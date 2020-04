L'arrivo di Mercurio nel segno del Toro garantisce grande intuizione e profondità d'animo a tutti i simboli zodiacali di Terra. Il modo di amare diventa più concreto e un buon senso intuitivo anima anche la sfera lavorativa, garantendo novità avvincenti nelle previsioni astrali segno per segno. La Luna in Cancro completa il tutto, regalando splendide sensazioni affettuose e materne a tutti i segni zodiacali di Acqua.

Mercurio in Toro nell'oroscopo di martedì

Ariete: buone le opportunità di lavoro con Saturno e Marte favorevoli che garantiscono un'energia determinante per portare avanti i progetti con coraggio.

Anche l'amore va a gonfie vele, basta che vi lasciate andare alle emozioni seguendo la strada giusta, arginando una resistenza introspettiva attuata da Plutone in quadratura.

Toro: Mercurio entra nel segno e scava nelle profondità dell'inconscio, a caccia di novità in grado di rivoluzionare la sfera amorosa in maniera eccitante e intraprendente. Siete più comunicativi in amore e sul lavoro, cercate di utilizzare una carica intellettiva davvero preziosa per progredire.

Gemelli: buona la vicinanza di Mercurio che promette bene per le novità amorose se single e via libera al dialogo costruttivo in coppia.

Cogliete il meglio di chi sta intorno e approfondite anche le amicizie con maggiore brio. Si prospettano miglioramenti anche in campo lavorativo.

Cancro: Luna nel segno sprigiona sensibilità ed empatia. Comprendete l'animo altrui come utilizzando un filtro che va a scavare in profondità, captando le sensazioni altrui in maniera telepatica. Mercurio in posizione favorevole carica di energia positiva e anche sul lavoro sono previste belle novità.

Leone: Marte opposto al segno può creare nervosismo in amore così come sul lavoro. Anche Saturno sempre in Acquario non è nella posizione migliore, ma valutate il tutto prendendo gli ostacoli come una sfida per fare sempre di più. Così potete arginare la frustrazione, divenendo più determinati nell'attuare i progetti in sospeso.

Vergine: Giove e Plutone dal Capricorno stimolano a fare di più in campo lavorativo, arginando un'irrequietudine che non giova nemmeno all'amore.

Il sentimento prende il volo, grazie alla posizione favorevole della Luna in Cancro che fa aprire alle nuove opportunità sentimentali in maniera più intuitiva e sensibile.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione ad alcune difficoltà che possono rendere un po' teso il lavoro, ma riuscite a risolvere il tutto con la pazienza e la tenacia che mai vi abbandonano. In amore, Mercurio rompe l'opposizione e garantisce maggiore concretezza, potenziando di vitalità le nuove storie sentimentali.

Scorpione: la nuova posizione di Mercurio in Toro forma un'opposizione un po' tesa per i sentimenti.

Siete troppo ostinati e indolenti in amore, anche se Venere quasi sfida a lasciarvi andare a un modo di esprimere l'amore più brioso e curioso. In ambito lavorativo, attenzione a non essere troppo irremovibili.

Sagittario: cercate di trovare il vostro equilibrio e gli astri dal Toro invogliano a stabilizzare di più le idee, senza farvi troppe illusioni in amore. Siate meno ostinati e più diplomatici. Buono il lavoro che promette bene in quanto sono previste possibilità di progredire con successo.

Capricorno: i pianeti presenti in Toro sono dalla vostra parte e garantiscono tanto senso pratico in amore così come in ambito lavorativo.

Attenzione solo a una Luna opposta che può rendervi suscettibili e mutevoli nei confronti dell'amore.

Acquario: Saturno, Marte e Venere splendono per voi, abbattendo alcune resistenze interiori e aprendo gli orizzonti sentimentali in maniera più introspettiva. Gli astri esortano alla prudenza, evitando di lasciarvi trascinare da sensazioni superficiali. In ambito lavorativo, siate più comunicativi e meno pigri.

Pesci: qualche rivale si affaccia all'orizzonte amoroso, anche se siete in coppia e vi tenta. L'attrazione è forte ma non affrettate gli eventi e valutate il tutto con maggiore profondità d'animo.

La Luna è dalla vostra parte e anche la sfera lavorativa promette novità e la risoluzione di un problema che vi affligge.