interessante ed abbastanza promettente il periodo, seppur al momento vissuto in "cattività". Pronti a sfruttare ogni minima opportunità per attaccar bottone? Nel lavoro invece, specie dal punto di vista delle scelte a carattere personale, mettete da parte la fretta o quella vostra proverbiale impulsività. Il consiglio? Quello di non essere troppo esigenti nei confronti di collaboratori o colleghi.

Pesci: ★★★★★. Questo inizio settimana per molti nativi partirà e si concluderà in modo ottimale. Certamente vi sentirete come quasi sospesi da terra, felici come non mai: vi siete davvero meritati questo senso di benessere, perciò sarebbe anche giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino.

Parlando di sentimenti invece, secondo l'oroscopo di domani lunedì 20 aprile tutto bene in amore. Diciamo subito che sarete guardati con un occhio di benevolenza da parte dei pianeti. Avrete infatti una carica seduttiva che renderà più facili le cose ed i rapporti con il vostro meraviglioso partner. Sappiate che il ritmo della giornata sarà molto calmo e disteso, sembrerà quasi che le ore si allunghino ed il tempo non finisca mai. Se single invece, le stelle vi regaleranno una "parlantina" davvero speciale, ottimo presupposto per trascorrere, se vorrete, un magico lunedì sera chiacchierando al telefono. Ottimo periodo anche per intessere nuove amicizie sul vostro social preferito: non vi resta altro da fare se non che scegliere con chi. Nel lavoro, per chiudere, sarete più che positivi portando il vostro entusiasmo anche in quelle attività lavorative solitamente monotone.